Gazdagságra, szerelemre, elengedésre vágysz? Mutatjuk, milyen színű gyertyára van most igazán szükséged

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 19:15
A gyertya lángja ősidők óta az egyik legerősebb szimbólum. Megnyugtat, segít az összpontosításban és a befelé fordulásban. Amikor gyertyát gyújtunk, ösztönösen elcsendesedünk, és teret adunk annak, ami bennünk zajlik. Ilyenkor azonban az is számít, milyen a gyertya színe, és milyen érzéseket indít el bennünk.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • A gyertya színe hatással lehet arra, milyen érzések kerülnek előtérbe bennünk.
  • A különböző színekhez eltérő lelkiállapotokat és élethelyzeteket társítunk.
  • Megmutatjuk, mikor melyik gyertya színe lehet jó választás.

Gyertyát gyújtunk ünnepeken, ha meghitt hangulatot szeretnénk, és akkor is, amikor egy elhunyt szerettünkre emlékezünk. Általában bele se gondolunk, hogy a gyertya színe jelentést is hordoz. A különböző színekhez évszázadok óta más-más érzelmeket, élethelyzeteket és belső állapotokat társítunk.

A különböző gyertya színeknek spirituális jelentésük van
Mit jelentenek az egyes gyertya színek?

A különböző színű gyertyák használata régóta része a spirituális hagyományoknak. A gyertya színe ilyenkor nemcsak szimbolikus jelentést hordoz, hanem hatással lehet a hangulatunkra, a lelkiállapotunkra és arra is, mire tudunk éppen fókuszálni. Sokan tapasztaljuk, hogy egy-egy szín más érzéseket indít el bennünk. Éppen ezért nem mindegy, mikor milyen gyertyát gyújtunk meg. Nézzük, mit üzennek a gyertyák színei.

Fehér gyertya

A fehér a letisztulás és az újrakezdés színe. Segíthet elengedni a negatív gondolatokat, és támogatja a belső egyensúlyt. Megszünteti a negatív energiákat, erősíti a testet, a lelket és a szellemet.

Fekete gyertya

Bár sokunk számára szokatlan vagy akár félelmetes, a fekete gyertya elsősorban az elengedéshez és a befelé figyeléshez kapcsolódik. Segíthet megszabadulni a nyomasztó gondolatoktól, de érdemes mértékkel használni, mert a túl gyakori használat éppen ellentétes hatást válthat ki.

Piros gyertya

A piros a szenvedély és az életenergia színe. Erősítheti az önbizalmat, támogatja az önkifejezést, és gyakran kapcsolódik érzelmi, párkapcsolati témákhoz.

Sárga gyertya

Vidám, élénk árnyalat, amely segíthet átlendülni az akadályokon. Támogatja a belső erőt, a tisztább gondolkodást és a lelkesedést.

Kék gyertya

A kék a nyugalom és a tisztánlátás színe. Hagyományosan az anyagi biztonsághoz és a kiegyensúlyozott döntésekhez kapcsoljuk, ezért akkor válasszuk, amikor anyagi stabilitásra van szükségünk. Úgy tartják, az üzleti élet fellendülését és anyagi jólétet is hozhat.

Zöld gyertya

A zöld az egyensúly és a megújulás színe. Kapcsolódik a testi-lelki harmóniához, a növekedéshez és a természet energiáihoz. Sokak szerint segíthet bevonzani a nagy szerelmet.

Hogyan válasszunk gyertyát?

Tegyük fel magunknak a kérdést: most mire van leginkább szükségünk? Nyugalomra, erőre, elengedésre vagy éppen új lendületre? A legegyszerűbb, ha olyan színt választunk, amelyhez ösztönösen vonzódunk. Fontos az is, hogy a gyertya tisztán égjen, ne legyen zavaró illata, és ne vonja el a figyelmünket.

Ha gyertyát gyújtunk, mindig tartsuk be a tűzvédelmi szabályokat, ne hagyjuk őrizetlenül a gyertyát, ne tegyük huzatos helyre, ügyeljünk rá, hogy semmi éghető ne legyen láng környezetében és figyeljünk rá, hogy ne lógjon bele a ruhánk és a hajunk sem. A porral oltót pedig készítsük a közelünkbe.

Nézd meg részletesen a gyertyaszínek jelentését:

