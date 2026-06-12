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Nagy műveltségi kvíz: kitalálod elsőre, melyik magyar festő alkotását látod a képen?

Nagy műveltségi kvíz: kitalálod elsőre, melyik magyar festő alkotását látod a képen?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Múzeumok Éjszakája
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 08:45
műveltségi kvízektesztkvíz
Nyakunkon az év egyik legizgalmasabb kulturális kalandja, amikor a csendes kiállítótermek megtelnek élettel és pezsgéssel: ez a Múzeumok Éjszakája, amelyet június 20-án rendeznek meg. Mielőtt azonban útnak indulnánk és beállnánk a sorba, nem árt egy kicsit felfrissíteni a memóriánkat ezzel a műveltségi kvízzel.

A legnagyobb magyar festők legismertebb munkáival általában már az iskolapadban találkoztunk. De vajon évekkel később is felismerjük őket egyetlen részlet alapján? Egy-egy ecsetvonás, árnyalat, forma vagy különleges jelenet sokszor többet elárul az alkotójáról, mint azt elsőre gondolnánk. Ha téged is lenyűgöz ez a fajta művészet, töltsd ki legújabb műveltségi kvízünket!

Az Ásító inas képe a műveltségi kvízben.
Műveltségi kvíz: vajon ki festette az Ásító inast?
Fotó: Wikipédia/Hello world
  • Képben vagy a magyar művészekkel? Tippeld meg, melyik magyar festő képét látod!
  • Kiderül, mennyire emlékszel a legnagyobb magyar festőkre.
  • Felmérheted a művészeti tudásodat.
  • Kiderül, hogy a klasszikus realizmustól a pszichedelikus látomásokig meddig terjed a műveltséged.

Felismered a legnagyobb magyar művészek remekműveit? Töltsd ki műveltségi kvízünket!

Június 20-án kezdődik a Múzeumok Éjszakája. De nem kell megvárnunk a kapunyitást ahhoz, hogy Munkácsy festményei vagy Szinyei Merse Pál vibráló színei beszippantsanak minket, hiszen a legikonikusabb műveik ma már teljesen közkincsnek számítanak, így a cikkünkben is szerepelhetnek. Neked vajon sikerül hibátlanul kitöltened műveltségi kvízünket?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Ki festette, és mi a címe ennek az alkotásnak?

Ha felfrissítenéd műveltségi tudásodat, érdemes megnézned ezt a videót is:

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