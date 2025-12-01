Elégeted az egészséged? Íme 5 különösen káros összetevő, ami a legtöbb gyertyában benne van

Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 13:45
Szeretjük az illatos gyertyákat, hiszen remek eszközei az ünnepi hangulat megteremtésének. Mielőtt azonban hazaviszel vagy ajándékba adsz egy-egy különleges darabot, gondolj arra is, hogyan hat majd a te és a családod, barátaid egészségére. Az illatos gyertyák ugyanis számos mérgező összetevőt tartalmazhat, a leggyakoribb, a paraffin káros hatása pedig tüdőbajokhoz vezethet.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Sok gyertya olyan összetevőket tartalmaz, amelyek szennyezhetik a lakás levegőjét.
  • A paraffin, a ftalátok és a fémmagos kanócok hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
  • A természetes viaszokból készült, tiszta illóolajokkal illatosított gyertyák biztonságosabb alternatívát nyújtanak.

Amikor gyertyát választasz, könnyen elcsábíthatnak az illatos, szép csomagolással rendelkező darabok.  Számos ilyen gyertya azonban veszélyes összetevőket tartalmaz, amelyek rontják a lakás levegőjének minőségét és az egészségedre is ártalmasak lehetnek. Ebben a cikkben bemutatjuk az 5 legkárosabb összetevőt, amelyből gyakran készítenek gyertyákat, valamint kifejtjük ezen anyagok, köztük a paraffin káros hatásait.

Karácsonyfa alakú gyertyát a kezében tartó, a paraffin káros hatásait nem ismerő fiatal pár
A gyertyák a karácsonyi időszak elengedhetetlen kellékei, ám az olyan anyagok, mint a paraffin káros hatása számos egészségügyi problémához vezethet / Fotó: Paula VV /  Shutterstock 

1. Miből van a viasz? A paraffin káros hatása

A legtöbb hétköznapi gyertya paraffinból készül, mert olcsó és könnyen formázható, csak éppen a kőolaj finomításának mellékterméke. A gyertya égetése közben olyan anyagok kerülhetnek a levegőbe, mint a benzol vagy a toluol, amelyek nemcsak irritációt okozhatnak, de hosszabb távon komolyabb problémák forrásai is lehetnek. A paraffin gyakran füstöl és kormol, a káros anyagok pedig észrevétlenül bejutnak a tüdőnkbe is. 

2. A ftalátok veszélye

Az erős, tartós illatok sokszor ftalátos illatkeverékeknek köszönhetők. Ezek az anyagok befolyásolhatják a hormonrendszer működését, különösen a gyerekek és várandós nők szervezetére ártalmasak. Égéskor további illékony vegyületek is felszabadulhatnak, amelyek fejfájást, szédülést vagy torokkaparást okozhatnak. 

3. A fémmagos kanócok egészségkárosító tulajdonsága

Habár már sok helyen tiltják, az olcsó importgyertyák között még mindig előfordulhatnak olyanok, amelyek ólommal vagy más fémmel erősített kanóccal rendelkeznek. Ezek égés közben mikroszkopikus részecskéket juttatnak a levegőbe, ami különösen a gyerekek idegrendszerére jelent veszélyt. 

4. A mesterséges színezékek rizikója

Az élénk színű gyertyák ugyan jól mutatnak a polcon, viszont sok kőolajszármazékot és más szintetikus adalékokat tartalmaznak. Melegítés hatására ezek az anyagok felszabadulhatnak, beszennyezve a szoba levegőjét. Az arra érzékenyeknél bőr- vagy légúti irritációt, akár asztmát is kiválthatnak.

5. Az UV-stabilizálók és tartósítók kockázata

Hogy a gyertya sokáig szép maradjon, sok gyártó UV-stabilizálókat és különféle tartósítókat ad a keverékhez. Ezek az egészségre káros anyagok a meleg hatására apránként elpárologhatnak, és hosszabb távon allergiás reakciókat vagy légúti irritációt okozhatnak. 

Mi a legbiztonságosabb gyertya?

Érdemes olyan terméket keresni, amely természetes gyertyaviaszokból, például szójából, kókuszból vagy méhviaszból készül, az illata pedig tiszta illóolajokból származik. A jó minőségre utalhat a pamut vagy fa kanóc, valamint az is, ha a termék nem tartalmaz mesterséges színezéket és adalékanyagot. Az ilyen gyertyák tisztábban égnek, kevésbé kormolnak, így nem szennyezik a lakás levegőjét és nem terhelik fölöslegesen a szervezeted.

Milyen óvintézkedéseket érdemes még tenni?

Bármilyen hangulatos is egy pislákoló gyertya, ne felejtsd, hogy nyílt lángról van szó. Az ünnepi időszakban különösen gyakoriak a tűzesetek, melyek sokszor egyszerű figyelmetlenségből adódnak. Ne hagyd ellenőrzés nélkül az égő gyertyát, és ne tedd papír, textil vagy gyúlékony dekorációk közelébe. Ha kilépsz a szobából, fújd el, és a gyufát, öngyújtót is tartsd olyan helyen, ahol a gyerekek nem érik el.

