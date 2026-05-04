Az eddigi legkomolyabb tétért küzdenek ma az Exatlonban, összeomlás lehet a vége

Az elmúlt két hétben a Kihívók sikerszériájának köszönhetően a Bajnokok létszáma lefeleződött. A pirosak így négyen vágnak neki az Exatlon Hungary utolsó csapathetének a nyolc kék versenyzővel szemben. Így Ekler Lucáékon hatalmas a teher, a videóhívás a szeretteikkel nekik még fontosabbá válik.
Már kilencedik hete, hogy otthonuktól, szerelmüktől, szeretteiktől több, mint 8000 kilométerre vannak a sport-reality szereplői. Az Exatlon Hungary szigorú szabályai miatt ráadásul nem csak távol vannak családjuktól, de mivel a verseny előtt elvették telefonjaikat, még beszélni sem tudnak velük, nem tudják jól vannak-e, teljesen el vannak zárva a külvilágtól. Az elmúlt hetekben több versenyző is kijelentette, hogy honvággyal küzd, vagy teljesen elfáradt. Ezért mindennél fontosabbak számukra, amikor mondjuk videóüzenetet, vagy videóhívást nyerhetnek. Jól lehetett látni, amikor két hete a Bajnokok elbukták a családjuktól kapott videóüzeneteket, többen össze is omlottak. Nyilván leginkább a két családapát, Lencse Lacit és Bacskai Balázst törte meg, a kamerák előtt omlott össze főleg, hogy az üvegfalon keresztül látták és hallották is az Exatlon Kihívók családi üzeneteit.
„Így, hogy túl vagyunk ezen a szörnyű élményen, hogy végig kellett hallgatni a kék csapat szeretteinek üzenetét, erről sajnos lemaradtunk. Ez nekem azóta is fáj, de gondolom, nem vagyok egyedül”
– értékelt Bacskai Balázs, aki végül azon a héten ki is esett a versenyből. De az olimpikon nem bánta, mert így meglephette feleségét és éppen odaért kisfia harmadik születésnapjára.
A mai hatalmas tétű versenynap előtt a kétszeres magyar bajnok focista, aki múlt héten dühöngött a pályán, Ekler Lucának öntötte ki a szívét.
38 éves vagyok, aki most itt van előttetek, az egy nagyon magabiztos, önbizalommal teli ember, de ez nem mindig volt így. Lehettem olyan 12 éves, de lehet még kisebb is, jött a Fradi Győrbe játszani. Nagyon izgatott voltam, mondtam apa, mennünk kell, labdaszedő leszek a mérkőzésen, oda akarok állni a Fradi szurkolók elé, hallani akarom a szurkolásukat. Kimentünk a meccsre, elment az első labda a kapu felett, pont eléjük. Odamentem a labdáért, felvettem, erre el kezdtek köpködni, anyukámat szidták, a származásomat, miközben sétáltam vissza, folytak a könnyeim.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.