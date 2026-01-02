Gazdagságra, szerelemre, elengedésre vágysz? Mutatjuk, milyen színű gyertyára van most igazán szükséged

A gyertya színe hatással lehet arra, milyen érzések kerülnek előtérbe bennünk.

A különböző színekhez eltérő lelkiállapotokat és élethelyzeteket társítunk.

Megmutatjuk, mikor melyik gyertya színe lehet jó választás.

Gyertyát gyújtunk ünnepeken, ha meghitt hangulatot szeretnénk, és akkor is, amikor egy elhunyt szerettünkre emlékezünk. Általában bele se gondolunk, hogy a gyertya színe jelentést is hordoz. A különböző színekhez évszázadok óta más-más érzelmeket, élethelyzeteket és belső állapotokat társítunk.

A különböző gyertya színeknek spirituális jelentésük van

Fotó: 123RF

Mit jelentenek az egyes gyertya színek?

A különböző színű gyertyák használata régóta része a spirituális hagyományoknak. A gyertya színe ilyenkor nemcsak szimbolikus jelentést hordoz, hanem hatással lehet a hangulatunkra, a lelkiállapotunkra és arra is, mire tudunk éppen fókuszálni. Sokan tapasztaljuk, hogy egy-egy szín más érzéseket indít el bennünk. Éppen ezért nem mindegy, mikor milyen gyertyát gyújtunk meg. Nézzük, mit üzennek a gyertyák színei.

Fehér gyertya

A fehér a letisztulás és az újrakezdés színe. Segíthet elengedni a negatív gondolatokat, és támogatja a belső egyensúlyt. Megszünteti a negatív energiákat, erősíti a testet, a lelket és a szellemet.

Fekete gyertya

Bár sokunk számára szokatlan vagy akár félelmetes, a fekete gyertya elsősorban az elengedéshez és a befelé figyeléshez kapcsolódik. Segíthet megszabadulni a nyomasztó gondolatoktól, de érdemes mértékkel használni, mert a túl gyakori használat éppen ellentétes hatást válthat ki.

Piros gyertya

A piros a szenvedély és az életenergia színe. Erősítheti az önbizalmat, támogatja az önkifejezést, és gyakran kapcsolódik érzelmi, párkapcsolati témákhoz.

Sárga gyertya

Vidám, élénk árnyalat, amely segíthet átlendülni az akadályokon. Támogatja a belső erőt, a tisztább gondolkodást és a lelkesedést.

Kék gyertya

A kék a nyugalom és a tisztánlátás színe. Hagyományosan az anyagi biztonsághoz és a kiegyensúlyozott döntésekhez kapcsoljuk, ezért akkor válasszuk, amikor anyagi stabilitásra van szükségünk. Úgy tartják, az üzleti élet fellendülését és anyagi jólétet is hozhat.