Kőkemény irodalmi kvíz: csak a legjobbak ismerik a magyar költők múzsáit – Te köztük vagy?

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 09:15
költőkirodalmi kvízekMúzsák
A magyar irodalom gazdag tárháza gyönyörű verseknek és regényeknek, amelyek megszületéséhez gyakran inspiráló nők járultak hozzá. Irodalmi kvízünkből tesztelheted magad, mennyire ismered legnagyobb költőink múzsáit.
Etédi Alexa
A magyar költők múzsái nélkül talán sosem születhettek volna meg az olyan csodás művek, mint a Tétova óda, vagy az Akarsz-e játszani? Tudod-e, kihez fűzték érzékeny szálak Ady Endét, Petőfi Sándort, vagy József Attilát, vagy hogy kinek a felesége volt Török Sophie, vagy Boncza Berta?

Mennyire vagy jártas a magyar iodalom világában? Iodalmi kvízünkből most kiderülhet
Irodalmi kvíz: te mennyire ismered a magyar irodalom leghíresebb ihletőit?

Ezek az asszonyok, legyenek azok szeretők, feleségek vagy éppen távoli ideálok, mélyen befolyásolták költőink érzelmi világát, és ezáltal a művészetüket is. A múzsák alakját sokszor romantikus homály fedi, pedig valóságos emberek voltak, saját élettel és személyiséggel.

Érdemes megismernünk az ő történeteiket is ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk a magyar irodalom nagy alakjairól. A múzsák nem csupán inspiráltak, hanem sokszor támaszai is voltak a nehéz sorsú költőknek.

Lássuk, készen állsz-e belevetni magad a magyar irodalom világába, mennyire ismered a magyar költők múzsáit?

KVÍZ

Kinek a múzsája volt Léda, akihez számos szerelmes verset írt?

