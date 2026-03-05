„Azt akarom, hogy ide költözzenek Magyarországra” – Jaber a háborúban rekedt családjáért aggódik

Jaber korábban elárulta a Borsnak, hogy imád Magyarországon élni és szerinte ez a legjobb hely a világon. Most talán még inkább így érezhet, hiszen a napokban saját országát, Kuvaitot is elérte az iráni háború. Lapunk megkereste a rappert, aki így nyilatkozott a csapásról: „Borzasztó a helyzet Kuvaitban. Egy pár nappal ezelőtt a kuvaitiak lelőttek három amerikai repülőt, pedig mi papíron barátok vagyunk Amerikával.” Ebből is érezhető, hogy a káosz elérte az országot, ami elviekben amerikai védelem alatt áll.

Jaber aggódik, mivel az iráni háború Kuvaitban is jelen van (Fotó: Török Gergely)

Jaber családja Kuvaitban él

Lapunk kíváncsi volt, hogy a rapper kint élő családjáról mit lehet tudni, amiről Jaber őszintén vallott.

Édesanyám küldött nekem egy videót, hogy pár száz méterre onnan, ahol ők vannak, leesett egy drón, szörnyű volt ezt hallani. Drónok zuhannak le minden nap, de ez semmi, mert még a repteret is eltalálták az iráni rakéták. Hál Istennek a családom jól van

– árulta el Jaber.

Azt is megkérdeztük a rappertől, hogy ő hogyan viseli a kialakult háborús helyzetet, és miként tudja az ott élő rokonokkal tartani a kapcsolatot.

Nem tudok semmit se csinálni, ülök otthon, nézem az eseményeket, beszélgetek velük és nagyon fáj a szívem. Borzasztóan izgulok értük, de bízok benne, hogy a jó Isten vigyáz rájuk

– árulta el aggódva Jaber.

A rapper Jaber Kuvaitban élt évekig

(Fotó: Gábor Zoltán/Bors)

Az előadó azt is elárulta, azt szeretné, ha családja eljöhetne Kuvaitból.

Hosszú távú terv, de azt akarom, hogy ide költözzenek Magyarországra, csak sajnos ez nem olyan egyszerű dolog. Nem úgy működik, hogy most ők felállnak és jönnek, sok dolgot el kellene intézni, minden oda köti őket, még egy másfél-két évig valószínű ott lesznek

– mondta Jaber.

Jaber komoly üzenetet fogalmazott meg a háborús helyzetről

A rapper korábban is nyilatkozott a Borsnak háborúellenes nézeteiről, most viszont megfogalmazott egy rövid üzenetet is.