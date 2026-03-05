Eljegyezték Aryna Szabalenkát: videón a romantikus lánykérés

A fehérorosz teniszező, Aryna Szabalenkat eljegyezte párja, Georgios Frangulis vállalkozó. A 27 éves sportoló az Instagramon jelentette be az örömhírt, ahol egy videót is megosztott a romantikus lánykérésről.

Eljegyezték Aryna Sabalenkat. Fotó: Bradley Kanaris

Aryna Szabalenka hamarosan férjhez megy

A felvételen Frangulis térdre ereszkedve kérte meg a teniszező kezét egy virágokkal és gyertyákkal díszített helyszínen. A medence körül rózsák és égő gyertyák teremtettek meghitt hangulatot, a vízen pedig fehér rózsaszirmok úsztak.

A videóban Szabalenka láthatóan meglepődött, amikor párja feltette a nagy kérdést. A meghitt pillanat után a pár megölelte egymást, majd a kamera közelről is megmutatta a sportoló nagyméretű, ovális csiszolású eljegyzési gyűrűjét. A teniszező a bejegyzéshez rövid üzenetet írt: „Te és én, örökre”, amelyhez egy végtelen jelet, a dátumot, valamint fehér szív és gyűrű emojit is tett. Szabalenka később az Instagram-sztorijában is reagált az eljegyzésre. Elmondása szerint teljesen váratlanul érte a lánykérés.

Az eljegyzésre olyan sztárok is reagáltak mint Lily Collins színésznő vagy Carlos Alcarazz teniszező.

Íme a videó: