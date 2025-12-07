Műveltségi kvíz: a legtöbben tudják, ki festette ezeket a képeket – te is köztük vagy?

A világ legismertebb festményeit jó eséllyel akkor is felismered, ha sosem jártál művészettörténet órára. Ezek a képek mindenhol ott vannak: könyvekben, plakátokon, filmekben és természetesen a legnagyobb múzeumok falain. Ezek után nem nehéz megjegyezni olyan alkotók neveit, mint Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, vagy hogy magyar művészzsenit is említsünk, Munkácsy Mihály. Kvízünkkel tesztelheted magad!
Kvízünkben nyolc világhírű remekművet válogattunk össze. Neked vajon mindegyik kapcsán beugrik majd a festő neve?
