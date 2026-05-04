Az anyukáját is emlegette, megszólalt az Újpest-Fradi botrányhőse

Szurkolói rendbontás miatt közel negyed órát állt a játék vasárnap az Újpest-Fradi NB I-es bajnokin. A vendégek már 4-0-ra vezettek, amikor a hazai táboról többen is megrohamozták a ferencvárosi szektort. A rohamrendőrök gyorsan reagáltak, szerencsére elmaradt a közelharc. A végén a Ferencváros 5-0-ra nyert.

Közel negyed órát állt a játék az Újpest-Fradi meccsen / Fotó: Hegedüs Róbert

A botrány alatt az újpesti táborból egy szurkoló berontott a pályára, s beintett a ferencvárosi drukkereknek. Érdekesség, hogy a biztonságiak mindezt észlelték, mégsem rohantak a fiatalember után a játéktérre. A vétkes, Orosz R. most egy újpesti szurkolói oldalt keresett meg az esettel kapcsolatban.

Videón Orosz R. akciója:

Újpest-Fradi: megszólalt a rendbontó

A drukker elmondta, nem készült a rendbontásra, s mindenkitől elnézést kért, akit megbántott.

"Nem tudom, hol is kezdjem a történetet. Amikor elindultam tegnap délután a derbire, nem számítottam arra, hogy másnap velem lesz tele az internet. Őszintén szólva, nem is szeretek a figyelem középpontjában lenni. Rengeteg üzenetet kapok újpestiektől, akik gratulálnak nekem és büszkék rám. Nagyon jól esik, hogy mellettem vagytok, és nagyon jóleső szavakat kapok, de senkit nem bíztatok erre vagy ehhez hasonlóra"

- írta a férfi, aki édesanyjától is elnézést kért, feltehetően a nem várt anyák napi élmény miatt.

