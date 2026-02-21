Szerelmi horoszkóp: az univerzum döntött, 3 csillagjegy megtalálja az igazit

Az univerzum február végén azokat a csillagjegyeket jutalmazza, akik világosan kommunikálnak, valamint magabiztos, de átgondolt döntéseket hoznak.

Szerelmi horoszkóp: 3 csillagjegy rózsaszín ködben látja a világot

Fotó: napaporn sawaspardit

Három csillagjegy az univerzum kegyeltje

Kos

A Kos a bolygóállások nagy nyertese, február végén ugyanis egy elhalasztott projektje végre elindul és új vezetői lehetőség jelenik meg az életében. A pozitív változás a szerelem területén is megmutatkozik, ugyanis előrelépést tapasztal a párkapcsolati döntésekben, a félreértések most végre tisztázódnak.

Oroszlán

A jegy képviselői remek kapcsolatépítők, ennek köszönhetően pedig most új lehetőségekhez jutnak. Elismerést kaphatnak egy kreatív munka kapcsán, ráadásul a magánéletükben is minden egyre jobban alakul, a következő időszakban elköteleződéssel kapcsolatos egyeztetésekre lehet számítani! Jó észben tartani: egy őszinte beszélgetés mindent megold!

Nyilas

A jegy szülöttjei mintegy megvilágosodnak, mindent tisztán látnak és optimistán tekintenek a jövőre. Egy utazással vagy tanulmányokkal kapcsolatos tervben előrehaladás történik, de az is lehet, hogy az üzleti tárgyalások új irányt kapnak. Ezzel még nincs vége, még februárban tisztázódnak a párkapcsolati bizonytalanságok!