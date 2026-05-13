Íme Az ördög Pradát visel 2. lenyűgöző forgatási helyszínei New Yorkban

A magyar mozikban 2026. április 30-án debütált produkcióban ismét központi szerepet kaptak a forgatási helyszínek, hiszen a stáb Olaszország lenyűgöző tájai mellett Manhattan leglátványosabb pontjait választotta a történet hátteréül. Az ördög Pradát visel 2 cselekménye szerint az online média térnyerése miatt a Runway magazin szerkesztősége komoly válságba kerül, így a jelenetek nagy része Midtown lüktető utcáin játszódik.
Az ördög Pradát visel első része nem csupán a divatvilág elé állított görbe tükröt, hanem egy egész generáció számára vált meghatározó stílusikon-történetté. A 2006-os kultuszfilm után húsz évvel végre megérkezett a folytatás, amelyben Miranda Priestly és Andrea Sachs ismét szembenéznek a modern média kihívásaival. A történet szerint a nyomtatott magazinok válsága közepette Miranda mindent elkövet a Runway fennmaradásáért, miközben egykori asszisztense, Emily immár egy luxuskonszern befolyásos vezetőjeként tér vissza. A film New York-i forgatási helyszínein kalandoztunk.
A film előzetesében Anne Hathaway karakterének felbukkanásakor a háttérben azonnal felismerhető a Radio City Music Hall jellegzetes épülete. Ez az 1932-ben nyílt koncerthelyszín egykor a világ legnagyobb mozijaként szolgált, ma pedig koncerteknek és színházi előadásoknak ad otthont. Közvetlen szomszédságában található a Rockefeller Center, amelynek „Top of the Rock” kilátójából lélegzetelállító panoráma nyílik a Central Parkra és az Empire State Buildingre.
A stáb a Waldorf Astoria luxusszállóban is rögzített jeleneteket, különösen a Peacock Alley-ben található történelmi órát fókuszba állítva. Az óra különlegessége, hogy amerikai elnökök és Viktória királynő portréi díszítik, tetején pedig a Szabadság-szobor kicsinyített mása látható. A hotel a film tiszteletére megalkotta a „Devil’s Martini” nevű koktélt: a vodka, hibiszkusz és japán barack elegyét egy apró ördögvillával tálalják a vendégeknek.
A 6. sugárúton található felhőkarcoló kulcsfontosságú pont, hiszen mindkét részben itt kapott helyet a fiktív Runway magazin szerkesztősége. Az épület a 48. és 49. utca között magasodik, a környék pedig Manhattan egyik legforgalmasabb pontja. Ha erre sétálunk, könnyen úgy érezhetjük magunkat, mintha mi magunk is a film jeleneteiben járnánk.
Emily Charlton új munkahelye a 57. utcában található House of Dior üzlet, amely a luxus és az elegancia megtestesítője. A közelben látható a Louis Vuitton egyik legkülönlegesebb művészeti projektje is: hatalmas, egymásra pakolt utazó bőröndök takarják el a felújítás alatt álló üzletfrontot. Bár a látvány szinte digitális trükknek tűnik, a legnagyobb fogantyú súlya a valóságban eléri a két tonnát.
A Central Park nyugati oldalán fekvő Természettudományi Múzeum nemcsak a monumentális dinoszaurusz-csontvázairól híres, hanem a filmbeli exkluzív események helyszínéül is szolgált. Itt forgatták Meryl Streep és Stanley Tucci közös jeleneteit, folytatva az első részben megkezdett hagyományt, ahol a múzeum egy elegáns gálának adott otthont. A múzeumi belépő felnőtteknek online foglalva 40 euróba, azaz körülbelül 14 300 forintba kerül.
The Vessel, a méhkasra emlékeztető futurisztikus építmény előtt egy hatalmas piros cipő szobrot is felállítottak a film promóciójaként. A környéken, a High Line park mentén szintén rögzítettek rövid jeleneteket, amelyek a modern New York arcát mutatják be. Akik nem félnek a magasságtól, a közeli The Edge kilátóban 330 méter magasból, üvegpadlón állva tekinthetnek le a városra, 10 dolláros (kb. 3600 forint) belépő ellenében.
Nézd meg Az ördög Pradát visel 2 című film előzetesét:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.