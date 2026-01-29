Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Adél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Horoszkóp: ennek a 3 csillagjegynek 2026-ban gyermeke születhet – Vajon te is köztük vagy?

Horoszkóp: ennek a 3 csillagjegynek 2026-ban gyermeke születhet – Vajon te is köztük vagy?

horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 17:30
csillagjegygyerekasztrológia
Vannak évek, amelyek tanítanak, formálnak, és vannak, amelyek gyökeresen megváltoztatják az életünket. A 2026-os év, a horoszkóp szerint sokak számára éppen ilyen lesz – különösen három csillagjegy szülötteinek, akiknél a bolygóállások gyermekáldást jeleznek. Vajon közéjük tartozol? Olvass tovább, és kiderül!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

A horoszkóp szerint nem véletlen, mikor érkezik meg egy új lélek a világba. Bizonyos bolygóállások különösen kedveznek a fészekrakásnak – és 2026 pontosan ilyen energiákat hordoz. Az év 3 csillagjegy számára is megnyitja az utat a gyermekáldás felé. Most kiderül, a te jegyed vajon köztük van?  

Egy pár babájukkal, a horoszkóp előre megjósolta, hogy szülői örömök elé néznek idén.
Horoszkóp: ennek a 3 csillagjegynek 2026-ban gyermeke születhet – Vajon te is köztük vagy?
Fotó: Studio Romantic / Shutterstock
  • 2026 kedvez a gyermekvállalásnak, különösen három csillagjegy számára.  
  • A 3 csillagjegy életében sorsfordító változás jöhet az asztrológia szerint.  
  • A család bővülése új kezdetet és érzelmi beteljesülést hozhat.  

Horoszkóp: ennek a 3 csillagjegynek 2026-ban gyermeke születhet – Vajon te is köztük vagy?

Gyakran felteszed magadnak a kérdést: „Mikor esek teherbe?" Lássuk, vajon szülői örömök elé nézel-e 2026-ban? 

Bak csillagjegy  

A Bak számára 2026 az érzelmi beteljesülés éve lehet. Bár alapvetően óvatos és felelősségteljes típus, most olyan belső biztonságot érezhet, amelyben bátran igent mond a szülői szerepre. Sok Bak eddig a karrierjére fókuszált, ám a csillagok szerint elérkezik a pillanat, amikor a család kerül az első helyre. A gyermek érkezése nem akadály, hanem új motiváció lesz az életében. Ez az időszak segíthet abban is, hogy a párkapcsolati kötelékek még szorosabbá váljanak.

Szűz csillagjegy  

A Szűz jegy szülöttei számára 2026 régóta érlelődő vágyakat hozhat felszínre. A jegyre jellemző tudatosság és tervezés most meghozza gyümölcsét: ideális körülmények alakulhatnak ki a gyermekvállaláshoz. A Szűz különösen figyelmes, gondoskodó szülővé válhat, aki ösztönösen érzi, mire van szüksége a kicsinek – még akkor is, ha eleinte kételkedik önmagában. Az év során a Szűz megtanulja, hogyan engedheti el a tökéletesség iránti kényszert, és élvezheti a szülői örömöket.

Rák csillagjegy  

A Rák jegy számára a család mindig is központi szerepet játszott, 2026-ban a horoszkóp szerint ez az életérzés még jobban felerősödik. A Hold hatása különösen kedvez a termékenységnek és az érzelmi kötődéseknek. Sok Rák számára ez az év hozhatja el az álmok beteljesülését: akár egy régóta várt baba érkezését. A szeretettel teli otthon megteremtése most minden eddiginél fontosabbá válik. Ez az év kedvező lehet a családi hagyományok ápolására és a szorosabb generációs kapcsolatok kialakítására is.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a 12 csillagjegyről:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu