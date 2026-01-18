Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Piroska névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Gyertyamágia

A gyertya mágikus ereje – így üzen a lángja a hiedelmek szerint

gyertyavarázslat
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 18:45
spiritualitásmágiaüzenet
A gyertya évszázadok óta fényforrás és egyben szimbólum is. A gyertyaláng elárulja a lelkiállapotunkat, feszültségeinket az elfojtott érzéseinket. A gyertyamágia egy évszázadok óta élő, spirituális rituálé része.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • A gyertyamágiával kapcsolatos hiedelmek szerint a láng viselkedése lelkiállapotokról és belső feszültségekről árulkodhat.
  • A gyertya ősi szimbólum, amely szinte minden kultúrában és spirituális hagyományban megjelenik.
  • A gyertyaláng viselkedése többféleképpen értelmezhető.

A gyertyamágia gyökerei egészen az ősi időkig nyúlnak vissza, amikor az ember még tűzzel végezte a mágikus rituálékat. A láng az elemi erőt, a teremtést és az átalakulást jelképezte, amelyből később – a fejlődéssel párhuzamosan – egyre tudatosabb rítusok születtek. Így vált a gyertyamágia idővel önálló, jól elkülöníthető spirituális irányzattá. 

Mécsesek égetése gyertyamágia űzése során
A gyertyamágia szerint a láng jeleket hordoz.
Fotó: zignal_88 /  Shutterstock 

A gyertyamágia ereje

Ha foglalkoztál már spiritualitással, ezotériával vagy a mágia különböző irányzataival, bizonyára észrevetted, milyen fontos szerepe van a gyertyáknak. Szinte nincs olyan vallás, kultúra vagy hitrendszer, amelyben ne jelennének meg valamilyen formában, a mágikus gyakorlatokban pedig alapvető eszközöknek számítanak. Ebben a cikkben mélyebb betekintést engedünk a gyertyamágia világába.

Mit jelent, ahogyan a gyertya ég?

  1. Ha minden rendben van egy ember életében, a gyertya egyenletes, magas lánggal ég anélkül, hogy viaszcseppek folynának le róla.
  2. Amint valamilyen mentális probléma merül fel, a gyertya „sírni” kezd, viaszcsíkok futnak le az oldalán.
  3. Ha egy újonnan meggyújtott gyertya tetejétől az aljáig egyetlen viaszcsík folyik le, azt átok jelének tekintik. Két viaszcsík két átkot jelent, ennél több a hiedelem szerint rendkívül ritka.
  4. Ha a viaszcsíkok átlósan haladnak és metszik egymást, az egyes értelmezések szerint súlyos, végzetes betegség előjele lehet.
  5. Ha egy égő gyertyát az óramutató járásával megegyezően mozgatnak egy ember teste előtt a fejétől lefelé haladva, és a láng valahol fekete füstöt bocsát ki, az adott területen szervi probléma állhat fenn.
  6. Ha egy beteg elé helyezve a gyertya füstje a páciens felé száll, a betegséget önhibának, ha a füst másfelé száll, a betegséget külső ártó szándéknak tulajdonítják.
  7. Ha egy beteg elé helyezve a gyertya jobb vagy bal oldalán csordul le egy viaszcsepp, az annak a jele, hogy a páciens és másvalaki között energetikai feszültség áll fenn. Ha a viaszcsepp fekete színű, az azt jelenti, hogy a beteg negatív energiahullámba került.
  8. Templomokban a meghajló gyertyát egyes hiedelmek szerint megszállottság jelének tekintik. A viaszcseppek néha az ördög vagy a megátkozó személy képét formázzák.
  9. Ha a gyertya magától kialszik, azt baljós jelnek tartják. Ilyenkor bocsánatot kell kérned azoktól, akiket megbántottál, és meg kell bocsátanod azoknak, akik megbántottak téged.
  10. Ha olvasztással egy lapos tálkára tapasztott sztearin gyertyának az oldalán lecsorgó viaszcseppjei egyenletes távolságú, 2-3 cm átmérőjű köröket képeznek a tálon, az onkológiai problémára utalhat. A hiedelem ugyanakkor különösen erős félelmeket tükröz, orvosi alapja nincs.

„A gyertya mindent elmond” – egy boszorkány vallomása

Egy moszkvai boszorkány szerint a gyertya minden mágia része. Amikor valaki leül vele szemben, az első mozdulata az, hogy meggyújtja a gyertyát. Ha a láng egyenletes és nyugodt, az segíti a szavak áramlását, összeköti a gondolatokat, és segíti őt a történetek megértésében. Amikor viszont a viasz lassan lecsorog, mint a könnyek, azt annak a jelének tartja, hogy a lélek fájdalmat hordoz. Előfordul, hogy a beszélgetés elakad, a gyertya sercegni, füstölni kezd, a láng elsötétül. Ilyenkor úgy véli, a vele szemben ülőben sok a feszültség, a rosszindulat vagy a kimondatlan szándék. A hazugságot is a láng viselkedéséből olvassa ki: ha a gyertya az egyik oldalon gyorsabban ég le, szerinte nem igaz minden szó.

A gyertya, mint lelki támasz

A hiedelem szerint a gyertya segíthet feldolgozni a fájdalmat. A boszorkány azt tanácsolja, hogyha valakit mélyen megbántottak és találja a helyét, vonuljon el egy csendes helyre, gyújtson meg egy gyertyát, és üljön le mellé. Elég suttogva elmondani mindazt, ami történt. A könnyeket se tartsuk vissza. A láng pislákolása megnyugtató, a viasz lassú olvadása pedig azt az érzést kelti, mintha a sérelmek is fokozatosan veszítenének az erejükből.

Csendes békülés veszekedés után

A gyertya szerepet kap a családi konfliktusok utáni megnyugvásban is. Ha otthon veszekedés tört ki, és elhangzottak bántó szavak, a boszorkány tanácsa szerint érdemes kivárni az estét, amikor már mindenki alszik és csend van a lakásban. Ilyenkor egy égő gyertyával végig lehet járni a szobákat, megállni az ágyaknál, és gondolatban jó éjszakát kívánni mindenkinek. Nem a vitán kell rágódni, hanem azokra a közös emlékekre gondolni, amikor még könnyű volt együtt lenni. A jókívánságok a hiedelem szerint a gyertyafényen keresztül jutnak el az alvókhoz.

Szembenézés önmagunkkal

A tanácsok sora egy önvizsgálatra hívó rítussal zárul. Ha úgy érzed hibáztál, átléptél egy határt, vagy fájdalmat okoztál valakinek, sosem késő szembenézni önmagaddal. A legfontosabb lépés ilyenkor az őszinteség. Gyújts meg egy gyertyát a tükör előtt, és a láng fényén át nézz magadra. Mondd ki mindazt, ami történt, úgy, ahogyan valóban volt. Ne magyarázd, ne szépítsd, ne ferdítsd el. Csak a kimondott igazság könnyítheti meg a lelket.

Ügyelj a tűzvédelemre! Égő gyertyát sose hagyj felügyelet nélkül, és gondoskodj róla, hogy az égés teljes ideje alatt a gyertya biztonságos környezetben legyen.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu