Kőkemény retró kvíz: még azon is kifog, aki benne élt!

A hajlakk illata, a tükrök előtti készülődés, a dauerolt fürtök és a gondosan ondolált hullámok sokak emlékezetében ma is élénken élnek. Fel tudod idézni a régi fodrásztrükköket és az egykor divatos frizurákat? Ha igen, ez a retró kvíz nem fog kifogni rajtad!

Retró fodrász-kvíz: még azokon is kifog, akik benne éltek!

Fotó: Fortepan

Retró kvíz a fodrászatok világából