Ki van a maszk mögött? – Rá sem ismerünk Robert Pattinsonra

Nagy port kavart mostanában a Denis Villeneuve rendezésében érkező Dűne harmadik részének első előzetese, melyben a sok ismerős arc mellett újak is felbukkantak, de nem egészen abban a formában, ahogy megszoktuk őket, például Robert Pattinson, aki olyat villantott, amire senki nem számított. Vannak színészeink, akiknek kisujjában van az átváltozás, sőt, néhányan nem bízzák a smink és jelmezrészlegre a dolgot és az extrém hízástól vagy éppen fogyástól sem riadnak vissza. Készítettünk egy kvízt, mellyel a Bors olvasói is letesztelhetik, tudják-e ki van a maszk mögött!
A Dűne harmadik és egyben utolsó része Denis Villeneuve rendezésében decemberben érkezik a mozikba. A rajongók már tűkön ülve várják a Timothée Chalamet főszereplésével készült filmtrilógia záró darabját, melyhez nemrég érkezett meg az első hivatalos előzetes. A már jól ismert karakterek mellett újak is felbukkantak, például Anya Taylor-Joy és Robert Pattinson. Utóbbi egészen elképesztő fizimiskát villantott az előzetesben, amitől felrobbant az internet. Valóban, az Alkonyat-filmekkel népszerűvé váló Pattinson eddig nem arról volt híres, hogy sokat változtatott volna a külsején egy szerep kedvéért, bár a Robert Eggers rendezte Világítótorony című filmben impozáns bajuszt villantott Willem Dafoe mellett.
A lista Robert Pattinsonnal csak bővült, szép számmal akadnak kollégái, akik eddig sem riadtak vissza a felismerhetetlenné alakulástól. Anne Hathaway, Matthew McConaughey és Christian Bale például már-már életveszélybe sodorta magát a fogyással, Jared Leto pedig már a hallucinálásig is eljutott a Mielőtt meghaltam című filmre való felkészülés közben. A csúcson egymással vetekedve ott van Gary Oldman és Johnny Depp. Mindketten egészen karrierjük kezdete óta a legkülönfélébb alakok bőrébe bújtak, és sok esetben első ránézésre valóban nem mondtuk volna meg róluk, hogy ők rejtőznek a maszkmesterek remekművei alatt. Legutóbb nemcsak Pattinson, hanem egy fiatalabb kolléga, Jacob Elordi is csatlakozott a sorba Frankenstein szörnyeként, kapásból Golden Globe és Oscar-jelöléseket begyűjtve átalakult szerepével.
