Te tudod, honnan származik Izé? Kvíz a legnagyobb Wednesday rajongóknak!

A Wednesday Netflix sikere 2022 novemberében indult útnak, de a sorozatot övező hype már évekkel előtte elkezdődött. Ebben pedig semmi meglepő nincs: Tim Burton neve már évtizedek óta garancia a sötéten szellemes történetekre és a Harry Potter és a Twilight hype után időszerű volt egy újabb ifjúsági sorozat megjelenése, ami évekre lefoglalhatja a fiatalabb közönséget, miközben a felnőttek közül is sokakat képes behálózni. Jenna Ortega pedig tökéletes választásnak bizonyul a morcos lány szerepére, világi hírnevét ennek a sorozatnak köszönheti – hasonlóképp, mint az energiával teli lakótársát alakító Emma Myers. A Wednesday eddigi két évada elérhető a Netflix műsorkínálatában, a harmadik évadra pedig már nem tudunk ennél jobban várni.

Kvízünk a legnagyobb Wednesday rajongóknak készült (Fotó: Netflix)

Kvízünk a Wednesday második évadáig tesz fel kérdéseket

A Wednesday nem találta fel a spanyolviaszt, csak egy sötétebb, medvecukor és étcsoki ízt vitt egy már meglévő formátumra. Végülis lássuk be, fiatal diák bekerül egy különleges lényekkel teli iskolába… szerintem mindenkinek ugyanaz jut először eszébe. Ami viszont már a Harry Potter-filmekbe se fért be, az a Tim Burton-filmekre jellemző sötét humor és explicitebb, véresebb látványvilág, ami inkább a tinédzsereknek és fiatal felnőtteknek maradt vonzó – ugyanakkor nem került volna a Netflix top 10 listájának élére, ha csak a fiatalság találta volna érdekesnek.

A Nevermore sötét falai közt olyan nagy nevek tűntek fel az évek során, mint Catherine-Zeta Jones, Luis Guzmán, Steve Buscemi – sőt, a kilencvenes évekbeli iterációból megjelenik Christina Ricci és Christopher Lloyd is.