Elégeted az egészséged? Íme 5 különösen káros összetevő, ami a legtöbb gyertyában benne van

Amikor gyertyát választasz, könnyen elcsábíthatnak az illatos, szép csomagolással rendelkező darabok. Számos ilyen gyertya azonban veszélyes összetevőket tartalmaz, amelyek rontják a lakás levegőjének minőségét és az egészségedre is ártalmasak lehetnek. Ebben a cikkben bemutatjuk az 5 legkárosabb összetevőt, amelyből gyakran készítenek gyertyákat, valamint kifejtjük ezen anyagok, köztük a paraffin káros hatásait.
A legtöbb hétköznapi gyertya paraffinból készül, mert olcsó és könnyen formázható, csak éppen a kőolaj finomításának mellékterméke. A gyertya égetése közben olyan anyagok kerülhetnek a levegőbe, mint a benzol vagy a toluol, amelyek nemcsak irritációt okozhatnak, de hosszabb távon komolyabb problémák forrásai is lehetnek. A paraffin gyakran füstöl és kormol, a káros anyagok pedig észrevétlenül bejutnak a tüdőnkbe is.
Az erős, tartós illatok sokszor ftalátos illatkeverékeknek köszönhetők. Ezek az anyagok befolyásolhatják a hormonrendszer működését, különösen a gyerekek és várandós nők szervezetére ártalmasak. Égéskor további illékony vegyületek is felszabadulhatnak, amelyek fejfájást, szédülést vagy torokkaparást okozhatnak.
Habár már sok helyen tiltják, az olcsó importgyertyák között még mindig előfordulhatnak olyanok, amelyek ólommal vagy más fémmel erősített kanóccal rendelkeznek. Ezek égés közben mikroszkopikus részecskéket juttatnak a levegőbe, ami különösen a gyerekek idegrendszerére jelent veszélyt.
Az élénk színű gyertyák ugyan jól mutatnak a polcon, viszont sok kőolajszármazékot és más szintetikus adalékokat tartalmaznak. Melegítés hatására ezek az anyagok felszabadulhatnak, beszennyezve a szoba levegőjét. Az arra érzékenyeknél bőr- vagy légúti irritációt, akár asztmát is kiválthatnak.
Hogy a gyertya sokáig szép maradjon, sok gyártó UV-stabilizálókat és különféle tartósítókat ad a keverékhez. Ezek az egészségre káros anyagok a meleg hatására apránként elpárologhatnak, és hosszabb távon allergiás reakciókat vagy légúti irritációt okozhatnak.
Érdemes olyan terméket keresni, amely természetes gyertyaviaszokból, például szójából, kókuszból vagy méhviaszból készül, az illata pedig tiszta illóolajokból származik. A jó minőségre utalhat a pamut vagy fa kanóc, valamint az is, ha a termék nem tartalmaz mesterséges színezéket és adalékanyagot. Az ilyen gyertyák tisztábban égnek, kevésbé kormolnak, így nem szennyezik a lakás levegőjét és nem terhelik fölöslegesen a szervezeted.
Bármilyen hangulatos is egy pislákoló gyertya, ne felejtsd, hogy nyílt lángról van szó. Az ünnepi időszakban különösen gyakoriak a tűzesetek, melyek sokszor egyszerű figyelmetlenségből adódnak. Ne hagyd ellenőrzés nélkül az égő gyertyát, és ne tedd papír, textil vagy gyúlékony dekorációk közelébe. Ha kilépsz a szobából, fújd el, és a gyufát, öngyújtót is tartsd olyan helyen, ahol a gyerekek nem érik el.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.