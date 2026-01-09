Kvíz: 10 régi magyar szó, amit sokan nem értenek – Te köztük vagy?

Itt az idő, hogy próbára tedd a régi magyar szavak tudásod! Készültünk egy nehéz, de annál szórakoztatóbb nosztalgikus kvízzel!
A magyar nyelvnek rendkívül gazdag a szókincse, és teljesen természetes folyamat, hogy a történelem folyamán új szavak kerülnek be a szókészletbe, míg a régiek kikopnak.
Ebben a kvízben próbára tesszük a memóriádat, hogy emlékszel-e még a nagyanyáink által is használt szavakra és jelentésükre! Jólesik az embernek olykor felidézni ezeket a szavakat, és visszaemlékezni a vajdlingos időkre.
A következő szavak egykor hétköznapiak voltak, viszont ma már sokaknak nem mondanak semmit. Próbáld ki mennyi szót ismersz a válogatásunkból! Te tudod, mit jelentenek a következő kifejezések, vagy már csak a szüleid vagy nagyszüleid értik? Induljon a kvíz!
További érdekességekért nézd meg az alábbi videót:
