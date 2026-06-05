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Kvízben szereplő kép Brad Pittről és Jennifer Anistronról

Hollywoodi kvíz: te tudod, ki rabolta el a legnagyobb ikonok szívét?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors világsztárok
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 13:15
szerelemsztárvilágsztárpárkvíz
Néha nehéz követni, hogy a hollywoodi sztárok kikkel alkotnak párt. Akik kenik-vágják a hírességek életét, azoknak ez a kvíz csak egy kellemes agytorna lesz, ám aki nem biztos a tudásában, vagy csak próbára akarja tenni azt, őt garantáltan megizzaszthatja a teszt. Lássuk, mennyire vagy képben Brad Pitt vagy épp Helen Mirren, és többi világsztár magánéletével!
E. R. A.
A szerző cikkei
  • Egyes hírességek foggal-körömmel óvják a magánéletüket, mások mindent közszemlére tesznek.
  • Kvízünkkel beleshetsz a valaha volt legikonikusabb sztárpárok szerelmi életébe. 
  • A teszt elvégzésével kiderül, mennyire vagy képben Brad Pitt vagy épp Helen Mirren románcaival. 

Hollywood sosem volt unalmas hely, hiszen tele van viharos szakításokkal, hirtelen válásokkal, és persze tiszavirág-életű románcokkal. Valóságos csoda, amikor néhány híresség rátalál az igazi, elsöprő szerelemre. Te mennyire ismered a világsztárok magánéletét, hogy ki kivel alkotott egy párt? Teszteld tudásod kvízünkkel!

Kvízben szereplő kép Jennifer Anistonról és Brad Pittről
Teszteld kvízünkben, mennyire ismered a világsztárok korábbi párkapcsolatait. Fotó: BEI/Northfoto / Northfoto

Kvíz – kik a legismertebb sztárpárok? 

A szerelem nem ismer határokat, még a vörös szőnyegen sem. Kvízünkben most a legikonikusabb sztárpároké a főszerep. Elhívunk egy izgalmas időutazásra a sztárvilág krémjének magánéletében vájkálni. Leporoljuk a régi sztáraktákat, amelyek olyan szövevényesek, hogy egy fényűző szerelmi hálónak tűnnek. Hitted volna, hogy a ’80-as és ’90-es évek ikonjai közül sokan még ma is ugyanazzal a személlyel ébrednek minden reggel? A Szex és New York sztárja, a divatdiktátor Sarah Jessica Parker magánélete máig a figyelem középpontjában van, de te vajon emlékszel, hogy a valóságban ki rabolta el a szívét? Ez a kőkemény kvíz nem adja könnyen a pontokat. 

Párkapcsolatok, örök szerelmek

A celebvilág csodálatos Goldie Hawnja, akinek ikonikus mosolyáért milliók rajonganak, egy igazi sármőr mellett horgonyzott le – és igen, a mai napig egy párt alkotnak. Kitalálod a nevét, vagy már a zsebedben is van a helyes válasz? 

A sztárpárok szerelmi életéről hozott kérdések a legnagyobb rajongókat is megizzaszthatják! Ülj fel a nosztalgiavonatra és elevenítsd fel, hogy kivel alkotott szövetséget Sarah Michelle Gellar, Brad Pitt, Cindy Crawford és a többi hollywoodi világsztár. Induljon a sztár kvíz!

KVÍZ

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Kivel alkotott párt Goldie Hawn?

Tudtad? A megszerzett Oscar-díjak számának csúcstartója, Meryl Streep bevallotta, hogy ki volt élete szerelme. Játszd le az alábbi videót a részletekért: 

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Melyik Disney-hercegnő legjobb barátja Pascal, a kaméleon?

 

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