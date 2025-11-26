Kvíz: csak a legjobb memóriával rendelkezők ismerik fel Babits Mihály kötelező verseit

Most Babits Mihály születésnapja alkalmából készült kvízünkkel teheted próbára az emlékezőképességedet. Ezeket a verseket már biztosan hallottad, de felismernéd őket egy rövid idézet alapján? Töltsd ki a kvízt és kiderül!
Babits 1883. november 26-án született Szekszárdon. Az irodalom iránti rajongását megalapozta, hogy egy olyan művelt családban nőhetett fel, ahol a kultúra szeretete és tisztelete a mindennapok része volt. Fiatalon elvesztette az édesapját, ami rányomta bélyegét Babits egyébként is befelé forduló, csendes személyiségére, és bár sosem lett belőle társaságkedvelő figura, több költőtársával is mély kapcsolatot ápolt. Az egyetemi évei alatt például életre szóló barátságot kötött Kosztolányi Dezsővel és Juhász Gyulával is.
Művelt családi hátterének köszönhetően, már gyermekként is írt verseket, azonban első publikációja csak 26 éves korában jelent meg. Ettől kezdve viszont, egyre inkább a magyar irodalom meghatározó alakjává vált. Költőként, regényíróként és műfordítóként is tevékenykedett, később pedig a Nyugat főszerkesztője lett.
Bár, mint említettük Babits csendesen, zárkózottan élte mindennapjait, szerelmi élete tele volt drámai fordulatokkal. A nőket különös erővel vonzotta magához a meg nem értett költő, főleg miután Ady Endre halálával ő vette át a Nyugat vezetői posztját. Elég csak Boncza Bertára gondolnunk, aki szemet vetett a Babitsra, ám ő finoman visszautasította elhunyt barátja, Ady özvegyét. Babits Mihály Török Sophie-val való házassága sem indult zökkenőmentesen. A nő akkori párja ugyanis Szabó Lőrinc volt. Így keveredett Babits barátjával és későbbi feleségével szerelmi háromszögbe.
Sophie és Babits kapcsolata a későbbiekben sem lett egyszerűbb. Mivel közös gyermekük nem születhetett, Sophie öccsének cselédjétől született kislányát fogadták örökbe. A lány csak fiatal felnőttként, egy tankönyvből tudta meg az igazságot származásáról.
Babits már fiatal korától kezdve komoly egészségügyi nehézségekkel küzdött, amik szintén hozzájárultak később kialakuló szociális fóbiájához. Költőbarátai gyakran olyan beceneveket aggattak rá, mint a „sárgaember”, mivel gyomorbántalmak, idült epehólyag-gyulladás, ízületi panaszok, vesekövek és szívizom-gyulladás is gyötörte a költőt. Végül 1937-ben derült ki, hogy Babits daganatos betegséggel küzd, ami miatt gégeműtéten kellett átesnie. Innentől képtelenné vált a beszédre és csupán írásban kommunikált. Az így született Beszélgetőfüzetek később a magyar irodalomtörténet fontos dokumentumaivá váltak.
Állapota azonban rohamosan romlott, végül 1941. augusztus 4-én hunyt el.
Babits Mihály tiszteletét számos kulturális alkotás őrzi. Például Radnóti Miklós hozzá írt búcsúverse; a Csak csont és bőr és fájdalom. 2024 óta pedig egy kisbolygó is nevét viseli.
Babits költészetét átitatja nehéz sorsa és fordulatokkal teli élete. Versei sokszínűsége is erről árulkodik. Nézzük te mennyire emlékszel belőlük! Töltsd ki a verskvízt és teszteld tudásodat!
Még több érdekesség a költőzseni életéről:
