Hollywoodi kvíz: te tudod, ki rabolta el a legnagyobb ikonok szívét?

Hollywood sosem volt unalmas hely, hiszen tele van viharos szakításokkal, hirtelen válásokkal, és persze tiszavirág-életű románcokkal. Valóságos csoda, amikor néhány híresség rátalál az igazi, elsöprő szerelemre. Te mennyire ismered a világsztárok magánéletét, hogy ki kivel alkotott egy párt? Teszteld tudásod kvízünkkel!
A szerelem nem ismer határokat, még a vörös szőnyegen sem. Kvízünkben most a legikonikusabb sztárpároké a főszerep. Elhívunk egy izgalmas időutazásra a sztárvilág krémjének magánéletében vájkálni. Leporoljuk a régi sztáraktákat, amelyek olyan szövevényesek, hogy egy fényűző szerelmi hálónak tűnnek. Hitted volna, hogy a ’80-as és ’90-es évek ikonjai közül sokan még ma is ugyanazzal a személlyel ébrednek minden reggel? A Szex és New York sztárja, a divatdiktátor Sarah Jessica Parker magánélete máig a figyelem középpontjában van, de te vajon emlékszel, hogy a valóságban ki rabolta el a szívét? Ez a kőkemény kvíz nem adja könnyen a pontokat.
A celebvilág csodálatos Goldie Hawnja, akinek ikonikus mosolyáért milliók rajonganak, egy igazi sármőr mellett horgonyzott le – és igen, a mai napig egy párt alkotnak. Kitalálod a nevét, vagy már a zsebedben is van a helyes válasz?
A sztárpárok szerelmi életéről hozott kérdések a legnagyobb rajongókat is megizzaszthatják! Ülj fel a nosztalgiavonatra és elevenítsd fel, hogy kivel alkotott szövetséget Sarah Michelle Gellar, Brad Pitt, Cindy Crawford és a többi hollywoodi világsztár. Induljon a sztár kvíz!
Tudtad? A megszerzett Oscar-díjak számának csúcstartója, Meryl Streep bevallotta, hogy ki volt élete szerelme. Játszd le az alábbi videót a részletekért:
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