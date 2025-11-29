Ajándékötletek csillagjegyek szerint – Ezekkel tuti nem lősz mellé

Lássuk mit üzennek a csillagok, milyen ajándékkal lephetnéd meg a családot és a barátokat karácsonykor. Vegyük végig a horoszkóp szerinti ajándékötleteket.

Fotó: Shutterstock

Horoszkóp ajándékötletek csillagjegyek szerint – hogy ne kelljen ezen is stresszelned

Lássuk mit üzen az asztrológia!

Kos – március 21. - április 19.

Egy Kosnak mindenképpen valami divatos, elegáns kiegészítőt vegyél, ha semmi ötleted nincs. Egy szép, különleges bross például biztosan tetszeni fog neki.

Bika – április 20. - május 20.

Egy Bika valami luxi ajándéknak fog igazán örülni. Egy különleges minőségi csokoládé biztosan az ínyére lesz.

Ikrek – május 21. - június 20.

Az Ikrek nagyon jó szónokok, biztosan örülnének egy komolyabb témájú dedikált könyvnek, amivel pallérozhatják az elméjüket.

Rák – június 21. - július 22.

Fontos, hogy szívből jövő ajándékod adj, egy Rák jegyűnek éreznie kell, hogy igazán gondoltál rá, nem csak letudtad egy benzinkúti plüssös bögre megvásárlásával. A nagy gonddal készült kézműves termékeknek biztosan örülni fog.

Oroszlán – július 23. - augusztus 22.

Hidd el, egy statement nyaklánc tökéletes egy Oroszlán számára.

Szűz – augusztus 23. - szeptember 22.

Minden, ami megkönnyíti a rendszerezést jöhet, akár egy szép újévi naptár vagy papírrendszerező.

Fotó: Shutterstock

Mérleg – szeptember 23. – november 21.

A Mérleg csillagjegy törekszik az egyensúlyra, és ha érdekli a spiritualitás, vegyél neki egy szép Buddha szobrot. Viszont ha nem ilyen beállítottságú, ajándékozz neki egy szép ékszert vagy egy könyvet.

Skorpió – október 23. – november 21.

A Skorpió nehéz dió, de ha nem akarsz mellé lőni, akkor vegyél neki 2 színházjegyet, hiszen intellektuálisan nyitott jegyről beszélünk, aki ezt a gesztust bizonyára értékelni fogja.

Nyilas – november 22. – december 21.

A Nyilas imád utazni, bármilyen praktikus utazási kellék jól jöhet, legyen szó vízálló kameratokról, vagy egy különleges búvárszemüvegről.

Bak – december 22. - január 19.

Egy Baknak nehéz ajándékot venni, inkább lepd meg egy ajándékutalvánnyal.

Vízöntő – január 21. - február 18.

Az asztrológia szerint a Vízöntő jegy a legintellektuálisabb jegy, ezért bátran vehetsz neki pszichológiai könyveket, ezeket amúgy is biztosan gyűjti. Vedd meg a legújabbat, amik még nincsenek meg neki.