Retró filmkvíz: te felismered a legendás színészeket régi fotójuk alapján?

Édes mosolyok és csillogó szemek köszönnek vissza a régi fotókról. Ezekből a fiatalokból azóta világhírű filmcsillagok váltak, akikkel az esti tévézés közben találkozunk. Te felismered a színészeket egyetlen régi képről? Töltsd ki a kvízt és kiderül!

Filmes kvíz: ráismersz a színészekre régi fotójuk alapján?

Fotó: Stock-Asso / Shutterstock

Így változik az arcunk

Tippek a filmes kvíz kitöltéséhez

Retró kvízkérdések

Így változunk

Arcunkon meglátszanak az idő vaskerekei. Életmódunk, de az érzéseink; a nevetés a sírás, az aggodalom és az öröm mind-mind nyomot hagynak rajtunk. Egészen babakorunktól kezdve jellegzetes arcvonásokkal bírunk, amelyeknek csupán egy része marad meg felnőtt korunkra.

A csecsemők arca maga a báj: nagy szemek, kerek, telt pofi és aránytalanul nagy fej. A gyermekarcon pedig már fel lehet fedezni több olyan vonást is, amely a felnőttkori megjelenésben is felismerhető. Az évek múlásával pedig, az arc elkezd máshogy is változni: a bőr veszít rugalmasságából, az arccsontok egyre hangsúlyosabbak lesznek, megjelennek az apró ráncok. De az arc minden apró változása egy történetet mesél, és egy tapasztalatról tanúskodik. Arról, hogy már nevettünk, szerettünk, küzdöttünk.

Ez a kvíz is ezért lehet izgalmas. A színészek arca is rengeteget változott az évek során, de a legjellegzetesebb vonások megmaradtak. Kíváncsi vagy rá, hogy vajon te felismered őket?

Retró filmkvíz: melyik híresség régi fotóját látod?

Kíváncsi vagy felismered-e az a fiatal sztárokat, akikből később a legnagyobb filmes legendák váltak?

Tippek a kvíz kitöltéséhez:

Ezzel a retró kvízzel emlékező- és megfigyelőképességedet is próbára tesszük. A titok nyitja a részletekben rejlik; figyeld meg a fényképeken a finom vonásokat, a szemeket és a mosolyokat. Biztosan felismersz bennük valakit!

Indulhat a kvíz? Akkor hajrá!