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Kőkemény retró kvíz: még azon is kifog, aki benne élt!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors retró
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 09:00
tesztkvíz
Most kiderül, mennyire emlékszel még a régi fodrászatok világára!

A hajlakk illata, a tükrök előtti készülődés, a dauerolt fürtök és a gondosan ondolált hullámok sokak emlékezetében ma is élénken élnek. Fel tudod idézni a régi fodrásztrükköket és az egykor divatos frizurákat? Ha igen, ez a retró kvíz nem fog kifogni rajtad!

Retró fodrász-kvíz: még azokon is kifog, akik benne éltek!
Retró fodrász-kvíz: még azokon is kifog, akik benne éltek!
Fotó: Fortepan

Retró kvíz a fodrászatok világából

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik mai budapesti úton működött anno a képen látható figaró férfi fodrászat?

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(Fanny magain)

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu