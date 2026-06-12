Nagy műveltségi kvíz: kitalálod elsőre, melyik magyar festő alkotását látod a képen?

A legnagyobb magyar festők legismertebb munkáival általában már az iskolapadban találkoztunk. De vajon évekkel később is felismerjük őket egyetlen részlet alapján? Egy-egy ecsetvonás, árnyalat, forma vagy különleges jelenet sokszor többet elárul az alkotójáról, mint azt elsőre gondolnánk. Ha téged is lenyűgöz ez a fajta művészet, töltsd ki legújabb műveltségi kvízünket!
Június 20-án kezdődik a Múzeumok Éjszakája. De nem kell megvárnunk a kapunyitást ahhoz, hogy Munkácsy festményei vagy Szinyei Merse Pál vibráló színei beszippantsanak minket, hiszen a legikonikusabb műveik ma már teljesen közkincsnek számítanak, így a cikkünkben is szerepelhetnek. Neked vajon sikerül hibátlanul kitöltened műveltségi kvízünket?
Ha felfrissítenéd műveltségi tudásodat, érdemes megnézned ezt a videót is:
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