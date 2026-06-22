Felismered a régi korok férfi szexszimbólumait? Teszeld kvízünkben

Retró kvízünkben összegyűjtöttük, kik voltak az elmúlt évtizedek férfi szexszimbólumai.

Nosztalgiázni hívunk az 1960-as évektől egészen a 2000-es évekig.

Összesen hét férfit mutatunk, neked annyi a dolgod, hogy felismerd őket.

Végre te is tesztelheted tudásod, hogy mennyit tudsz a legendás magyar férfiakról. Az alábbi kvízkérdések nemcsak pikánsak, hanem izgalmas részleteket is felfednek, amelyeket talán eddig még nem is hallottál. Ülj fel a legjobb nosztalgiavonatra, és kukkants bele a hazai sztárvilág férfi szexszimbólumainak üde világába.

Kvízünkben bemutatjuk az elmúlt évtizedek legszexibb szívtipróit. Fotó: Hangosfilm / Fortepan

Kvíz: ki volt az első igazi magyar férfi szexszimbólum?

Az elmúlt évtizedekben rengeteg olyan magyar híresség lépett a nagyérdemű elé, akik nemcsak a művészetükkel, hanem a megjelenésükkel is lenyűgözték az embereket. Az 1960-as évektől egészen a 2000-es évekig minden kornak megvoltak a maga szexszimbólumai – de ki volt mind közül a legikonikusabb? Ki rabolta el legtöbbször a fiatal hölgyek szívét? A magyar sztárok között akadtak, akik a filmvásznon, mások a zenei pályán váltak ikonokká, de mindannyiukban volt egy közös pont: megjelenésük, stílusuk miatt olvadoztak utánuk a nők.

Retró kvízünk visszarepít az időben és feleleveníti az emlékeket a legsármosabb szívtiprókról. Teszteld, te kire emlékszel, vagy ha még kicsi voltál, esetleg nem éltél, fedezd fel a szüleid, nagyszüleid világát és tudd meg, milyen férfiak után koslattak annak idején!