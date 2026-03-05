„Nem tudom, mikor tudok majd hazatérni” – Kárpáti Rebeka külföldön ragadt

Kárpáti Rebeka komoly problémába ütközött: Balin ragadt.
A modell elmondta, hogy jelenleg nem tudja, hogyan és mikor fog hazatérni Magyarországra. Bár általában nem szokott élőben posztolni, most mégis így kellett bejelentkeznie, hogy megossza követőivel a helyzetét.
Két hete utazott Balira, és a Qatar Airways járatával tért volna haza, ám a konfliktusok miatt törölték a járatát. Egyelőre azt sem tudja, mikor kap új információt a hazautazás lehetőségéről.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy valójában nincs nagy baj, hiszen a világ egyik legszebb és legbiztonságosabb helyén ragadt - még ha ez váratlan helyzet is.
Nem tudom, mikor tudok majd hazaérni. Ez lehet egy-két nap, de akár több hét is
- mondta hangsúlyozva, hogy csupán a bizonytalanság okoz neki jelenleg problémát.
Azt is elmondta, hogy ezt az időszakot igyekszik hasznosan tölteni: az életének újratervezésére és önreflexióra szeretné fordítani az idejét.
