Kőkemény szó-kvíz – Az emberek 95 százaléka nem tudja, mit jelentenek ezek a szavak

Te is szeretsz idegen kifejezéseket használni, hogy ettől sokkal intelligensebbnek és okosabbnak tűnj másoknál? De vajon tudod is, hogy mit jelentenek azok a szavak, amelyeket előszeretettel beleszősz a mondandódba? A kőkemény szó-kvízből most kiderül: te mennyire vagy penge a szavak világában!

Kvíz a javából: te tudod ezeknek a szavaknak a valódi jelentését?

Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Kőkemény szó-kvíz: lerántja a leplet a műveltségi tudásodról

A szóhasználatod sok mindent elárul rólad. Többet, mint gondolnád. Ha például úgy használsz idegen szavakat, hogy tényleg tudod is mit jelent, akkor intelligensebbnek, okosabbnak tűnhetsz az átlagnál. Ha viszont indokolatlanul teletűzdeled a mondandódat hangzatos szavakkal, és két mondat után mindenki számára egyértelműen kiderül, hogy halványlila gőzöd sincs arról, mit jelentenek a szavak, amelyeket használsz, az inkább ciki és kellemetlen, még az is lehet, hogy a hátad mögött kinevetnek emiatt. Most itt a remek alkalom, hogy teszteld a tudásodat! Itt egy kőkemény szó-kvíz, amely lerántja a leplet a valóságról!