A horoszkóp szerint nem véletlen, mikor érkezik meg egy új lélek a világba. Bizonyos bolygóállások különösen kedveznek a fészekrakásnak – és 2026 pontosan ilyen energiákat hordoz. Az év 3 csillagjegy számára is megnyitja az utat a gyermekáldás felé. Most kiderül, a te jegyed vajon köztük van?

Horoszkóp: ennek a 3 csillagjegynek 2026-ban gyermeke születhet – Vajon te is köztük vagy?

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Gyakran felteszed magadnak a kérdést: „Mikor esek teherbe?" Lássuk, vajon szülői örömök elé nézel-e 2026-ban?

Bak csillagjegy

A Bak számára 2026 az érzelmi beteljesülés éve lehet. Bár alapvetően óvatos és felelősségteljes típus, most olyan belső biztonságot érezhet, amelyben bátran igent mond a szülői szerepre. Sok Bak eddig a karrierjére fókuszált, ám a csillagok szerint elérkezik a pillanat, amikor a család kerül az első helyre. A gyermek érkezése nem akadály, hanem új motiváció lesz az életében. Ez az időszak segíthet abban is, hogy a párkapcsolati kötelékek még szorosabbá váljanak.

Szűz csillagjegy

A Szűz jegy szülöttei számára 2026 régóta érlelődő vágyakat hozhat felszínre. A jegyre jellemző tudatosság és tervezés most meghozza gyümölcsét: ideális körülmények alakulhatnak ki a gyermekvállaláshoz. A Szűz különösen figyelmes, gondoskodó szülővé válhat, aki ösztönösen érzi, mire van szüksége a kicsinek – még akkor is, ha eleinte kételkedik önmagában. Az év során a Szűz megtanulja, hogyan engedheti el a tökéletesség iránti kényszert, és élvezheti a szülői örömöket.

Rák csillagjegy

A Rák jegy számára a család mindig is központi szerepet játszott, 2026-ban a horoszkóp szerint ez az életérzés még jobban felerősödik. A Hold hatása különösen kedvez a termékenységnek és az érzelmi kötődéseknek. Sok Rák számára ez az év hozhatja el az álmok beteljesülését: akár egy régóta várt baba érkezését. A szeretettel teli otthon megteremtése most minden eddiginél fontosabbá válik. Ez az év kedvező lehet a családi hagyományok ápolására és a szorosabb generációs kapcsolatok kialakítására is.