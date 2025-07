Washington D.C. születésnapi kvíz – Te mennyit tudsz az amerikai fővárosban forgatott filmekről?

Washington szülinapos! Ma 235 éve, hogy megalapították az Egyesült Államok szövetségi fővárosát az első elnök és hadsereg-főparancsnok, George Washington tábornok emlékezetére. Készültünk is egy szórakoztató kvízzel!

Washington D.C. kvíz

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

7 kérdéses kvíz, igazi filmrajongóknak

Washington D.C.-t 1790. július 16-án választották az ország fővárosává. Washington D.C. nemcsak az Egyesült Államok politikai központja, hanem számtalan ismert film ikonikus helyszíne is. Ebben a kvízben most te is próbára teheted a tudásod a Washingtonban forgatott filmekről. Felismered egy képből, melyik filmből származik a jelenet? Teszteld magad, és merülj el Washington D.C. izgalmas filmes világában!