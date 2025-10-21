Külföldről rendelnél karácsonyi ajándékot? Ideje megnyomni a megrendelés gombot!

Hamarosan kezdődnek a nagyobb leárazások itthon és a külföldi webshopokban is, aki viszont megvárja ezeket, nem biztos, hogy megkapja a csomagját időben! Mutatjuk, honnan érdemes már most megrendelni a karácsonyi ajándékot!

Van, ahonnan már most érdemes megrendelni a karácsonyi ajándékot, hogy biztosan meg is érkezzen! Fotó: pexels/Illusztáció

Főként a küldő országtól függ, mikor ér ide a karácsonyi ajándék

A kiszállítási idő szempontjából nagyon nem mindegy, hogy melyik országból rendelünk karácsonyi ajándékot, ahogy az is erősen hat a szállítási időre, hogy milyen szállítási módot választunk (ingyenes vagy fizetős). Általánosan elmondható, hogy EU-n belülről hamarabb (1-2 hét) itt vannak a csomagok, de példádul Kínából ez jóval tovább tart.

A vámkezelés is beleszólhat a kiszállítási időbe

A külföldről érkező küldemények leggyakoribb kiindulási pontja a posta nyilvántartása szerint Kína. Ezt az USA, Szingapúr, Japán, Malajzia, Dél-Korea és Hongkong követi. Az ezekből az országokból érkező küldeményeket pedig vámkezelni kell. Ez tovább növelheti a kézbesítési időt, vagyis hamarosan késő lesz lenyomni a megrendelés gombot, ha ezekből az országokból rendelnénk karácsonyi ajándékot!

A vámkezelés nem ingyenes! Bármekkora értékben rendelünk csomagot az EU-n kívülről, vámot és áfát is kell érte fizetni, vagyis például ha ingyenes szállítással rendelünk egy EU-n kívüli országból mondjuk egy 200 Ft-os fülbevalót, azt is vámeljárás alá vetik és áfát (27%) kell utána fizetni. 150 euró feletti érték estén pedig vámot is fizetni kell. Fontos továbbá, hogy az Európai Unióba érkező csomagok esetében vám-árunyilatkozatot is be kell nyújtani. Azt sem árt tudni, hogy az AliExpress és a Temu esetében az áfát általában már a vásárláskor beszedik (IOSS rendszer), így itthon már nem kell külön kifizetni.

A futárcégek leterheltsége is hat a végső kiszállítási időre

Az is többször előfordult már az elmúlt években, hogy a karácsony közeli időszakban olyan mértékben nőtt meg a posta és a futárcégek forgalma, hogy az csúszásokat okozott a kiszállításban. Ezt is érdemes belekalkulálni a karácsonyi ajándékvásárlásba, főleg, ha harmadik országból rendelünk.