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Kvízben szereplő fekete-fehér kép Szécsi Pálról

Felismered a régi korok férfi szexszimbólumait? Teszeld kvízünkben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors magyar híresség
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 22. 18:30
retro kvízekszexszimbólum
Odáig vagy a magyar hírességekért? Akkor ez a retró kvíz neked készült! Összegyűjtöttük a sztárvilág ikonikus arcait, akik az elmúlt évtizedek férfi szexszimbólumai voltak. Teszteld tudásod, te mennyire ismered őket!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Retró kvízünkben összegyűjtöttük, kik voltak az elmúlt évtizedek férfi szexszimbólumai.
  • Nosztalgiázni hívunk az 1960-as évektől egészen a 2000-es évekig.
  • Összesen hét férfit mutatunk, neked annyi a dolgod, hogy felismerd őket.

Végre te is tesztelheted tudásod, hogy mennyit tudsz a legendás magyar férfiakról. Az alábbi kvízkérdések nemcsak pikánsak, hanem izgalmas részleteket is felfednek, amelyeket talán eddig még nem is hallottál. Ülj fel a legjobb nosztalgiavonatra, és kukkants bele a hazai sztárvilág férfi szexszimbólumainak üde világába.

Kvízben szereplő kép Darvas Iván és egy nő csókjáról
Kvízünkben bemutatjuk az elmúlt évtizedek legszexibb szívtipróit. Fotó: Hangosfilm / Fortepan

Kvíz: ki volt az első igazi magyar férfi szexszimbólum? 

Az elmúlt évtizedekben rengeteg olyan magyar híresség lépett a nagyérdemű elé, akik nemcsak a művészetükkel, hanem a megjelenésükkel is lenyűgözték az embereket. Az 1960-as évektől egészen a 2000-es évekig minden kornak megvoltak a maga szexszimbólumai – de ki volt mind közül a legikonikusabb? Ki rabolta el legtöbbször a fiatal hölgyek szívét? A magyar sztárok között akadtak, akik a filmvásznon, mások a zenei pályán váltak ikonokká, de mindannyiukban volt egy közös pont: megjelenésük, stílusuk miatt olvadoztak utánuk a nők.

Retró kvízünk visszarepít az időben és feleleveníti az emlékeket a legsármosabb szívtiprókról. Teszteld, te kire emlékszel, vagy ha még kicsi voltál, esetleg nem éltél, fedezd fel a szüleid, nagyszüleid világát és tudd meg, milyen férfiak után koslattak annak idején!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Ki volt az a táncművész és revüsztár, aki kihívó fellépőruhákkal borzolta a kedélyeket a 60-as és 70-es években?

Játszd le az alábbi videót egy kis retró hangulatért:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu