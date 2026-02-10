Erőteljes védelmi rituálé sóval – így tisztítsd meg és erősítsd az aurád

Egy otthon is egyszerűen elvégezhető védelmi rituálé segíthet abban, hogy stabilabbnak, ellenállóbbnak és kiegyensúlyozottabbnak érezd magad. A rád tapadt negatív energiák eltávolításában és a belső erődhöz való visszatalálásban segítő rítus a só tisztító erejére és a fekete só védelmező szimbolikájára épül. Egy kör megrajzolása, a gyertyák fénye és a csendes befelé figyelés együtt teremt egy olyan biztonságos, meghitt teret, amelyben eltávolíthatjuk mindazt, ami már nem szolgál minket – és megerősíthetjük az energetikai határainkat.

A fekete és a himalája só bevált kellék védelmi rituálékhoz.

Fotó: 123RF

Védelmi rituálé lépésről lépésre – így végezd sóval

Ez a szertartás akkor a leghatásosabb, amikor egyedül vagy, és legalább 15 percre ki tudod zárni a külvilágot. Néhány egyszerű eszközön kívül nem kell hozzá más, csak egy kis csend és az a szándék, hogy megvédd magad.

Hozzávalók:

egy kis tálka tengeri vagy himalája-só

egy kevés fekete só (só és szén keveréke, az elkészítését a linken találod)

7 teamécses

A védelmi kör megalkotása

Tengeri sóból szórj magad köré egy nagyjából másfél méter átmérőjű kört a földre. Ez a kör egyfajta jelképes határt szimbolizál a külvilág és a belső tered között. Amikor leülsz a közepére törökülésben, képzeld el, hogy egy biztonságos, nyugodt tér jön létre körülötted.

A só ősidők óta a tisztítás és az elengedés jelképe, ezért már maga a kör megrajzolása is segíthet lecsendesedni és lezárni az aurád a nem kívánatos behatásokkal szemben.

A 7 gyertya és a 7 csakra

Ezt követően helyezz el 7 teamécsest a sókör mentén, majd egyesével gyújtsd meg azokat. A hét gyertya a hét fő csakrát szimbolizálja, vagyis a tested energiaközpontjait, amelyek a belső egyensúlyért és az érzelmi stabilitásért felelősek. Nem kell sietni – minden gyertyalángnál állj meg egy pillanatra: képzeld el, hogy a csakráidban is sorban felgyullad a fény, és ahogy egyik mécsest a másik után meggyújtod, úgy erősödik benned a nyugalom és a védelem érzése.

Tisztítás tengeri sóval

Vegyél egy marék tengeri sót a kezedbe, majd finoman dörzsöld össze a tenyereid között. Ezután lassú mozdulatokkal „söpörd le” magadról a nap feszültségét a fejtetőtől lefelé, a vállakon át egészen a térdedig. A mozdulatokat elég a levegőben végezned, nem kell hozzáérned a testedhez. Közben képzeld el, hogy minden rád tapadt nehéz energiát magába szippant a só. A végén szórd a kezeden maradt sót magad elé a körön belül, ezzel jelképesen is letéve a terheket.