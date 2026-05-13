Íme Az ördög Pradát visel 2. lenyűgöző forgatási helyszínei New Yorkban

A magyar mozikban 2026. április 30-án debütált produkcióban ismét központi szerepet kaptak a forgatási helyszínek, hiszen a stáb Olaszország lenyűgöző tájai mellett Manhattan leglátványosabb pontjait választotta a történet hátteréül. Az ördög Pradát visel 2 cselekménye szerint az online média térnyerése miatt a Runway magazin szerkesztősége komoly válságba kerül, így a jelenetek nagy része Midtown lüktető utcáin játszódik.

Íme, az ikonikus forgatási helyszínek, ahol Az ördög Pradát visel 2. képkockái forogtak New Yorkban (a képen a Rockfeller Center épülete).

Visszatérés New Yorkba: a kultikus történet folytatása ismét a nagy alma ikonikus helyszínein játszódik.

Divat és luxus a valóságban: a filmben látható Dior üzlet és a Waldorf Astoria koktélja a turisták számára is elérhető.

Modern látványosságok: a klasszikus épületek mellett a Hudson Yards futurisztikus építményei is kiemelt szerepet kaptak

Az ördög Pradát visel első része nem csupán a divatvilág elé állított görbe tükröt, hanem egy egész generáció számára vált meghatározó stílusikon-történetté. A 2006-os kultuszfilm után húsz évvel végre megérkezett a folytatás, amelyben Miranda Priestly és Andrea Sachs ismét szembenéznek a modern média kihívásaival. A történet szerint a nyomtatott magazinok válsága közepette Miranda mindent elkövet a Runway fennmaradásáért, miközben egykori asszisztense, Emily immár egy luxuskonszern befolyásos vezetőjeként tér vissza. A film New York-i forgatási helyszínein kalandoztunk.

Radio City Music Hall és a Rockefeller Center

A film előzetesében Anne Hathaway karakterének felbukkanásakor a háttérben azonnal felismerhető a Radio City Music Hall jellegzetes épülete. Ez az 1932-ben nyílt koncerthelyszín egykor a világ legnagyobb mozijaként szolgált, ma pedig koncerteknek és színházi előadásoknak ad otthont. Közvetlen szomszédságában található a Rockefeller Center, amelynek „Top of the Rock” kilátójából lélegzetelállító panoráma nyílik a Central Parkra és az Empire State Buildingre.

A Radio City Music Hall Art Deco épülete sajátságos hangulatot áraszt.

A Waldorf Astoria és a híres „Ördögi Martini”

A stáb a Waldorf Astoria luxusszállóban is rögzített jeleneteket, különösen a Peacock Alley-ben található történelmi órát fókuszba állítva. Az óra különlegessége, hogy amerikai elnökök és Viktória királynő portréi díszítik, tetején pedig a Szabadság-szobor kicsinyített mása látható. A hotel a film tiszteletére megalkotta a „Devil’s Martini” nevű koktélt: a vodka, hibiszkusz és japán barack elegyét egy apró ördögvillával tálalják a vendégeknek.