Őszi divat horoszkóphoz igazítva – A fantáziadús, laza stílus visz mindent a Nyilasnál

A Nyilasok rendkívül optimisták és lelkesek, ezért nem meglepő, hogy számos külföldi trend inspirálja a ruhatárukat. Míg egyik nap a letisztult megjelenés mellett döntenek, addig másnap már egy teljesen merész szettet kapnak magukra. Azonban annak érdekében, hogy a legtöbbet hozhassák ki az őszi divatból, a horoszkópjuk alapján eláruljuk, mely ruhadarabok tükrözik a legjobban magabiztos énjüket.

A horoszkóp szerint a kék kabátok nagy jól tükrözik a Nyilasok személyiségét.

Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock

Horoszkóp stílustippek – Ilyen egy merész Nyilas ruhatára

Ha Nyilas vagy, akkor valószínűleg imádsz kísérletezni a különböző textúrákkal és anyagokkal, ugyanis a divat számodra egyenlő a szabadsággal, ahol kiélheted kísérletezési vágyadat. A laza és a mintás darabok például tökéletesen tükrözik spontán személyiségedet, amelyekben nemcsak stílusos leszel, hanem komfortosan fogod érezni magad. Emellett fontos, hogy a ruhatárad mindig készen álljon egy rögtönzött utazásra vagy egy szabadtéri eseményre, hiszen nálad sosem lehet tudni, hogy éppen milyen kalandra mondasz "igent".

A Nyilas csillagjegy kabátja

Idén hódítanak a műszőrmék, ezért, ha hidegebbre fordul az idő, bátran válassz egy időtlen darabot. Amíg azonban még nincs szükséged ennyire meleg holmikra, bátran kapj magadra egy türkiz ballonkabátot vagy egy piros bőrdzsekit.

A Nyilas csillagjegy felsője

Mivel szereted a különlegesebb darabokat, ujjatlan pulóverek mellett tedd le a voksodat, amiket bátran kombinálhatsz inggel vagy hosszú ujjú pólóval. Egy élénk lila pamut pólóval sem lőhetsz mellé, ami kiemeli bohókás természetedet.

A horoszkóp alapján nem lőhetsz mellé egy műszőrmével.

Fotó: Oleksii Hrecheniuk / 500px / Getty Images

A Nyilas csillagjegy nadrágja és szoknyája

Egy fodros vagy egy bohém mintás szoknyával hangsúlyozhatod örök optimista énedet, aki bármikor készen áll egy új kalandra. Ha pedig hidegebbre fordul az idő, kapj magadra egy mintás nadrágot.

A Nyilas csillagjegy cipője

Ne félj megmutatni az egyéniségedet és húzz fel egy szexi, pántos magassarkút! A boltok polcai most roskadoznak a különlegesebbnél különlegesebb darabok alatt, ezért ne hagyd figyelmen kívül a feltűnő lábbeliket.

A Nyilas csillagjegy kiegészítői

Az idei kiegészítő trendek kedveznek az életvidám Nyilasoknak. Akár egy mintás kendő, akár túlméretezett ékszer vagy sál mellett döntesz, mindegyikkel nyert ügyed lesz!