Így fogyhatsz le könnyedén a horoszkópod szerint

Már minden fogyókúrás tippet kipróbáltál, még sem megy a fogyás? Odafigyelsz az egészséges étkezésre, sportolsz és naponta több mint 2 liter cukormentes folyadékot is fogyasztasz, az a fránya mérleg azonban mégsem mozdul meg? Lehet, hogy nem csak fizikai síkról kellene megközelítened a problémát. A Fanny magazin egy új megközelítést javasol, mégpedig a horoszkóp ősi tudományát segítségül hívva, csillagjegyek szerint javasol tippeket a fogyáshoz.
Csak nyugodtan!
A Kos szereti élvezni az életet, és nem szereti sanyargatni magát. Így aztán időnként felszalad néhány kiló, amit szerencsére éppoly könnyen le is mozog. Ami nehézséget jelent, hogy kissé türelmetlen természet, nem tud hetekig igazodni egy egyhangú programhoz.
Fanny-tipp: add meg a módját az étkezésnek. Ne rohanj!
Hedonista alkat
Kimondottan ínyenc vagy, aki ünnepként fogja fel az étkezéseket. Persze azt te is beláthatod, hogy nem kell folyton ünnepelni… Ha fogyókúra, akkor koplalásról szó sem lehet a Bika esetében. Kitartó természetednek hála azonban a mozgást be tudod építeni az életedbe.
Fanny-tipp: határozd meg előre, hogy melyik nap milyen mozgásformát szeretnél űzni!
Legyél tudatosabb!
A nagy pezsgés közepette, ami az életed jellemzi, néha elfelejtkezel az evésről – a tudatosságról pedig mindenképp. Ez idővel összeadódik, és plusz kilókhoz vezethet. Nem is kellene más, mint egy kis rendszert vinni az életedbe. Napi 5x kevés étkezés – és a kilók már olvadnak is le a testedről.
Fanny-tipp: állítsd be az órád, amely figyelmeztet, ha eljött az evés ideje!
Kísérletezz könnyedén!
Nagyon szeretsz gondoskodni a családról, finom fogásokkal kényezteti a szeretteidet – és persze önmagad is. Amin változtatni kellene, az az ételek kalóriatartalma. Próbáld ki például, hányféleképpen lehet elkészíteni a brokkolit vagy éppen a csirkemellet.
Fanny-tipp: koncentrálj a könnyű fogásokra, és ezekkel kísérletezz!
Radikális lépések helyett
Szereted a végleteket: királyi lakomát rendezel, majd koplalsz. Ráadásul hajlamos vagy radikális diétába kezdeni, ha meghízol. Tarts mértéket a súlycsökkentésben is, koplalni ugyanis tilos! Törekedj a kiegyensúlyozottságra, és ne hagyd ki a napi programjából a sportot sem.
Fanny-tipp: a tűz-eleműek számára fontos a fehérje-fogyasztás, ezért az Atkins-diéta lehet ideális.
Született maximalista
Mindenben a tökéletességre törekszel, ezért nem tűrsz meg magadon egy kis pocakot sem. Az ideális alakot tornával tudod elérni. A diéta azért veszélyes, mert könnyen átcsaphat koplalásba, vagy étkezési zavarba.
Fanny-tipp: legyél magaddal szemben egy kicsit megengedőbb! Kit zavar néhány plusz kiló?
A gourmand
Élvezed az életet, a kifinomult ízeket. A lemondást nem neked találták ki! Mértéktartásból viszont jeles vagy. Szóval egyél mindent, csak figyelj a kalóriára.
Fanny-tipp: kis lépésekkel haladj, ebédnél például a rántott húst cseréld le grillezett csirkemellre.
A végletek embere
Egyik nap gátlástalanul lakmározol, a következőn már radikálisan koplalsz. Ha lelki gondod van, hajlamos vagy az evésbe menekülni.
Fanny-tipp: neked nem diétázni kell, hanem a stresszt kezelni, mégpedig sporttal! Ez megoldhatja a súlyproblémáidat is.
Egzotikus fogások
Szereted a különleges ételeket, és bár elég aktív az életviteled, de ha stresszes vagy, nem figyelsz a mennyiségre és könnyen felcsúszhat pár kiló… Használd ki, hogy állandóan mehetnéked van, és mozogj minél többet.
Fanny-tipp: a különleges fogások helyett inkább eddig még nem űzött sportágakat próbálj ki.
A szokás hatalma
Bak jegyűként ragaszkodsz a bejáratott dolgokhoz. Sajnos néha a rosszakhoz is... Nem kell mindig végigenni a hagyományos családi fogásokat, és a kínálásra is lehet nemet mondani! Bátran kísérletezz új étrenddel!
Fanny-tipp: próbáld ki a mediterrán diétát: sok zöldség, gyümölcs, hal, sovány szárnyas, némi tejtermék, olívaolaj, olajos magvak.
Többször kevesebbet
A főzésben is rendkívül kreatív vagy, ezért néha naponta többször is „alkotsz” valami igazán finomat. De ha ezeket mind meg is eszed, akkor könnyen kialakulnak a hason a kis „párnák”.
Fanny-tipp: nyugodtan ehetsz naponta 5-6 alkalommal is, de mindig csak kis adagokat fogyassz!
Édes rabság
A Halak csillagjegy szülötteként érzékeny lélek vagy, aki hajlamos magát finomságokkal vigasztalni, ha valami szomorúság éri. Csak aztán meg a plusz kilók miatt szomorkodsz. Megoldást jelent, ha a „finomság” egy egészséges gyümölcs, vagy egy illatos tea.
Fanny-tipp: a reggelid és az ebéded laktató legyen, így napközben nem fogsz a csoki után nyúlkálni.
Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg a csillagjegyekről:
