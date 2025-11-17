Vízöntő stílustippek – Így öltözködj a csillagjegyed szerint

Kedves Vízöntő nő, most te következel, górcső alá vesszük, hogy milyen a csillagjegyednek megfelelő ruhatár. Hiszen mivel te egy spirituális lény vagy, pontosan tudod, hogy a horoszkóp nem hazudik! Lássuk mit súg az asztrológia!

Stílustippek Vízöntőknek – Ezeket a darabokat szerezd be

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Horoszkóp stílustippek – Ilyen a különc Vízöntő ruhatára

Kabátok – télen a legjobb barátod

A te ruhatáradban aztán akad mindenféle színű, és anyagú kabát. Nem szereted a sablonos dolgokat, ha erről a ruhadarabról van szó. Mindenképpen legyen egy alapdarabod, ami egy fekete hosszított szövetkabát, a többi pedig ami csak belefér. Ne felejtsd el, hogy kombinálhatod is a kabátokat, egy oversize kabát alá simán befér egy bőrkabát.

Kalapok és sapkák

Sokan nem mernek kalapot hordani, de te nem tartozol közéjük. Te simán bevállalod, mert tudod, hogy kell viselni. Ne csak nyáron viselj szalmakalapot, télen is bátran hordj kalapokat. Ha egy kalapot be kell szerezned, az legyen a tipikus Michael Jackson kalap. Nem csak pasiknak való, az említett fekete szövetkabáttal és egy fekete magassarkúval megállíthatatlan leszel.

Felsők, pólók – 3 szín elég

A felső talán az egyetlen ruhadarab, amiből nem kell nagy ügyet csinálnod. Arra figyelj, hogy szerezz be fehér, fekete, testszínű felsőket, de ezekből minden variációt. Rövid- és hosszú ujjút, bodyt és spagettipántost. Miért? Mert ezek olyanok, mint egy fehér vászon, a felsőidre „festesz” a többi ruhadarabbal.

Vízöntő stílustippek – Egy piros tűsarkúval bármilyen szettet feldobhatsz

Fotó: superelaks / Shutterstock

Cipők – kell valami pluszt villantani

A Vízöntő nő igazi fegyvere a piros tűsarkú! Ha pedig igazán bevállalós vagy, egy combig érő piros- és farmer anyagú combcsizmát is beszerezhetsz. Persze legyen meg a többi alapdarab: fekete magassarkú, fehér tornacipő, fekete balerina, de fontos, hogy egyedi darabjaid is legyenek.

Kiegészítők

Alapdarabokra is szükséged lesz, mint az arany-és ezüst lánc, de a kiegészítőknél is úgy érzed, hogy villantanod kell. Biztos megtalálható nálad mindenféle statement nyaklánc, de azért figyelj oda, hogy ne vidd túlzásba. Te pontosan tudod, hogy a szabály miszerint arany és ezüst egyszerre nem illik, már elavult, te bátran kombinálod a kettőt.