Kvíz: csak a legjobb memóriával rendelkezők ismerik fel Babits Mihály kötelező verseit

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 10:45
November 26. különleges alkalom a magyar irodalomtörténetben, ugyanis ezen a napon született meg Babits Mihály, a 20. század zseniális elméinek egyike. Születésnapja remek apropó arra, hogy egy kicsit újra elmerüljünk a költészetében. Töltsd ki a kvízt, teszteld mire emlékszel a Babits-versek soraiból!
Ripszám Boglárka
Most Babits Mihály születésnapja alkalmából készült kvízünkkel teheted próbára az emlékezőképességedet. Ezeket a verseket már biztosan hallottad, de felismernéd őket egy rövid idézet alapján? Töltsd ki a kvízt és kiderül!

Babits Mihály Rippl-Jónai festménye a kvízben.
Irodalmi kvíz Babits Mihály születésnapja alkalmából.
Fotó: Wikipédia-Közkincs_Rippl-Rónai József
  • Babits Mihály művelt családban született, számos korabeli költővel ápolt szoros barátságot.
  • A költő a magyar irodalom kulcsszereplőjévé vált.
  • Babits visszahúzódó személyisége ellenére, szerelmi élete tele volt drámai fordulatokkal.
  • Számos betegségben szenvedett, végül egy daganatos kór vetett véget életének.
  • Emlékét ma is rengeteg kulturális alkotás őrzi.
  • Kvíz Babits Mihály legismertebb verseiből.

Babits Mihály, a magyar irodalom kulcsszereplője 

Babits 1883. november 26-án született Szekszárdon. Az irodalom iránti rajongását megalapozta, hogy egy olyan művelt családban nőhetett fel, ahol a kultúra szeretete és tisztelete a mindennapok része volt. Fiatalon elvesztette az édesapját, ami rányomta bélyegét Babits egyébként is befelé forduló, csendes személyiségére, és bár sosem lett belőle társaságkedvelő figura, több költőtársával is mély kapcsolatot ápolt. Az egyetemi évei alatt például életre szóló barátságot kötött Kosztolányi Dezsővel és Juhász Gyulával is.

Babits Mihály munkássága

Művelt családi hátterének köszönhetően, már gyermekként is írt verseket, azonban első publikációja csak 26 éves korában jelent meg. Ettől kezdve viszont, egyre inkább a magyar irodalom meghatározó alakjává vált. Költőként, regényíróként és műfordítóként is tevékenykedett, később pedig a Nyugat főszerkesztője lett.

Irodalmi kulisszatitkok

Szilveszter Németh László író lakásán a Babits Mihályról készült kvízben.
„Nekem nem volt barátom, tőlem mindenki fut, társaim elkerültek mint idegen fiut” Babits Mihály: Egy szomorú vers
Fotó: Fortepan / Németh László Társaság

Bár, mint említettük Babits csendesen, zárkózottan élte mindennapjait, szerelmi élete tele volt drámai fordulatokkal. A nőket különös erővel vonzotta magához a meg nem értett költő, főleg miután Ady Endre halálával ő vette át a Nyugat vezetői posztját. Elég csak Boncza Bertára gondolnunk, aki szemet vetett a Babitsra, ám ő finoman visszautasította elhunyt barátja, Ady özvegyét. Babits Mihály Török Sophie-val való házassága sem indult zökkenőmentesen. A nő akkori párja ugyanis Szabó Lőrinc volt. Így keveredett Babits barátjával és későbbi feleségével szerelmi háromszögbe.  

Sophie és Babits kapcsolata a későbbiekben sem lett egyszerűbb. Mivel közös gyermekük nem születhetett, Sophie öccsének cselédjétől született kislányát fogadták örökbe. A lány csak fiatal felnőttként, egy tankönyvből tudta meg az igazságot származásáról.

Babits Mihály tragikus sorsa

Babits már fiatal korától kezdve komoly egészségügyi nehézségekkel küzdött, amik szintén hozzájárultak később kialakuló szociális fóbiájához. Költőbarátai gyakran olyan beceneveket aggattak rá, mint a „sárgaember”, mivel gyomorbántalmak, idült epehólyag-gyulladás, ízületi panaszok, vesekövek és szívizom-gyulladás is gyötörte a költőt. Végül 1937-ben derült ki, hogy Babits daganatos betegséggel küzd, ami miatt gégeműtéten kellett átesnie. Innentől képtelenné vált a beszédre és csupán írásban kommunikált. Az így született Beszélgetőfüzetek később a magyar irodalomtörténet fontos dokumentumaivá váltak.

Állapota azonban rohamosan romlott, végül 1941. augusztus 4-én hunyt el.

Babits emlékezete

Babits Mihály szekszárdi szobra a kvízben.
Babits Mihály szobra Szekszárdon. (Farkas Pál alkotása)
Fotó: Ruprech Judit / MTI

Babits Mihály tiszteletét számos kulturális alkotás őrzi. Például Radnóti Miklós hozzá írt búcsúverse; a Csak csont és bőr és fájdalom. 2024 óta pedig egy kisbolygó is nevét viseli.

Babits Mihály kvíz:

Babits költészetét átitatja nehéz sorsa és fordulatokkal teli élete. Versei sokszínűsége is erről árulkodik. Nézzük te mennyire emlékszel belőlük! Töltsd ki a verskvízt és teszteld tudásodat!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik versből származik az idézet: Aki alszik, aludjon, aki él az éljen, a szegény hős pihenjen, szegény nép reméljen.

Még több érdekesség a költőzseni életéről:

Tölts ki még több irodalmi kvízt:

 

