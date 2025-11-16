Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Ne halogasd a karácsonyi teendőket – a tudatos tervezés idén is a nyugodt ünneplés záloga

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 23:59
karácsonyMagyar Posta Zrtcsomagautomata
Ahogy közelednek a hűvös reggelek, egyre több jel árulkodik arról, hogy az ünnepi időszak bizony itt kopogtat az ajtónkon. A kirakatokban megjelennek az ünnepi fények, a kávézókban a fahéjas latték, és lassan felcsendül az első karácsonyi dallam. Ilyenkor sokan még legyintenek –„ráérek még”–, aztán hirtelen december közepén kapkodva próbálják elintézni az ajándékvásárlást és a csomagrendeléseket.

Novemberben még nagyon távolinak érződik a karácsony, ezért a legtöbben hajlamosak elodázni a teendőket. De vajon miért várunk az utolsó pillanatig? Csirmaz Luca pszichológus szerint a halogatás nem csupán időgazdálkodási hanem érzelemszabályozási probléma. „Amikor egy feladattal – például az ajándékvásárlással – találkozunk, gyakran bizonytalanságot élünk át: szeretnénk jól választani, ráadásul a már így is zsúfolt napjainkba nehéz beilleszteni még egy átgondolást igénylő teendőt. Ilyenkor sokszor automatikusan halogatunk – nem lustaságból, hanem egyfajta érzelmi önvédelemből. Abban bízunk, hogy később több energiánk lesz hozzá, ám a feladat valójában addig is ott ül a vállunkon, és nem oldódik meg magától.” – vélekedik a szakember. 

A tudatos tervezés tehát amellett, hogy az ajándékok gördülékeny beszerzését segíti, a saját mentális egészségünkre is pozitív hatással van. A karácsony előtti időszak így nem a rohanásról és a kapkodásról, hanem a ráhangolódásról szólhat. 

Forrás: Magyar Posta Zrt.

Rendelj időben!

A tervezés során az egyik legfontosabb feladat az ajándékok időben való beszerzése. A Posta ezért idén is felhívja a figyelmet arra, mikor érdemes megrendelni a karácsonyi ajándékokat ahhoz, hogy azok biztosan időben a karácsonyfa alá kerüljenek. Ebből a szempontból a legnyugodtabb hónap a november: ekkor még bőséges a választék, és aki november 30-ig leadja rendelését a távol-keleti webáruházakban (például a Temu, Shein vagy az AliExpress oldalán), az elkerülheti a csúcsidőszak túlárazásait is és a hosszabb átfutási idő miatt sem kell aggódnia. December elejével kezd sűrűsödni a forgalom, nemcsak a boltokban, hanem a webáruházak honlapján is. A hazai webshopokból legkésőbb december 12-ig érdemes vásárolni. December közepétől azonban már minden nap számít. Ilyenkor sokan próbálják pótolni az elmaradt ajándékvásárlást, a rendelések száma drámaian megugrik, viszont számolni kell a webshopok átfutási idejével is. A Magyar Postánál a végső feladási határidő belföldi címre december 19.  

MPL csomagautomaták – 24/7 rugalmasság

A gördülékeny kézbesítést országszerte több mint 700 MPL csomagautomata és mintegy 3000 postapont teszi lehetővé házhoz szállítás mellett. Az automaták egyik legnagyobb előnye, hogy a nap 24 órájában elérhetők, így mindenki a saját ritmusához igazítva veheti át csomagját – akár egy késő esti séta vagy reggeli kávé közben.

Forrás: Magyar Posta Zrt.

Mert aki időben rendel, az nyugodtan ünnepel

A karácsonyi készülődés lehet meghitt, békés és örömteli is – ha időben elkezdjük. A tervezés nem kizárólag szervezési kérdés, hanem lelki felkészülés is az ünnepre. Érdemes tehát már most átgondolni a teendőket, megírni az ajándéklistát.

Miután összeállítottuk a listát, gondoljunk arra is, hogyan szeretnénk átvenni a megrendelt csomagokat. Érdemes az MPL csomagautomatát választani, így kényelmesen vehetjük át a karácsonyra szánt ajándékokat, és nyugodtan várhatjuk a szentestét. 

 

