Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Adrián, Adorján névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Nem tudom, mikor tudok majd hazatérni” – Kárpáti Rebeka külföldön ragadt

Kárpáti Rebeka
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 18:45
incidensBali
A Miss Universe Hungary győztese a paradicsomban rekedt. Kárpáti Rebeka rajongóival osztotta meg a bizonytalan helyzetet.
Bors
A szerző cikkei

Kárpáti Rebeka komoly problémába ütközött: Balin ragadt.

Kárpáti Rebeka Balin ragadt
Kárpáti Rebeka Balin ragadt
Fotó: Quintanilla / shutterstock

A modell elmondta, hogy jelenleg nem tudja, hogyan és mikor fog hazatérni Magyarországra. Bár általában nem szokott élőben posztolni, most mégis így kellett bejelentkeznie, hogy megossza követőivel a helyzetét.

Két hete utazott Balira, és a Qatar Airways járatával tért volna haza, ám a konfliktusok miatt törölték a járatát. Egyelőre azt sem tudja, mikor kap új információt a hazautazás lehetőségéről.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy valójában nincs nagy baj, hiszen a világ egyik legszebb és legbiztonságosabb helyén ragadt - még ha ez váratlan helyzet is.

Nem tudom, mikor tudok majd hazaérni. Ez lehet egy-két nap, de akár több hét is

- mondta hangsúlyozva, hogy csupán a bizonytalanság okoz neki jelenleg problémát.

Azt is elmondta, hogy ezt az időszakot igyekszik hasznosan tölteni: az életének újratervezésére és önreflexióra szeretné fordítani az idejét.

Kárpáti Rebeka Balin ragadt

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu