Művészeti galériában műveltségei kvízhez festményt fotózó hölgy

Műveltségi kvíz: a legtöbben tudják, ki festette ezeket a képeket – te is köztük vagy?

műveltség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 09:15
festőfestményművészettörténetkvíz
Te felismered a világ legismertebb festményeit? Nyolc remekművet válogattunk össze, amelyek nélkül egyszerűen elképzelhetetlen lenne a művészettörténet. Ebből a kvízből kiderül, mennyire vagy képben a nagy mesterekkel!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Nyolc ikonikus festményt válogattunk össze, amelyek a világ legismertebb alkotásai közé tartoznak.
  • A kvízben kiderül, mennyire ismered a nagy mesterek – többek között da Vinci, Van Gogh és Csontváry – műveit.
  • A legismertebb képek akkor is ismerősek lehetnek, ha sosem tanultál művészettörténetet – most próbára teheted magad.

A világ legismertebb festményeit jó eséllyel akkor is felismered, ha sosem jártál művészettörténet órára. Ezek a képek mindenhol ott vannak: könyvekben, plakátokon, filmekben és természetesen a legnagyobb múzeumok falain. Ezek után nem nehéz megjegyezni olyan alkotók neveit, mint Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, vagy hogy magyar művészzsenit is említsünk, Munkácsy Mihály. Kvízünkkel tesztelheted magad!

Művészeti galériában festmények előtt kvízt kitöltő közönség
Teszteld a tudásod a világ leghíresebb festményeiről kvízünkben
Fotó: Tony_Papageorge

Nagy műveltségi kvíz

Kvízünkben nyolc világhírű remekművet válogattunk össze. Neked vajon mindegyik kapcsán beugrik majd a festő neve?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Ki festette a Siralomház című alkotást?

