Kvíz: csak a legjobb memóriával rendelkezők ismerik fel Babits Mihály kötelező verseit

Most Babits Mihály születésnapja alkalmából készült kvízünkkel teheted próbára az emlékezőképességedet. Ezeket a verseket már biztosan hallottad, de felismernéd őket egy rövid idézet alapján? Töltsd ki a kvízt és kiderül!

Irodalmi kvíz Babits Mihály születésnapja alkalmából.

Fotó: Wikipédia-Közkincs_Rippl-Rónai József

Babits Mihály művelt családban született, számos korabeli költővel ápolt szoros barátságot.

A költő a magyar irodalom kulcsszereplőjévé vált.

Babits visszahúzódó személyisége ellenére, szerelmi élete tele volt drámai fordulatokkal.

Számos betegségben szenvedett, végül egy daganatos kór vetett véget életének.

Emlékét ma is rengeteg kulturális alkotás őrzi.

Kvíz Babits Mihály legismertebb verseiből.

Babits Mihály, a magyar irodalom kulcsszereplője

Babits 1883. november 26-án született Szekszárdon. Az irodalom iránti rajongását megalapozta, hogy egy olyan művelt családban nőhetett fel, ahol a kultúra szeretete és tisztelete a mindennapok része volt. Fiatalon elvesztette az édesapját, ami rányomta bélyegét Babits egyébként is befelé forduló, csendes személyiségére, és bár sosem lett belőle társaságkedvelő figura, több költőtársával is mély kapcsolatot ápolt. Az egyetemi évei alatt például életre szóló barátságot kötött Kosztolányi Dezsővel és Juhász Gyulával is.

Babits Mihály munkássága

Művelt családi hátterének köszönhetően, már gyermekként is írt verseket, azonban első publikációja csak 26 éves korában jelent meg. Ettől kezdve viszont, egyre inkább a magyar irodalom meghatározó alakjává vált. Költőként, regényíróként és műfordítóként is tevékenykedett, később pedig a Nyugat főszerkesztője lett.

Irodalmi kulisszatitkok

„Nekem nem volt barátom, tőlem mindenki fut, társaim elkerültek mint idegen fiut ” Babits Mihály: Egy szomorú vers

Fotó: Fortepan / Németh László Társaság

Bár, mint említettük Babits csendesen, zárkózottan élte mindennapjait, szerelmi élete tele volt drámai fordulatokkal. A nőket különös erővel vonzotta magához a meg nem értett költő, főleg miután Ady Endre halálával ő vette át a Nyugat vezetői posztját. Elég csak Boncza Bertára gondolnunk, aki szemet vetett a Babitsra, ám ő finoman visszautasította elhunyt barátja, Ady özvegyét. Babits Mihály Török Sophie-val való házassága sem indult zökkenőmentesen. A nő akkori párja ugyanis Szabó Lőrinc volt. Így keveredett Babits barátjával és későbbi feleségével szerelmi háromszögbe.