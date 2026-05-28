Fél éven belül jön A 3-test-probléma 2. évada – Te mennyire emlékszel?

Brutális tempót diktálnak A 3-test-probléma című sorozat alkotói, a forgatás egy része Budapesten zajlik.

Epizódonként durván 20 millió dollárt költenek a produkcióra, amivel a sorozat hivatalosan is a Netflix egyik legdrágább luxusberuházása.

A Trónok harca mögött álló művészzsenik, David Benioff és D.B. Weiss jóvoltából született meg a Netflix eddigi egyik legdrágább és legnagyobb szabású sorozata, a Liu Ce-hszin kultikus sci-fi könyvtrilógiája alapján készült A 3-test-probléma. Habár a streaming-szolgáltató 2024-ben majdnem beszántotta a sorozatot, végül a rajongói tiltakozások miatt zöld utat adott a 2. és 3. évadnak is. A folytatás hangvétele az alkotók szerint gyökeresen megváltozik: minden grandiózusabb és vadabb lesz, a konfliktusok kozmikus méretűre nőnek. Ezzel együtt azonban spórolnia is kell a gyártónak, így az évadok várhatóan kevesebb epizódot tartalmaznak majd. Az alkotók tervei szerint a 3. évaddal lezárul az adaptáció, teljesen lefedve Liu Cixin eredeti trilógiáját. A teljes széria utolsó jeleneteinek forgatása várhatóan 2027 augusztusában fejeződik be, a közelgő második évad azonban még idén, tehát alig több mint fél éven belül a képernyőkre kerül. Még mielőtt azonban megtörténne, teszteld le kvízünkben, mennyire emlékszel az első évad eseményeire!

Az első évad története az 1960-as évek Kínájában, a kulturális forradalom idején kezdődik, amikor egy elkeseredett női asztrofizikus titokban jelet küld a világűrbe. A hívásra egy technológiailag fényévekkel fejlettebb, haldokló bolygóról származó idegen faj, a Trisolárisiak válaszolnak, akik el is indulnak, hogy elfoglalják a Földet – a bökkenő csak az, hogy az inváziós flottájuknak szűk 400 évbe telik megérkezni.

A jelenben játszódó cselekmény egy csapat zseniális brit tudós (az „oxfordi ötök”) és egy dörzsölt hírszerző körül forog, akiknek meg kell találniuk a módot az emberiség megmentésére, miközben az idegenek mikroszkopikus szuperszámítógépekkel (szofonokkal) már blokkolják a tudományos fejlődést a Földön, és pszichológiai hadviseléssel, valamint egy virtuális valóság játékkal állítják maguk mellé a hűséges földieket. Vajon megmenekül az emberiség? A következő két évadból kiderül, ám amíg vársz a válaszra, töltsd ki kvízünket, amely segít felvenni a fonalat!