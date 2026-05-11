Riasztást kapott az ország: brutális zivatarok csapnak le, jön a jégeső

A következő napok időjárása nem alakul kedvezően. Jönnek a zivatarok és a hőmérséklet is visszaesik. Mutatjuk, mire kell készülni!

Zivatarokkal keményít be az időjárás

Hétfőn a nap első felében még hosszabb napos időszakok lehetnek, délutánra azonban délnyugat felől erőteljes gomolyfelhő-képződés kezdődik, és egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, amely többfelé megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. A HungaroMet Nonprofit Zrt. az egész országra elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt.

Kedd délelőtt és kora délután még erősen felhős, sokfelé csapadékos idő várható esővel, záporokkal, néhol jelentősebb mennyiségű esővel. A délutáni órákban nyugat felől fokozatos szakadozás kezdődik a felhőzetben. Sokfelé élénk, időnként viharos északnyugati szél fúj majd. A nappali felmelegedés mérséklődik, 15-24 fok közötti maximumokkal.

Szerdán többnyire napos idő ígérkezik, délután gomolyfelhőkkel az égen. Csak elszórtan alakulhat ki futó zápor. Az északnyugati szél lassan veszít erejéből. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután már csak 15-21 fok várható - írja a Köpönyeg.