Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Retró filmkvíz: te felismered a legendás színészeket régi fotójuk alapján?

világsztárok
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 15:15
retrófilmes kvízekretro kvízek
Akár egy hollywoodi fotóalbum nézegetése: csupa nosztalgia, csak most filmes kedvenceinkkel. Vajon hány filmsztárt ismersz fel régi fotója alapján? Tedd próbára tudásodat retró kvízünkkel!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Édes mosolyok és csillogó szemek köszönnek vissza a régi fotókról. Ezekből a fiatalokból azóta világhírű filmcsillagok váltak, akikkel az esti tévézés közben találkozunk. Te felismered a színészeket egyetlen régi képről? Töltsd ki a kvízt és kiderül!

Retró filmeket néző és popcornt evő szemüveges nő a kvíz kitöltése előtt
Filmes kvíz: ráismersz a színészekre régi fotójuk alapján?
Fotó: Stock-Asso / Shutterstock 
  • Így változik az arcunk
  • Tippek a filmes kvíz kitöltéséhez
  • Retró kvízkérdések

Így változunk

Arcunkon meglátszanak az idő vaskerekei. Életmódunk, de az érzéseink; a nevetés a sírás, az aggodalom és az öröm mind-mind nyomot hagynak rajtunk. Egészen babakorunktól kezdve jellegzetes arcvonásokkal bírunk, amelyeknek csupán egy része marad meg felnőtt korunkra.

A csecsemők arca maga a báj: nagy szemek, kerek, telt pofi és aránytalanul nagy fej. A gyermekarcon pedig már fel lehet fedezni több olyan vonást is, amely a felnőttkori megjelenésben is felismerhető. Az évek múlásával pedig, az arc elkezd máshogy is változni: a bőr veszít rugalmasságából, az arccsontok egyre hangsúlyosabbak lesznek, megjelennek az apró ráncok. De az arc minden apró változása egy történetet mesél, és egy tapasztalatról tanúskodik. Arról, hogy már nevettünk, szerettünk, küzdöttünk.

Ez a kvíz is ezért lehet izgalmas. A színészek arca is rengeteget változott az évek során, de a legjellegzetesebb vonások megmaradtak. Kíváncsi vagy rá, hogy vajon te felismered őket?

Retró filmkvíz: melyik híresség régi fotóját látod?

Kíváncsi vagy felismered-e az a fiatal sztárokat, akikből később a legnagyobb filmes legendák váltak?

Tippek a kvíz kitöltéséhez:

Ezzel a retró kvízzel emlékező- és megfigyelőképességedet is próbára tesszük. A titok nyitja a részletekben rejlik; figyeld meg a fényképeken a finom vonásokat, a szemeket és a mosolyokat. Biztosan felismersz bennük valakit!

Indulhat a kvíz? Akkor hajrá!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Ki van a képen?

 

Hírességek akkor és most:

Nosztalgiázz és játssz tovább kvízeinkkel:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu