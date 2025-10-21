Külföldről rendelnél karácsonyi ajándékot? Ideje megnyomni a megrendelés gombot!

Hamarosan kezdődnek a nagyobb leárazások itthon és a külföldi webshopokban is, aki viszont megvárja ezeket, nem biztos, hogy megkapja a csomagját időben! Mutatjuk, honnan érdemes már most megrendelni a karácsonyi ajándékot!
A kiszállítási idő szempontjából nagyon nem mindegy, hogy melyik országból rendelünk karácsonyi ajándékot, ahogy az is erősen hat a szállítási időre, hogy milyen szállítási módot választunk (ingyenes vagy fizetős). Általánosan elmondható, hogy EU-n belülről hamarabb (1-2 hét) itt vannak a csomagok, de példádul Kínából ez jóval tovább tart.
A külföldről érkező küldemények leggyakoribb kiindulási pontja a posta nyilvántartása szerint Kína. Ezt az USA, Szingapúr, Japán, Malajzia, Dél-Korea és Hongkong követi. Az ezekből az országokból érkező küldeményeket pedig vámkezelni kell. Ez tovább növelheti a kézbesítési időt, vagyis hamarosan késő lesz lenyomni a megrendelés gombot, ha ezekből az országokból rendelnénk karácsonyi ajándékot!
A vámkezelés nem ingyenes!
Bármekkora értékben rendelünk csomagot az EU-n kívülről, vámot és áfát is kell érte fizetni, vagyis például ha ingyenes szállítással rendelünk egy EU-n kívüli országból mondjuk egy 200 Ft-os fülbevalót, azt is vámeljárás alá vetik és áfát (27%) kell utána fizetni. 150 euró feletti érték estén pedig vámot is fizetni kell. Fontos továbbá, hogy az Európai Unióba érkező csomagok esetében vám-árunyilatkozatot is be kell nyújtani. Azt sem árt tudni, hogy az AliExpress és a Temu esetében az áfát általában már a vásárláskor beszedik (IOSS rendszer), így itthon már nem kell külön kifizetni.
Az is többször előfordult már az elmúlt években, hogy a karácsony közeli időszakban olyan mértékben nőtt meg a posta és a futárcégek forgalma, hogy az csúszásokat okozott a kiszállításban. Ezt is érdemes belekalkulálni a karácsonyi ajándékvásárlásba, főleg, ha harmadik országból rendelünk.
A fenti okokból Kínából már most érdemes megrendelni a karácsonyi ajándéknak szánt csomagokat, főleg, ha ingyenes kiszállítással kérjük. Egy ilyen rendelés átfutási ideje ugyanis 6-8 hét is lehet, amiben még nem feltétlenül van benne a vámkezelés időtartama.
Temu
AliExpress
eBay
Shein
|Ingyenes normál házhozszállítás: általában 5-14 nap
|AliExpress Standard Shipping: általában 15-45 nap, de sok tapasztalat szerint inkább 15-30 nap
|20-60 nap, vagyis extrém esetben akár 8 hét is lehet a kiszállítási idő
|Jellemzően 7-14 nap a standard szállítási idő
|EU Raktárból akár 3-5 nap is lehet
|Cainiao Economy: akár 20-40 nap, EU-s raktárból jóval gyorsabb
|EU-n belüli eladó esetében 1-2 hét
|Általában EU-s raktárakat is használnak, így a vámot és az ÁFÁ-t az ár tartalmazza
Mire érdemes figyelni, ha külföldről rendelünk karácsonyi ajándékot?
