Szerelmi horoszkóp: az univerzum döntött, 3 csillagjegy megtalálja az igazit

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 10:30
Te is a szerencsések között vagy? A bolygóállás-változások február 21. után előrelépést hoznak néhány csillagjegynek a karrier és a szerelem területén.
Az univerzum február végén azokat a csillagjegyeket jutalmazza, akik világosan kommunikálnak, valamint magabiztos, de átgondolt döntéseket hoznak.

Szerelmi horoszkóp: 3 csillagjegy rózsaszín ködben látja a világot
Fotó: napaporn sawaspardit

Három csillagjegy az univerzum kegyeltje

Kos

A Kos a bolygóállások nagy nyertese, február végén ugyanis egy elhalasztott projektje végre elindul és új vezetői lehetőség jelenik meg az életében. A pozitív változás a szerelem területén is megmutatkozik, ugyanis előrelépést tapasztal a párkapcsolati döntésekben, a félreértések most végre tisztázódnak.

Oroszlán

A jegy képviselői remek kapcsolatépítők, ennek köszönhetően pedig most új lehetőségekhez jutnak. Elismerést kaphatnak egy kreatív munka kapcsán, ráadásul a magánéletükben is minden egyre jobban alakul, a következő időszakban elköteleződéssel kapcsolatos egyeztetésekre lehet számítani! Jó észben tartani: egy őszinte beszélgetés mindent megold!

Nyilas

A jegy szülöttjei mintegy megvilágosodnak, mindent tisztán látnak és optimistán tekintenek a jövőre. Egy utazással vagy tanulmányokkal kapcsolatos tervben előrehaladás történik, de az is lehet, hogy az üzleti tárgyalások új irányt kapnak. Ezzel még nincs vége, még februárban tisztázódnak a párkapcsolati bizonytalanságok!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
