Erőteljes védelmi rituálé sóval – így tisztítsd meg és erősítsd az aurád

Egy otthon is egyszerűen elvégezhető védelmi rituálé segíthet abban, hogy stabilabbnak, ellenállóbbnak és kiegyensúlyozottabbnak érezd magad. A rád tapadt negatív energiák eltávolításában és a belső erődhöz való visszatalálásban segítő rítus a só tisztító erejére és a fekete só védelmező szimbolikájára épül. Egy kör megrajzolása, a gyertyák fénye és a csendes befelé figyelés együtt teremt egy olyan biztonságos, meghitt teret, amelyben eltávolíthatjuk mindazt, ami már nem szolgál minket – és megerősíthetjük az energetikai határainkat.
Ez a szertartás akkor a leghatásosabb, amikor egyedül vagy, és legalább 15 percre ki tudod zárni a külvilágot. Néhány egyszerű eszközön kívül nem kell hozzá más, csak egy kis csend és az a szándék, hogy megvédd magad.
Hozzávalók:
Tengeri sóból szórj magad köré egy nagyjából másfél méter átmérőjű kört a földre. Ez a kör egyfajta jelképes határt szimbolizál a külvilág és a belső tered között. Amikor leülsz a közepére törökülésben, képzeld el, hogy egy biztonságos, nyugodt tér jön létre körülötted.
A só ősidők óta a tisztítás és az elengedés jelképe, ezért már maga a kör megrajzolása is segíthet lecsendesedni és lezárni az aurád a nem kívánatos behatásokkal szemben.
Ezt követően helyezz el 7 teamécsest a sókör mentén, majd egyesével gyújtsd meg azokat. A hét gyertya a hét fő csakrát szimbolizálja, vagyis a tested energiaközpontjait, amelyek a belső egyensúlyért és az érzelmi stabilitásért felelősek. Nem kell sietni – minden gyertyalángnál állj meg egy pillanatra: képzeld el, hogy a csakráidban is sorban felgyullad a fény, és ahogy egyik mécsest a másik után meggyújtod, úgy erősödik benned a nyugalom és a védelem érzése.
Vegyél egy marék tengeri sót a kezedbe, majd finoman dörzsöld össze a tenyereid között. Ezután lassú mozdulatokkal „söpörd le” magadról a nap feszültségét a fejtetőtől lefelé, a vállakon át egészen a térdedig. A mozdulatokat elég a levegőben végezned, nem kell hozzáérned a testedhez. Közben képzeld el, hogy minden rád tapadt nehéz energiát magába szippant a só. A végén szórd a kezeden maradt sót magad elé a körön belül, ezzel jelképesen is letéve a terheket.
Most vegyél egy csipet fekete sót, és az ujjbegyeddel finoman dörzsöld be vele mindkét csuklódat. Ezután érintsd meg a kezeddel a tarkódat, majd a mellkasod közepét. Ez a mozdulat az energetikai lezárást jelenti, mintha egy láthatatlan pecsét kerülne rád. A fekete só a hagyományok szerint elnyeli és semlegesíti a negatív energiákat, így tökéletes védelmet biztosít.
Maradj még pár percig a kör közepén. Figyeld a gyertyák lángját, és lélegezz lassan. Képzeld el, hogy egy lágy, fényes burok alakul ki körülötted, amely megvéd minden nem kívánatos behatástól – ez a rituálé egyik legfontosabb része.
Fújd el a gyertyákat egyesével. A sókört söpörd össze, és öntsd ki a lefolyóba, ezzel szimbolikusan is elengedve mindazt, amitől meg szeretnél szabadulni. A fekete só maradékát kidobhatod, vagy a bejárati ajtó közelébe szórhatod egy vékony csíkban, mintha egy láthatatlan védelmi határt húznál a külvilág és az otthonod közé.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.