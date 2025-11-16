Ne halogasd a karácsonyi teendőket – a tudatos tervezés idén is a nyugodt ünneplés záloga

Novemberben még nagyon távolinak érződik a karácsony, ezért a legtöbben hajlamosak elodázni a teendőket. De vajon miért várunk az utolsó pillanatig? Csirmaz Luca pszichológus szerint a halogatás nem csupán időgazdálkodási hanem érzelemszabályozási probléma. „Amikor egy feladattal – például az ajándékvásárlással – találkozunk, gyakran bizonytalanságot élünk át: szeretnénk jól választani, ráadásul a már így is zsúfolt napjainkba nehéz beilleszteni még egy átgondolást igénylő teendőt. Ilyenkor sokszor automatikusan halogatunk – nem lustaságból, hanem egyfajta érzelmi önvédelemből. Abban bízunk, hogy később több energiánk lesz hozzá, ám a feladat valójában addig is ott ül a vállunkon, és nem oldódik meg magától.” – vélekedik a szakember.

A tudatos tervezés tehát amellett, hogy az ajándékok gördülékeny beszerzését segíti, a saját mentális egészségünkre is pozitív hatással van. A karácsony előtti időszak így nem a rohanásról és a kapkodásról, hanem a ráhangolódásról szólhat.

Rendelj időben!

A tervezés során az egyik legfontosabb feladat az ajándékok időben való beszerzése. A Posta ezért idén is felhívja a figyelmet arra, mikor érdemes megrendelni a karácsonyi ajándékokat ahhoz, hogy azok biztosan időben a karácsonyfa alá kerüljenek. Ebből a szempontból a legnyugodtabb hónap a november: ekkor még bőséges a választék, és aki november 30-ig leadja rendelését a távol-keleti webáruházakban (például a Temu, Shein vagy az AliExpress oldalán), az elkerülheti a csúcsidőszak túlárazásait is és a hosszabb átfutási idő miatt sem kell aggódnia. December elejével kezd sűrűsödni a forgalom, nemcsak a boltokban, hanem a webáruházak honlapján is. A hazai webshopokból legkésőbb december 12-ig érdemes vásárolni. December közepétől azonban már minden nap számít. Ilyenkor sokan próbálják pótolni az elmaradt ajándékvásárlást, a rendelések száma drámaian megugrik, viszont számolni kell a webshopok átfutási idejével is. A Magyar Postánál a végső feladási határidő belföldi címre december 19.

MPL csomagautomaták – 24/7 rugalmasság