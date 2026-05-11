Mindenki értetlenül áll, Lewis Hamilton újra a külsejével sokkolt

A szurkolók értetlenül fogadták a Scuderia Ferrari legújabb fotósorozatát, amelyet a csapat hivatalos Instagram-oldalán osztottak meg. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton egy merész selyemszettben jelent meg a fotózáson, extravagáns kiegészítői pedig azonnal "felrobbantották" az internetet.

Lewis Hamilton ismét a kinézetével sokkolt / Fotó: Icon Sportswire

A Ferrari a bejegyzésben kiemelte, hogy Lewis Hamilton stílusa „esőben vagy napsütésben” is utánozhatatlan. A fotók pillanatok alatt végigsöpörtek a közösségi médián: rajongók ezrei áradoztak Hamilton megjelenéséről és kisugárzásáról, sokan pedig egyenesen a sportvilág egyik legnagyobb divatikonjának nevezték a brit klasszist.

A reakciók ugyanakkor korántsem voltak egyhangúak. Többen úgy vélték, Lewis Hamilton divatközpontú szereplései túl nagy hangsúlyt kapnak, miközben a Ferrari számára inkább az idei szezonbeli versenyképesség javítása lenne a legfontosabb feladat - írta az Origo.

A vita azonban mit sem változtat azon, hogy Hamilton továbbra is a Forma-1 egyik legerősebb személyes márkájával rendelkező versenyzője. Második Ferraris idényében is folyamatosan reflektorfényben marad – akár a pályán nyújtott teljesítményével, akár extravagáns szettjeivel. A Ferrari pedig láthatóan büszkén építi pilótája divatikon-imázsát.