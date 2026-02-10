Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Erőteljes védelmi rituálé sóval – így tisztítsd meg és erősítsd az aurád

Erőteljes védelmi rituálé sóval – így tisztítsd meg és erősítsd az aurád

mágia
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 19:15
fekete sóvédelemrituálé
Vannak időszakok, amikor különösen érzékenyek vagyunk a minket körülvevő energiákra: feszültebb munkahelyi közeg, konfliktusok, irigység és féltékenység, vagy akár egy megterhelő beszélgetés is nyomot hagyhat a lelkünkön, auránkon. Ha úgy érzed, hogy lemerültél, nyugtalanabb lettél, vagy mintha „elszívnák” az életerőd, érdemes tudatosan megerősítened az aurád egy hatékony védelmi rituáléval.
Szlovák Eszter
A szerző cikkei

Egy otthon is egyszerűen elvégezhető védelmi rituálé segíthet abban, hogy stabilabbnak, ellenállóbbnak és kiegyensúlyozottabbnak érezd magad. A rád tapadt negatív energiák eltávolításában és a belső erődhöz való visszatalálásban segítő rítus a só tisztító erejére és a fekete só védelmező szimbolikájára épül. Egy kör megrajzolása, a gyertyák fénye és a csendes befelé figyelés együtt teremt egy olyan biztonságos, meghitt teret, amelyben eltávolíthatjuk mindazt, ami már nem szolgál minket – és megerősíthetjük az energetikai határainkat.

Fekete és himalája só védelmi rituáléhoz
A fekete és a himalája só bevált kellék védelmi rituálékhoz.
Fotó: 123RF

Védelmi rituálé lépésről lépésre – így végezd sóval

Ez a szertartás akkor a leghatásosabb, amikor egyedül vagy, és legalább 15 percre ki tudod zárni a külvilágot. Néhány egyszerű eszközön kívül nem kell hozzá más, csak egy kis csend és az a szándék, hogy megvédd magad.

Hozzávalók:

  • egy kis tálka tengeri vagy himalája-só
  • egy kevés fekete só (só és szén keveréke, az elkészítését a linken találod) 
  • 7 teamécses

A védelmi kör megalkotása

Tengeri sóból szórj magad köré egy nagyjából másfél méter átmérőjű kört a földre. Ez a kör egyfajta jelképes határt szimbolizál a külvilág és a belső tered között. Amikor leülsz a közepére törökülésben, képzeld el, hogy egy biztonságos, nyugodt tér jön létre körülötted.

A só ősidők óta a tisztítás és az elengedés jelképe, ezért már maga a kör megrajzolása is segíthet lecsendesedni és lezárni az aurád a nem kívánatos behatásokkal szemben. 

A 7 gyertya és a 7 csakra

Ezt követően helyezz el 7 teamécsest a sókör mentén, majd egyesével gyújtsd meg azokat. A hét gyertya a hét fő csakrát szimbolizálja, vagyis a tested energiaközpontjait, amelyek a belső egyensúlyért és az érzelmi stabilitásért felelősek. Nem kell sietni – minden gyertyalángnál állj meg egy pillanatra: képzeld el, hogy a csakráidban is sorban felgyullad a fény, és ahogy egyik mécsest a másik után meggyújtod, úgy erősödik benned a nyugalom és a védelem érzése.

Tisztítás tengeri sóval

Vegyél egy marék tengeri sót a kezedbe, majd finoman dörzsöld össze a tenyereid között. Ezután lassú mozdulatokkal „söpörd le” magadról a nap feszültségét a fejtetőtől lefelé, a vállakon át egészen a térdedig. A mozdulatokat elég a levegőben végezned, nem kell hozzáérned a testedhez. Közben képzeld el, hogy minden rád tapadt nehéz energiát magába szippant a só. A végén szórd a kezeden maradt sót magad elé a körön belül, ezzel jelképesen is letéve a terheket.

A fekete só védelmező ereje

Most vegyél egy csipet fekete sót, és az ujjbegyeddel finoman dörzsöld be vele mindkét csuklódat. Ezután érintsd meg a kezeddel a tarkódat, majd a mellkasod közepét. Ez a mozdulat az energetikai lezárást jelenti, mintha egy láthatatlan pecsét kerülne rád. A fekete só a hagyományok szerint elnyeli és semlegesíti a negatív energiákat, így tökéletes védelmet biztosít.

A csend ereje

Maradj még pár percig a kör közepén. Figyeld a gyertyák lángját, és lélegezz lassan. Képzeld el, hogy egy lágy, fényes burok alakul ki körülötted, amely megvéd minden nem kívánatos behatástól – ez a rituálé egyik legfontosabb része.

A rituálé lezárása

Fújd el a gyertyákat egyesével. A sókört söpörd össze, és öntsd ki a lefolyóba, ezzel szimbolikusan is elengedve mindazt, amitől meg szeretnél szabadulni. A fekete só maradékát kidobhatod, vagy a bejárati ajtó közelébe szórhatod egy vékony csíkban, mintha egy láthatatlan védelmi határt húznál a külvilág és az otthonod közé.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu