Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Tamara, Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
szerelem, kapcsolat, párkapcsolat, horoszkóp, csillagjegy, Pixabay

Három csillagjegy, aki élete nagy szerelmével találkozik 2026-ban

horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 18:30
szerelemcsillagjegy
Új év, új lehetőségek, új szerelem? Ráadásul nem is akármilyen! Három csillagjegy életében komoly változás áll be!
A szerző cikkei

Kétségtelen, hogy mindenki vágyik a szerelemre, sajnos azonban nem mindenki találhat rá. Három csillagjegynek azonban kifejezetten kedveznek az égiek.

Ebből házasság lesz! Három csillagjegy 2026-ban megtalálja az igazit!
Ebből házasság lesz! Három csillagjegy 2026-ban megtalálja az igazit!
Fotó: Pexels

2026-ban lesz három jegy, akire nem csak az univerzum mosolyog rá, de Ámor nyila is célba veszi őket. Ráadásul nem is akármilyen kapcsolat vár rájuk a szerelmi horoszkóp szerint: olyasvalakivel hozza őket össze a sors, aki egyszer – talán nem jövőre, hanem később – a házastársuk lesz. Azaz: jövendő férjek és feleségek, figyelem! Mutatjuk, kire vár egy új korszak kezdete szilveszter után!

Szerelmi horoszkóp: ezek a csillagjegyek lelnek rá a nagy Ő-re 2026-ban

Vízöntő

Kedves Vízöntő! Noha az esetek többségében nem a szerelem az első, amin jár az eszed, 2026 olyan mozgalmas és ragyogó év lesz számodra e téren, amilyenre 12 évig nem számíthatsz utána – ígérik a csillagok. Rengeteg új ember jelenik majd meg az életedben: barátságok, romantikus kapcsolatok várnak rád, és bizony az a valaki is nagy valószínűséggel feltűnik a színen, akivel egyszer majd összekötöd az életedet. Neked csak egyetlen feladatod van: nyitni! Igen, sok esetben kényelmesebb, biztonságosabb számodra a saját kis várad védelmében élni az életet, azonban időről időre be kell engedned másokat!

Nyilas

Kalandor vagy, így aligha meglepetés számodra, hogy egyik pillanatról a másikra egy kapcsolatban találod magad. Ami azonban 2026-ban a csillagok szerint más lesz, mint eddig, ahogy ez a másik személy viseltetik irántad, és amilyen érzéseket belőled kivált! Meglepődve tapasztalhatod ugyanis, hogy ahelyett, hogy egyszer csak eltűnne, kilépne az életedből, egyre jobban kötődik hozzád, és bizony rájössz: az érzés nagyon is kölcsönös! Olyannyira, hogy légy bármennyire is szabad madár, elkezdesz egész másképp gondolkozni a házasság intézményéről is. Vele mindenképp!

Oroszlán

Karmikus év vár rád, kedves Oroszlán! Olyan, ami nem csak a párkapcsolatodra, de minden kapcsolatodra kedvező hatással lesz! Egyetlen dologra kell figyelned! Tudd, hogy az univerzum melletted áll, ne kapkodj hát! Ismerd meg jól a párodat, csiszolódjatok össze, lássátok, mennyire illeszkedtek egymáshoz. És ami a legfontosabb: járj nyitott szemmel, tartsd nyitva a lehetőségeidet! Nem tudhatod, hol, mikor és kinek a személyében talál rád a nagy Ő! 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu