„Nem tudom, mikor tudok majd hazatérni” – Kárpáti Rebeka külföldön ragadt

Kárpáti Rebeka komoly problémába ütközött: Balin ragadt.

A modell elmondta, hogy jelenleg nem tudja, hogyan és mikor fog hazatérni Magyarországra. Bár általában nem szokott élőben posztolni, most mégis így kellett bejelentkeznie, hogy megossza követőivel a helyzetét.

Két hete utazott Balira, és a Qatar Airways járatával tért volna haza, ám a konfliktusok miatt törölték a járatát. Egyelőre azt sem tudja, mikor kap új információt a hazautazás lehetőségéről.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy valójában nincs nagy baj, hiszen a világ egyik legszebb és legbiztonságosabb helyén ragadt - még ha ez váratlan helyzet is.

Nem tudom, mikor tudok majd hazaérni. Ez lehet egy-két nap, de akár több hét is

- mondta hangsúlyozva, hogy csupán a bizonytalanság okoz neki jelenleg problémát.

Azt is elmondta, hogy ezt az időszakot igyekszik hasznosan tölteni: az életének újratervezésére és önreflexióra szeretné fordítani az idejét.

