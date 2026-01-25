Így fogyhatsz le könnyedén a horoszkópod szerint

Már minden fogyókúrás tippet kipróbáltál, még sem megy a fogyás? Odafigyelsz az egészséges étkezésre, sportolsz és naponta több mint 2 liter cukormentes folyadékot is fogyasztasz, az a fránya mérleg azonban mégsem mozdul meg? Lehet, hogy nem csak fizikai síkról kellene megközelítened a problémát. A Fanny magazin egy új megközelítést javasol, mégpedig a horoszkóp ősi tudományát segítségül hívva, csillagjegyek szerint javasol tippeket a fogyáshoz.

Alternatív megoldás fogyáshoz, ha már mindent kipróbáltál, de nem jártál sikerrel.

Csillagjegyekre lebontott tanácsok a fogyáshoz az asztrológia segítségével.

Az étkezésben és a fogyásban is segíthet a horoszkóp

Fotó: Ground Picture / Shutterstock

Fogyás horoszkóp szerint

Kos csillagjegy

Csak nyugodtan!

A Kos szereti élvezni az életet, és nem szereti sanyargatni magát. Így aztán időnként felszalad néhány kiló, amit szerencsére éppoly könnyen le is mozog. Ami nehézséget jelent, hogy kissé türelmetlen természet, nem tud hetekig igazodni egy egyhangú programhoz.

Fanny-tipp: add meg a módját az étkezésnek. Ne rohanj!

Bika csillagjegy

Hedonista alkat

Kimondottan ínyenc vagy, aki ünnepként fogja fel az étkezéseket. Persze azt te is beláthatod, hogy nem kell folyton ünnepelni… Ha fogyókúra, akkor koplalásról szó sem lehet a Bika esetében. Kitartó természetednek hála azonban a mozgást be tudod építeni az életedbe.

Fanny-tipp: határozd meg előre, hogy melyik nap milyen mozgásformát szeretnél űzni!

Ikrek csillagjegy

Legyél tudatosabb!

A nagy pezsgés közepette, ami az életed jellemzi, néha elfelejtkezel az evésről – a tudatosságról pedig mindenképp. Ez idővel összeadódik, és plusz kilókhoz vezethet. Nem is kellene más, mint egy kis rendszert vinni az életedbe. Napi 5x kevés étkezés – és a kilók már olvadnak is le a testedről.

Fanny-tipp: állítsd be az órád, amely figyelmeztet, ha eljött az evés ideje!

Rák csillagjegy

Kísérletezz könnyedén!

Nagyon szeretsz gondoskodni a családról, finom fogásokkal kényezteti a szeretteidet – és persze önmagad is. Amin változtatni kellene, az az ételek kalóriatartalma. Próbáld ki például, hányféleképpen lehet elkészíteni a brokkolit vagy éppen a csirkemellet.