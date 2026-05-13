Körülnéztünk New York-ban a filmforgatás helyszínein.

Íme Az ördög Pradát visel 2. lenyűgöző forgatási helyszínei New Yorkban

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 10:45
Az Ördög Pradát visel New York forgatási helyszínek
A nagy sikerű mozifilm első része a divatvilág kíméletlen, mégis csillogó oldalát mutatta be, amivel azonnal kultuszfilmmé vált. Fedezd fel velünk „Az ördög Pradát visel 2” című film ikonikus forgatási helyszíneinek hangulatát, és tudd meg, hol lépkedtek a divatvilág legbefolyásosabb szereplői!
Etédi Alexa
A magyar mozikban 2026. április 30-án debütált produkcióban ismét központi szerepet kaptak a forgatási helyszínek, hiszen a stáb Olaszország lenyűgöző tájai mellett Manhattan leglátványosabb pontjait választotta a történet hátteréül. Az ördög Pradát visel 2 cselekménye szerint az online média térnyerése miatt a Runway magazin szerkesztősége komoly válságba kerül, így a jelenetek nagy része Midtown lüktető utcáin játszódik.

A forgatási helyszínek, ahol Az ördög Pradát visel 2. filmet forgatták New Yorkban, mint pl. a Rockefeller Center.
Íme, az ikonikus forgatási helyszínek, ahol Az ördög Pradát visel 2. képkockái forogtak New Yorkban (a képen a Rockfeller Center épülete). 
  • Visszatérés New Yorkba: a kultikus történet folytatása ismét a nagy alma ikonikus helyszínein játszódik.
  • Divat és luxus a valóságban: a filmben látható Dior üzlet és a Waldorf Astoria koktélja a turisták számára is elérhető.
  • Modern látványosságok: a klasszikus épületek mellett a Hudson Yards futurisztikus építményei is kiemelt szerepet kaptak

Melyek Az ördög Pradát visel 2. ikonikus forgatási helyszínei New York-ban?

Az ördög Pradát visel első része nem csupán a divatvilág elé állított görbe tükröt, hanem egy egész generáció számára vált meghatározó stílusikon-történetté. A 2006-os kultuszfilm után húsz évvel végre megérkezett a folytatás, amelyben Miranda Priestly és Andrea Sachs ismét szembenéznek a modern média kihívásaival. A történet szerint a nyomtatott magazinok válsága közepette Miranda mindent elkövet a Runway fennmaradásáért, miközben egykori asszisztense, Emily immár egy luxuskonszern befolyásos vezetőjeként tér vissza. A film New York-i forgatási helyszínein kalandoztunk.

Radio City Music Hall és a Rockefeller Center

A film előzetesében Anne Hathaway karakterének felbukkanásakor a háttérben azonnal felismerhető a Radio City Music Hall jellegzetes épülete. Ez az 1932-ben nyílt koncerthelyszín egykor a világ legnagyobb mozijaként szolgált, ma pedig koncerteknek és színházi előadásoknak ad otthont. Közvetlen szomszédságában található a Rockefeller Center, amelynek „Top of the Rock” kilátójából lélegzetelállító panoráma nyílik a Central Parkra és az Empire State Buildingre.

A Radio City Music Hall épülete NY-ban esti kivilágítással.
A Radio City Music Hall Art Deco épülete sajátságos hangulatot áraszt. 
A Waldorf Astoria és a híres „Ördögi Martini”

A stáb a Waldorf Astoria luxusszállóban is rögzített jeleneteket, különösen a Peacock Alley-ben található történelmi órát fókuszba állítva. Az óra különlegessége, hogy amerikai elnökök és Viktória királynő portréi díszítik, tetején pedig a Szabadság-szobor kicsinyített mása látható. A hotel a film tiszteletére megalkotta a „Devil’s Martini” nevű koktélt: a vodka, hibiszkusz és japán barack elegyét egy apró ördögvillával tálalják a vendégeknek.

A Waldorf Astoria épülete New Yorkban.
A Waldorf Astoria monumentális épülete épp úgy hozzátartozik New York jellegzetes utcaképéhez, mint a toronyházak. 
A Runway központja: a McGraw-Hill épület

A 6. sugárúton található felhőkarcoló kulcsfontosságú pont, hiszen mindkét részben itt kapott helyet a fiktív Runway magazin szerkesztősége. Az épület a 48. és 49. utca között magasodik, a környék pedig Manhattan egyik legforgalmasabb pontja. Ha erre sétálunk, könnyen úgy érezhetjük magunkat, mintha mi magunk is a film jeleneteiben járnánk.

A McGraw-Hill épület New Yorkban.
Szintén az Art Deco hangulatát árasztja a 148 méter magas, 33 emeletes felhőkarcoló, a McGraw-Hill épület is.
Dior és a Louis Vuitton látványos installációja

Emily Charlton új munkahelye a 57. utcában található House of Dior üzlet, amely a luxus és az elegancia megtestesítője. A közelben látható a Louis Vuitton egyik legkülönlegesebb művészeti projektje is: hatalmas, egymásra pakolt utazó bőröndök takarják el a felújítás alatt álló üzletfrontot. Bár a látvány szinte digitális trükknek tűnik, a legnagyobb fogantyú súlya a valóságban eléri a két tonnát.

Hatalmas LV koffereknek álcázott installáció New Yorkban.
A hatalmas LV koffereknek álcázott installáció az épület felújítási munkálatait hivatott eltakarni. 
Tudomány és gálák: American Museum of Natural History

A Central Park nyugati oldalán fekvő Természettudományi Múzeum nemcsak a monumentális dinoszaurusz-csontvázairól híres, hanem a filmbeli exkluzív események helyszínéül is szolgált. Itt forgatták Meryl Streep és Stanley Tucci közös jeleneteit, folytatva az első részben megkezdett hagyományt, ahol a múzeum egy elegáns gálának adott otthont. A múzeumi belépő felnőtteknek online foglalva 40 euróba, azaz körülbelül 14 300 forintba kerül.

Az Amerikai Természettudományi Múzeum épülete New Yorkban.
Az Amerikai Természettudományi Múzeum nemcsak a film kapcsán, de önmagában is megér egy betérőt. 
Modern művészet a Hudson Yards negyedben

The Vessel, a méhkasra emlékeztető futurisztikus építmény előtt egy hatalmas piros cipő szobrot is felállítottak a film promóciójaként. A környéken, a High Line park mentén szintén rögzítettek rövid jeleneteket, amelyek a modern New York arcát mutatják be. Akik nem félnek a magasságtól, a közeli The Edge kilátóban 330 méter magasból, üvegpadlón állva tekinthetnek le a városra, 10 dolláros (kb. 3600 forint) belépő ellenében.

A The Vessel épület New Yorkban.
A Thomas Heatherwick által tervezett, bonyolult, méhsejtszerű The Vessel jellegzetes tömbje 16 emelet magas. 
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
