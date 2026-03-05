Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Adrián, Adorján névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eljegyezték Aryna Szabalenkát: videón a romantikus lánykérés

Aryna Sabalenka
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 18:40 / FRISSÍTÉS: 2026. március 05. 18:58
eljegyzési fotóesküvő
Eljegyezve! Aryna Szabalenka gyönyörű gyűrűt kapott.

A fehérorosz teniszező, Aryna Szabalenkat eljegyezte párja, Georgios Frangulis vállalkozó. A 27 éves sportoló az Instagramon jelentette be az örömhírt, ahol egy videót is megosztott a romantikus lánykérésről.

Aryna Sabalenka
Eljegyezték Aryna Sabalenkat. Fotó: Bradley Kanaris

Aryna Szabalenka hamarosan férjhez megy

A felvételen Frangulis térdre ereszkedve kérte meg a teniszező kezét egy virágokkal és gyertyákkal díszített helyszínen. A medence körül rózsák és égő gyertyák teremtettek meghitt hangulatot, a vízen pedig fehér rózsaszirmok úsztak. 

A videóban Szabalenka láthatóan meglepődött, amikor párja feltette a nagy kérdést. A meghitt pillanat után a pár megölelte egymást, majd a kamera közelről is megmutatta a sportoló nagyméretű, ovális csiszolású eljegyzési gyűrűjét. A teniszező a bejegyzéshez rövid üzenetet írt: „Te és én, örökre”, amelyhez egy végtelen jelet, a dátumot, valamint fehér szív és gyűrű emojit is tett. Szabalenka később az Instagram-sztorijában is reagált az eljegyzésre. Elmondása szerint teljesen váratlanul érte a lánykérés.

Az eljegyzésre olyan sztárok is reagáltak mint Lily Collins színésznő vagy Carlos Alcarazz teniszező.

Íme a videó:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu