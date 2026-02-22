3 csillagjegy, aki idén halálosan szerelmes lesz

HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 17:30
szerelmi horoszkópcsillagjegymágia
Volt már olyan érzésed, hogy egy véletlenszerű beszélgetés után hirtelen valami megváltozik? Egy üzenet, egy tekintet, egy mondat, és az ember érzi, hogy megmozdult benne valami. A szerelmi horoszkóp szerint az idei évben három csillagjegy különösen szerencsés lesz a szerelemben. Mutatjuk, melyek ezek!
Bódogh Gabriella
A szerző cikkei
  • A szerelmi horoszkóp sokaknak szolgál iránytűként a párkapcsolatokban.
  • Három csillagjegy idén különösen nyitott lehet az új, mély érzelmekre.

Egyetlen üzenet, egy spontán kávézás vagy egy félmondatos vicc: akadnak pillanatok, amelyek képesek teljesen átszabni a terveinket, mert felszínre hoznak egy rég elfeledett mély érzelmet. Váltsa ezt ki egy régi ismerős vagy egy titozatos idegen, mind érezzük, ha egy kapcsolódásból szerelem is lehet. A szerelmi horoszkóp szerint nem véletlen egybeesés, ha egyre több hasonló helyzet adódik az életünkben. Ilyenkor a csillagok üzennek nekünk, ezek az üzenetek pedig három csillagjegy életében kifejezetten hangsúlyosak lehetnek az idei évben.

Szerelmi horoszkóp szerint szerelmes csillagjegyek egymással szemben fekve boldogan
A szerelmi horoszkóp szerint az összeillő csillagjegyek könnyebben találnak egymásra, és kifejezetten harmonikus kapcsolatot építhetnek
Fotó:  123rf.com

Szerelmi horoszkóp: 3 csillagjegy, aki idén különösen szerencsés lesz a szerelemben 

A Rák végre enged

A Rák sosem ugrik bele vakon az ismeretlenbe. Általában óvatosan adja oda a szívét másnak, idén azonban feloldódhatnak a gátlásai. A múlt sérelmei kevésbé fogják visszahúzni, így könnyebben kialakulhat benne a bizalom, főleg ha valaki türelemmel és őszintén közeledik hozzá. Aki most próbál meg közelebb kerülni egy Rákhoz, jó eséllyel pozitív fogadtatásban részesül.

Az Oroszlán ragyog – és mások fényét is észreveszi

Az Oroszlán idén fogékonyabb az érzelmekre, a spontán pillanatokra, és ha olyan valakivel találkozik, aki nem fél nyíltan kimutatni a vonzalmát, abból hamar valami komolyabb sülhet ki.

A Halak álma valóra válhat

A Halak mindig is a szerelem nagy romantikusai voltak, csak sokszor megrekedtek az álmodozás szintjén. Idén más a helyzet: a csillagállás esetükben szintén kedvez az elmélyülő kapcsolatoknak. Egy hosszabb beszélgetés valakivel, vagy egy közös élmény könnyen áthidalhatja azt a távolságot, amit korábban nehéz volt leküzdeni az adott illetővel. A Halak empátiája és nyitottsága most igazi erény és vonzerő.

Mit mondanak a csillagok – és mit te?

A horoszkóp nem ígéret, inkább motiváció, hogy olyasmit tegyünk, amiben a csillagok is mellettünk állnak. Még ha sokan nem is hisznek benne, sokatmondó, hogy a szerelmi horoszkópok rendre a legolvasottabb tartalmak között szerepelnek. Meglehet azért, mert egyfajta tükröt is tartanak elénk: segítenek megfogalmazni, mit érzünk, és megérteni, hogyan működünk egy kapcsolatban. Hogyan kötődünk, hogyan fejezzük ki az érzelmeit, és miért vonzódunk bizonyos embertípusokhoz. A kérdés, hogy mi az, amire te jelenleg nyitott vagy? Kire gondolsz először, ha megkérdezik, ki lenne számodra az ideális, és mire vagy hajlandó azért, hogy megszerezd magadnak, és te is egyike legyél a szerelmes csillagjegyeknek?

Nézd meg az alábbi videót és tudd meg, mely csillagjegyek működnek igazán jól a szerelemben:

