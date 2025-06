Végre kiderült a rejtély: róla mintázták a Szabadság-szobor nőalakját

Mindenki csodálja a Szabadság-szobor arcvonásainak erősségét. De vajon ki ihlette az átható tekintetet? A híres nőalak nemcsak egy egyszerű látnivaló, hanem egy valódi szimbólum. Az ikonikus arc pedig egy valódi, hús vér nőé volt.

Ki rejlik a Szabadság-szobor arca mögött?

Fotó: Roger-Viollet via AFP / AFP

Egy arc, amit mindenki ismer, de senki sem ért

A Szabadság-szobor arca a remény és az újrakezdés jelképe. A hivatalos sztori szerint, a szobor egyszerűen egy allegorikus nőalakot ábrázol, de a háttérben egy sokkal személyesebb és szentimentálisabb magyarázat húzódhat. Azonban alkotója, Frédéric Auguste Bartholdi sosem fedte fel egyértelműen, ki ihlette a szabadságot megtestesítő nő vonásait, de mi most lerántjuk a leplet!

Charlotte Bartholdi lehet a szabadság híres jelképe?

Fotó: AFP / AFP

Egyre több művészettörténész és életrajzíró hajlik arra, hogy a New York-i Szabadság-szobor Bartholdi édesanyja; Charlotte arcát viseli. Charlotte erős nőként, özvegyként nevelte fiát. Bartholdi nagyon közel állt Charlotte-hoz. Nemcsoda, hiszen már nagyon fiatalon elvesztette édesapját. Így könnyen lehet, hogy Charlotte-ból nemcsak Bartholdi lelki támasza vált, de múzsája is. Ezt bizonyítja az is, hogy a művész később is előszeretettel készített édesanyjáról portrékat és mellszobrokat egyaránt, amelyek döbbenetes hasonlóságot mutatnak a Szabadság-szobor markáns, szinte szigorú arcvonásaival.

Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy Bartholdi saját anyját tekintette a szabadság és a függetlenség tökéletes megtestesítőjének. Így az sem, hogy a szabadság bronzba öntött jelképe, Charlotte tekintélyes vonásait viseli.

Alternatív elméletek

Nem mindenki ért egyet a „mama-teóriával”. Több más magyarázat is felvetődött már az évek során.

Az egyik szerint, a szobor arca egy egyiptomi vagy arab nő arcát ábrázolhatja. Ez a teória, Bartholdi egy korábbi szobortervéhez kapcsolódik. A művész egy muszlim női szobrot tervezett a Szuezi-csatorna bejáratához, de ez a projekt végül nem valósult meg. Viszont rengetegen gondolják úgy, hogy az ottani projekt inspirációit hozta magával Bartholdi az amerikai változathoz.