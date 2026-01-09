Kvíz: 10 régi magyar szó, amit sokan nem értenek – Te köztük vagy?

Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 15:45
Mennyire vagy otthon a régi magyar szavakban? Mond neked az a szó valamit, hogy cvekedli? Ha igen, akkor azért, ha nem akkor pedig azért töltsd ki a kvízünket! A szórakozás garantált!
Szabó Eszter Sára
A szerző cikkei

Itt az idő, hogy próbára tedd a régi magyar szavak tudásod! Készültünk egy nehéz, de annál szórakoztatóbb nosztalgikus kvízzel!

Asszonyok a piacon egy archív fotón, töltsd ki a régi szavas kvízünket!
Fotó:  Konok Tamás id / Fortepan  
  • A magyar nyelv különlegesen gazdag szókinccsel bír.
  • Ebben a kvízben 10 olyan szóval találkozhatsz, amit talán sosem hallottál.
  • A kvízből most kiderül, mennyire vagy otthon a magyar nyelvben.

A magyar nyelvnek rendkívül gazdag a szókincse, és teljesen természetes folyamat, hogy a történelem folyamán új szavak kerülnek be a szókészletbe, míg a régiek kikopnak.
Ebben a kvízben próbára tesszük a memóriádat, hogy emlékszel-e még a nagyanyáink által is használt szavakra és jelentésükre! Jólesik az embernek olykor felidézni ezeket a szavakat, és visszaemlékezni a vajdlingos időkre. 

A következő szavak egykor hétköznapiak voltak, viszont ma már sokaknak nem mondanak semmit. Próbáld ki mennyi szót ismersz a válogatásunkból! Te tudod, mit jelentenek a következő kifejezések, vagy már csak a szüleid vagy nagyszüleid értik? Induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mit jelent az, hogy vajdling?

