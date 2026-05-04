Az eddigi legkomolyabb tétért küzdenek ma az Exatlonban, összeomlás lehet a vége

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 16:35
Akár sorsfordító is lehet a csapatoknak a tét, amiért ma este összecsapnak. Az Exatlon Hungary versenyzői egyre nehezebben viselik szeretteik hiányát, honvággyal küzdenek, ezért a mai videóhívás lehetőségéért mindenki körme szakadtáig fog küzdeni, kérdés, ez mire lesz elég…
Az elmúlt két hétben a Kihívók sikerszériájának köszönhetően a Bajnokok létszáma lefeleződött. A pirosak így négyen vágnak neki az Exatlon Hungary utolsó csapathetének a nyolc kék versenyzővel szemben. Így Ekler Lucáékon hatalmas a teher, a videóhívás a szeretteikkel nekik még fontosabbá válik.

Karvalics Eszter minden Exatlon ügyeséginél így koncentrál.
Az Exatlon Bajnokok csapata múlt héten lefeleződött, már csak négyen maradtak versenyben (Fotó: TV2)

Ennyit ér az Exatlon tétje, a családi videóhívás

  • Nyolcadik hete szeretteiktől távol vannak a sport-reality versenyzői
  • A sportolók mindentől elzárva, elszigetelten élnek, nem tudnak semmit szeretteikről
  • A két hete meg nem kapott videóüzenetek után több Bajnok összeomlott, Bacskai Balázs ki is esett az Exatlonból
  • Ma videóhívás a tét, ami létfontosságú lehet

Exatlon: Megtörheti a Bajnokokat, ha bukják a videóhívást a családdal

Már kilencedik hete, hogy otthonuktól, szerelmüktől, szeretteiktől több, mint 8000 kilométerre vannak a sport-reality szereplői. Az Exatlon Hungary szigorú szabályai miatt ráadásul nem csak távol vannak családjuktól, de mivel a verseny előtt elvették telefonjaikat, még beszélni sem tudnak velük, nem tudják jól vannak-e, teljesen el vannak zárva a külvilágtól. Az elmúlt hetekben több versenyző is kijelentette, hogy honvággyal küzd, vagy teljesen elfáradt. Ezért mindennél fontosabbak számukra, amikor mondjuk videóüzenetet, vagy videóhívást nyerhetnek. Jól lehetett látni, amikor két hete a Bajnokok elbukták a családjuktól kapott videóüzeneteket, többen össze is omlottak. Nyilván leginkább a két családapát, Lencse Lacit és Bacskai Balázst törte meg, a kamerák előtt omlott össze főleg, hogy az üvegfalon keresztül látták és hallották is az Exatlon Kihívók családi üzeneteit.

„Így, hogy túl vagyunk ezen a szörnyű élményen, hogy végig kellett hallgatni a kék csapat szeretteinek üzenetét, erről sajnos lemaradtunk. Ez nekem azóta is fáj, de gondolom, nem vagyok egyedül”

– értékelt Bacskai Balázs, aki végül azon a héten ki is esett a versenyből. De az olimpikon nem bánta, mert így meglephette feleségét és éppen odaért kisfia harmadik születésnapjára.

Lencse Laci nyolc hete nem látta gyermekeit, nagyon hiányzik neki családja / Fotó: TV2

Lencse Laci gyermekkori traumáiról

A mai hatalmas tétű versenynap előtt a kétszeres magyar bajnok focista, aki múlt héten dühöngött a pályán, Ekler Lucának öntötte ki a szívét.

38 éves vagyok, aki most itt van előttetek, az egy nagyon magabiztos, önbizalommal teli ember, de ez nem mindig volt így. Lehettem olyan 12 éves, de lehet még kisebb is, jött a Fradi Győrbe játszani. Nagyon izgatott voltam, mondtam apa, mennünk kell, labdaszedő leszek a mérkőzésen, oda akarok állni a Fradi szurkolók elé, hallani akarom a szurkolásukat. Kimentünk a meccsre, elment az első labda a kapu felett, pont eléjük. Odamentem a labdáért, felvettem, erre el kezdtek köpködni, anyukámat szidták, a származásomat, miközben sétáltam vissza, folytak a könnyeim.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
