Gazdagságra, szerelemre, elengedésre vágysz? Mutatjuk, milyen színű gyertyára van most igazán szükséged

Gyertyát gyújtunk ünnepeken, ha meghitt hangulatot szeretnénk, és akkor is, amikor egy elhunyt szerettünkre emlékezünk. Általában bele se gondolunk, hogy a gyertya színe jelentést is hordoz. A különböző színekhez évszázadok óta más-más érzelmeket, élethelyzeteket és belső állapotokat társítunk.
A különböző színű gyertyák használata régóta része a spirituális hagyományoknak. A gyertya színe ilyenkor nemcsak szimbolikus jelentést hordoz, hanem hatással lehet a hangulatunkra, a lelkiállapotunkra és arra is, mire tudunk éppen fókuszálni. Sokan tapasztaljuk, hogy egy-egy szín más érzéseket indít el bennünk. Éppen ezért nem mindegy, mikor milyen gyertyát gyújtunk meg. Nézzük, mit üzennek a gyertyák színei.
A fehér a letisztulás és az újrakezdés színe. Segíthet elengedni a negatív gondolatokat, és támogatja a belső egyensúlyt. Megszünteti a negatív energiákat, erősíti a testet, a lelket és a szellemet.
Bár sokunk számára szokatlan vagy akár félelmetes, a fekete gyertya elsősorban az elengedéshez és a befelé figyeléshez kapcsolódik. Segíthet megszabadulni a nyomasztó gondolatoktól, de érdemes mértékkel használni, mert a túl gyakori használat éppen ellentétes hatást válthat ki.
A piros a szenvedély és az életenergia színe. Erősítheti az önbizalmat, támogatja az önkifejezést, és gyakran kapcsolódik érzelmi, párkapcsolati témákhoz.
Vidám, élénk árnyalat, amely segíthet átlendülni az akadályokon. Támogatja a belső erőt, a tisztább gondolkodást és a lelkesedést.
A kék a nyugalom és a tisztánlátás színe. Hagyományosan az anyagi biztonsághoz és a kiegyensúlyozott döntésekhez kapcsoljuk, ezért akkor válasszuk, amikor anyagi stabilitásra van szükségünk. Úgy tartják, az üzleti élet fellendülését és anyagi jólétet is hozhat.
A zöld az egyensúly és a megújulás színe. Kapcsolódik a testi-lelki harmóniához, a növekedéshez és a természet energiáihoz. Sokak szerint segíthet bevonzani a nagy szerelmet.
Tegyük fel magunknak a kérdést: most mire van leginkább szükségünk? Nyugalomra, erőre, elengedésre vagy éppen új lendületre? A legegyszerűbb, ha olyan színt választunk, amelyhez ösztönösen vonzódunk. Fontos az is, hogy a gyertya tisztán égjen, ne legyen zavaró illata, és ne vonja el a figyelmünket.
Ha gyertyát gyújtunk, mindig tartsuk be a tűzvédelmi szabályokat, ne hagyjuk őrizetlenül a gyertyát, ne tegyük huzatos helyre, ügyeljünk rá, hogy semmi éghető ne legyen láng környezetében és figyeljünk rá, hogy ne lógjon bele a ruhánk és a hajunk sem. A porral oltót pedig készítsük a közelünkbe.
Nézd meg részletesen a gyertyaszínek jelentését:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.