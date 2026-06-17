Mennyire ismered az amerikai kasszasikerek egyik ikonikus elemét? Teszteld tudásod a Szabadság-szoborról

Számos amerikai kasszasiker ikonikus eleme, New York utánozhatatlan szimbóluma, a tengerentúliak szabadságának jelképe: az amerikai Szabadság-szobor képe ma már elválaszthatatlan az észak-amerikai kultúrkörtől, hiszen ma 141 éve, hogy partot ért a Nagy Alma kikötőjében. A szobrot a franciák készítették ajándékba az amerikai függetlenség és a két ország közötti barátság megünneplésére, majd darabokban küldték át az Atlanti-óceánon, hogy aztán az Egyesült Államokban rakják össze. Kvízünkben tesztelheted, mennyit tudsz az ikonikus szoborról, valamint hogy mennyire ismered a filmekben való megjelenéseit.
A fáklyát tartó női alak a talapzattal és az alappal együtt 305 láb magas és egy különálló kis szigeten, a Liberty Islanden (Szabadság-sziget) helyezkedik el, Manhattantől dél-nyugatra. A különböző, New Yorkban játszódó filmekben és sorozatokban rendre feltűnik, a városnak igazi szimbólumává vált. Az alábbi kvízben különféle fun factekre kérdezünk rá, illetve olyan popkultúrális példákat hozunk, amelyekre csak a legnagyobb filmrajongók tudják a válaszokat. Felkészültél? Akkor induljon a kvíz!
Az alábbi videóban a Szabadság-szobor egy ikonikus ábrázolását láthatod a modern szuperhős-filmek kezdeti érájában:
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