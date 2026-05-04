„Csak fogyj le, és meglátjuk, segít-e” – hosszú éveken át vették semmibe a fiatal lány tüneteit, mígnem kiderült a szörnyű igazság

Amelie Russell mindössze 21 éves, de már most többet szenvedett, mint más egy egész élet alatt. Az ausztrál lány mindössze hatéves volt, amikor először került sürgősségire gyötrő hasi fájdalmakkal, de a kórházban akkor még csak annyit mondtak a szüleinek: semmi baja. Végül kiderült, hogy Amelie Crohn-betegségben szenved.

Hosszú évek és téves diagnózisok után kiderült: Crohn-betegség okozta a súlyos tüneteket Amelie-nél Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

„Csak fogyjon le!”

Amelie hiába járt orvostól orvosig, senki sem vette komolyan. Ahogy kamaszodott, a fájdalmai csak erősödtek, a szakemberek válaszai azonban egyre bicskanyitogatóbbak lettek.

Azt mondták, valószínűleg csak a menstruáció miatt van. Szedjek fogamzásgátlót, és nézzük meg, segít-e

– emlékezett vissza a lány.

Amikor ez sem vált be, az orvosok találtak egy másik bűnbakot: a lány súlyát. Annak ellenére, hogy Amelie már a középiskolában is gúnyolódások céltáblája volt az alakja miatt, a fehér köpenyesek is ebbe álltak bele.

Csak fogyjon le, és meglátjuk, segít-e

– hajtogatták neki, ami végül oda vezetett, hogy a lány a falási rohamok és az önsanyargatás csapdájába esett.

A sokkoló igazság: Crohn-betegség

A fájdalom végül olyan elviselhetetlenné vált, hogy Amelie már aludni sem tudott. 17 évesen túlesett az első tükrözésen, de az akkori orvosa szerint minden rendben volt. Csak egy évvel később, egy másik szakembernél derült ki a szörnyű valóság. Az orvos alig hitt a szemének, amikor meglátta a vizsgálati eredményeket:

Mindenhol gyulladást látok

– jelentette ki a doktor.

A diagnózis: Crohn-betegség. Ez egy élethosszig tartó, gyógyíthatatlan autoimmun betegség, amely a bélrendszer súlyos gyulladásával jár. Amelie számára a diagnózis egyszerre volt megváltás és sokk. Bár végre tudta, mi gyötri, szembe kellett néznie a ténnyel, hogy soha nem lesz teljesen egészséges.

Harcolni kell az igazunkért

A fiatal nő ma már óvónőként dolgozik, de a betegsége miatt sokszor kell szabadságot kivennie, és a barátaival szervezett programokat is gyakran lemondja, mert a teste felmondja a szolgálatot. Amelie most azért állt a nyilvánosság elé, hogy sorstársait bátorítsa – írja a People magazin.

Menjetek tovább, keressetek újabb orvosokat! Tudom, hogy drága lehet, de az a megkönnyebbülés, amit akkor érzel, amikor végre kiderül az igazság, minden pénzt megér

– üzente a lány.