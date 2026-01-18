A gyertya mágikus ereje – így üzen a lángja a hiedelmek szerint

A gyertyamágiával kapcsolatos hiedelmek szerint a láng viselkedése lelkiállapotokról és belső feszültségekről árulkodhat.

A gyertya ősi szimbólum, amely szinte minden kultúrában és spirituális hagyományban megjelenik.

A gyertyaláng viselkedése többféleképpen értelmezhető.

A gyertyamágia gyökerei egészen az ősi időkig nyúlnak vissza, amikor az ember még tűzzel végezte a mágikus rituálékat. A láng az elemi erőt, a teremtést és az átalakulást jelképezte, amelyből később – a fejlődéssel párhuzamosan – egyre tudatosabb rítusok születtek. Így vált a gyertyamágia idővel önálló, jól elkülöníthető spirituális irányzattá.

A gyertyamágia szerint a láng jeleket hordoz.

A gyertyamágia ereje

Ha foglalkoztál már spiritualitással, ezotériával vagy a mágia különböző irányzataival, bizonyára észrevetted, milyen fontos szerepe van a gyertyáknak. Szinte nincs olyan vallás, kultúra vagy hitrendszer, amelyben ne jelennének meg valamilyen formában, a mágikus gyakorlatokban pedig alapvető eszközöknek számítanak. Ebben a cikkben mélyebb betekintést engedünk a gyertyamágia világába.

Mit jelent, ahogyan a gyertya ég?

Ha minden rendben van egy ember életében, a gyertya egyenletes, magas lánggal ég anélkül, hogy viaszcseppek folynának le róla. Amint valamilyen mentális probléma merül fel, a gyertya „sírni” kezd, viaszcsíkok futnak le az oldalán. Ha egy újonnan meggyújtott gyertya tetejétől az aljáig egyetlen viaszcsík folyik le, azt átok jelének tekintik. Két viaszcsík két átkot jelent, ennél több a hiedelem szerint rendkívül ritka. Ha a viaszcsíkok átlósan haladnak és metszik egymást, az egyes értelmezések szerint súlyos, végzetes betegség előjele lehet. Ha egy égő gyertyát az óramutató járásával megegyezően mozgatnak egy ember teste előtt a fejétől lefelé haladva, és a láng valahol fekete füstöt bocsát ki, az adott területen szervi probléma állhat fenn. Ha egy beteg elé helyezve a gyertya füstje a páciens felé száll, a betegséget önhibának, ha a füst másfelé száll, a betegséget külső ártó szándéknak tulajdonítják. Ha egy beteg elé helyezve a gyertya jobb vagy bal oldalán csordul le egy viaszcsepp, az annak a jele, hogy a páciens és másvalaki között energetikai feszültség áll fenn. Ha a viaszcsepp fekete színű, az azt jelenti, hogy a beteg negatív energiahullámba került. Templomokban a meghajló gyertyát egyes hiedelmek szerint megszállottság jelének tekintik. A viaszcseppek néha az ördög vagy a megátkozó személy képét formázzák. Ha a gyertya magától kialszik, azt baljós jelnek tartják. Ilyenkor bocsánatot kell kérned azoktól, akiket megbántottál, és meg kell bocsátanod azoknak, akik megbántottak téged. Ha olvasztással egy lapos tálkára tapasztott sztearin gyertyának az oldalán lecsorgó viaszcseppjei egyenletes távolságú, 2-3 cm átmérőjű köröket képeznek a tálon, az onkológiai problémára utalhat. A hiedelem ugyanakkor különösen erős félelmeket tükröz, orvosi alapja nincs.

„A gyertya mindent elmond” – egy boszorkány vallomása

Egy moszkvai boszorkány szerint a gyertya minden mágia része. Amikor valaki leül vele szemben, az első mozdulata az, hogy meggyújtja a gyertyát. Ha a láng egyenletes és nyugodt, az segíti a szavak áramlását, összeköti a gondolatokat, és segíti őt a történetek megértésében. Amikor viszont a viasz lassan lecsorog, mint a könnyek, azt annak a jelének tartja, hogy a lélek fájdalmat hordoz. Előfordul, hogy a beszélgetés elakad, a gyertya sercegni, füstölni kezd, a láng elsötétül. Ilyenkor úgy véli, a vele szemben ülőben sok a feszültség, a rosszindulat vagy a kimondatlan szándék. A hazugságot is a láng viselkedéséből olvassa ki: ha a gyertya az egyik oldalon gyorsabban ég le, szerinte nem igaz minden szó.