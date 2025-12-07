Műveltségi kvíz: a legtöbben tudják, ki festette ezeket a képeket – te is köztük vagy?

Nyolc ikonikus festményt válogattunk össze, amelyek a világ legismertebb alkotásai közé tartoznak.

A kvízben kiderül, mennyire ismered a nagy mesterek – többek között da Vinci, Van Gogh és Csontváry – műveit.

A legismertebb képek akkor is ismerősek lehetnek, ha sosem tanultál művészettörténetet – most próbára teheted magad.

A világ legismertebb festményeit jó eséllyel akkor is felismered, ha sosem jártál művészettörténet órára. Ezek a képek mindenhol ott vannak: könyvekben, plakátokon, filmekben és természetesen a legnagyobb múzeumok falain. Ezek után nem nehéz megjegyezni olyan alkotók neveit, mint Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, vagy hogy magyar művészzsenit is említsünk, Munkácsy Mihály. Kvízünkkel tesztelheted magad!

Teszteld a tudásod a világ leghíresebb festményeiről kvízünkben

Fotó: Tony_Papageorge

Nagy műveltségi kvíz

Kvízünkben nyolc világhírű remekművet válogattunk össze. Neked vajon mindegyik kapcsán beugrik majd a festő neve?