A gyertya mágikus ereje – így üzen a lángja a hiedelmek szerint

A gyertyamágia gyökerei egészen az ősi időkig nyúlnak vissza, amikor az ember még tűzzel végezte a mágikus rituálékat. A láng az elemi erőt, a teremtést és az átalakulást jelképezte, amelyből később – a fejlődéssel párhuzamosan – egyre tudatosabb rítusok születtek. Így vált a gyertyamágia idővel önálló, jól elkülöníthető spirituális irányzattá.
Ha foglalkoztál már spiritualitással, ezotériával vagy a mágia különböző irányzataival, bizonyára észrevetted, milyen fontos szerepe van a gyertyáknak. Szinte nincs olyan vallás, kultúra vagy hitrendszer, amelyben ne jelennének meg valamilyen formában, a mágikus gyakorlatokban pedig alapvető eszközöknek számítanak. Ebben a cikkben mélyebb betekintést engedünk a gyertyamágia világába.
Egy moszkvai boszorkány szerint a gyertya minden mágia része. Amikor valaki leül vele szemben, az első mozdulata az, hogy meggyújtja a gyertyát. Ha a láng egyenletes és nyugodt, az segíti a szavak áramlását, összeköti a gondolatokat, és segíti őt a történetek megértésében. Amikor viszont a viasz lassan lecsorog, mint a könnyek, azt annak a jelének tartja, hogy a lélek fájdalmat hordoz. Előfordul, hogy a beszélgetés elakad, a gyertya sercegni, füstölni kezd, a láng elsötétül. Ilyenkor úgy véli, a vele szemben ülőben sok a feszültség, a rosszindulat vagy a kimondatlan szándék. A hazugságot is a láng viselkedéséből olvassa ki: ha a gyertya az egyik oldalon gyorsabban ég le, szerinte nem igaz minden szó.
A hiedelem szerint a gyertya segíthet feldolgozni a fájdalmat. A boszorkány azt tanácsolja, hogyha valakit mélyen megbántottak és találja a helyét, vonuljon el egy csendes helyre, gyújtson meg egy gyertyát, és üljön le mellé. Elég suttogva elmondani mindazt, ami történt. A könnyeket se tartsuk vissza. A láng pislákolása megnyugtató, a viasz lassú olvadása pedig azt az érzést kelti, mintha a sérelmek is fokozatosan veszítenének az erejükből.
A gyertya szerepet kap a családi konfliktusok utáni megnyugvásban is. Ha otthon veszekedés tört ki, és elhangzottak bántó szavak, a boszorkány tanácsa szerint érdemes kivárni az estét, amikor már mindenki alszik és csend van a lakásban. Ilyenkor egy égő gyertyával végig lehet járni a szobákat, megállni az ágyaknál, és gondolatban jó éjszakát kívánni mindenkinek. Nem a vitán kell rágódni, hanem azokra a közös emlékekre gondolni, amikor még könnyű volt együtt lenni. A jókívánságok a hiedelem szerint a gyertyafényen keresztül jutnak el az alvókhoz.
A tanácsok sora egy önvizsgálatra hívó rítussal zárul. Ha úgy érzed hibáztál, átléptél egy határt, vagy fájdalmat okoztál valakinek, sosem késő szembenézni önmagaddal. A legfontosabb lépés ilyenkor az őszinteség. Gyújts meg egy gyertyát a tükör előtt, és a láng fényén át nézz magadra. Mondd ki mindazt, ami történt, úgy, ahogyan valóban volt. Ne magyarázd, ne szépítsd, ne ferdítsd el. Csak a kimondott igazság könnyítheti meg a lelket.
Ügyelj a tűzvédelemre! Égő gyertyát sose hagyj felügyelet nélkül, és gondoskodj róla, hogy az égés teljes ideje alatt a gyertya biztonságos környezetben legyen.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.