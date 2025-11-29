Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Taksony névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ajándékötletek csillagjegyek szerint – Ezekkel tuti nem lősz mellé

Ajándékötletek csillagjegyek szerint – Ezekkel tuti nem lősz mellé

ajándék
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 19:30
karácsonycsillagjegyajándékötletek
Nincs ötleted, hogy mivel készülj szeretteidnek? Segítünk, csillagjegyenként sorra vesszük az asztrológia szerinti ajándékötleteket, hogy kiválaszthasd közülük a legoptimálisabbat.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Lássuk mit üzennek a csillagok, milyen ajándékkal lephetnéd meg a családot és a barátokat karácsonykor. Vegyük végig a horoszkóp szerinti ajándékötleteket.

Egy becsomagolt ajándék a csillagjegynek megfelelő ajándékötletek szerint
Ajándékötletek csillagjegyek szerint, amikkel tuti nem lősz mellé.
Fotó:  Shutterstock 

Horoszkóp ajándékötletek csillagjegyek szerint – hogy ne kelljen ezen is stresszelned

Lássuk mit üzen az asztrológia!

Kos – március 21. - április 19.

Egy Kosnak mindenképpen valami divatos, elegáns kiegészítőt vegyél, ha semmi ötleted nincs. Egy szép, különleges bross például biztosan tetszeni fog neki.  

Bika – április 20. - május 20.

Egy Bika valami luxi ajándéknak fog igazán örülni. Egy különleges minőségi csokoládé biztosan az ínyére lesz.

Ikrek – május 21. - június 20.

Az Ikrek nagyon jó szónokok, biztosan örülnének egy komolyabb témájú dedikált könyvnek, amivel pallérozhatják az elméjüket.  

Rák – június 21. - július 22.

Fontos, hogy szívből jövő ajándékod adj, egy Rák jegyűnek éreznie kell, hogy igazán gondoltál rá, nem csak letudtad egy benzinkúti plüssös bögre megvásárlásával. A nagy gonddal készült kézműves termékeknek biztosan örülni fog.

Oroszlán – július 23. - augusztus 22.

Hidd el, egy statement nyaklánc tökéletes egy Oroszlán számára.

Szűz – augusztus 23. - szeptember 22.

Minden, ami megkönnyíti a rendszerezést jöhet, akár egy szép újévi naptár vagy papírrendszerező.  

Egy szép bross ami idén tuti ajándékötlet
Szuper ajándékötlet egy Kos számára egy elegáns bross.
Fotó:  Shutterstock 

Mérleg – szeptember 23. – november 21.

A Mérleg csillagjegy törekszik az egyensúlyra, és ha érdekli a spiritualitás, vegyél neki egy szép Buddha szobrot. Viszont ha nem ilyen beállítottságú, ajándékozz neki egy szép ékszert vagy egy könyvet.  

Skorpió – október 23. – november 21.

A Skorpió nehéz dió, de ha nem akarsz mellé lőni, akkor vegyél neki 2 színházjegyet, hiszen intellektuálisan nyitott jegyről beszélünk, aki ezt a gesztust bizonyára értékelni fogja.  

Nyilas – november 22. – december 21.

A Nyilas imád utazni, bármilyen praktikus utazási kellék jól jöhet, legyen szó vízálló kameratokról, vagy egy különleges búvárszemüvegről.

Bak – december 22. - január 19.

Egy Baknak nehéz ajándékot venni, inkább lepd meg egy ajándékutalvánnyal.  

Vízöntő – január 21. - február 18.

Az asztrológia szerint a Vízöntő jegy a legintellektuálisabb jegy, ezért bátran vehetsz neki pszichológiai könyveket, ezeket amúgy is biztosan gyűjti. Vedd meg a legújabbat, amik még nincsenek meg neki.

Halak – február 19. - március 20.

Illóolajok, gyertyák jöhetnek, de fontos, hogy egy személyes üzenetet tartalmazó kis borítékot is elrejts a csomagban, a Halaknak ez az üzenet lesz a legkedvesebb. 

Ha többet szeretnél megtudni a csillagjegyek tulajdonságairól, nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu