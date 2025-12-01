Elégeted az egészséged? Íme 5 különösen káros összetevő, ami a legtöbb gyertyában benne van

Sok gyertya olyan összetevőket tartalmaz, amelyek szennyezhetik a lakás levegőjét.

A paraffin, a ftalátok és a fémmagos kanócok hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

A természetes viaszokból készült, tiszta illóolajokkal illatosított gyertyák biztonságosabb alternatívát nyújtanak.

Amikor gyertyát választasz, könnyen elcsábíthatnak az illatos, szép csomagolással rendelkező darabok. Számos ilyen gyertya azonban veszélyes összetevőket tartalmaz, amelyek rontják a lakás levegőjének minőségét és az egészségedre is ártalmasak lehetnek. Ebben a cikkben bemutatjuk az 5 legkárosabb összetevőt, amelyből gyakran készítenek gyertyákat, valamint kifejtjük ezen anyagok, köztük a paraffin káros hatásait.

A gyertyák a karácsonyi időszak elengedhetetlen kellékei, ám az olyan anyagok, mint a paraffin káros hatása számos egészségügyi problémához vezethet / Fotó: Paula VV / Shutterstock

1. Miből van a viasz? A paraffin káros hatása

A legtöbb hétköznapi gyertya paraffinból készül, mert olcsó és könnyen formázható, csak éppen a kőolaj finomításának mellékterméke. A gyertya égetése közben olyan anyagok kerülhetnek a levegőbe, mint a benzol vagy a toluol, amelyek nemcsak irritációt okozhatnak, de hosszabb távon komolyabb problémák forrásai is lehetnek. A paraffin gyakran füstöl és kormol, a káros anyagok pedig észrevétlenül bejutnak a tüdőnkbe is.

2. A ftalátok veszélye

Az erős, tartós illatok sokszor ftalátos illatkeverékeknek köszönhetők. Ezek az anyagok befolyásolhatják a hormonrendszer működését, különösen a gyerekek és várandós nők szervezetére ártalmasak. Égéskor további illékony vegyületek is felszabadulhatnak, amelyek fejfájást, szédülést vagy torokkaparást okozhatnak.

3. A fémmagos kanócok egészségkárosító tulajdonsága

Habár már sok helyen tiltják, az olcsó importgyertyák között még mindig előfordulhatnak olyanok, amelyek ólommal vagy más fémmel erősített kanóccal rendelkeznek. Ezek égés közben mikroszkopikus részecskéket juttatnak a levegőbe, ami különösen a gyerekek idegrendszerére jelent veszélyt.

4. A mesterséges színezékek rizikója

Az élénk színű gyertyák ugyan jól mutatnak a polcon, viszont sok kőolajszármazékot és más szintetikus adalékokat tartalmaznak. Melegítés hatására ezek az anyagok felszabadulhatnak, beszennyezve a szoba levegőjét. Az arra érzékenyeknél bőr- vagy légúti irritációt, akár asztmát is kiválthatnak.