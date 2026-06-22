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Gasztrotörténeti kvíz: azt hiszed, mindent tudsz a magyar konyháról? Most kiderül az igazság

Gasztrotörténeti kvíz: azt hiszed, mindent tudsz a magyar konyháról? Most kiderül az igazság

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 22. 12:30
ételKárpát medencekvíz
Gulyás, paprikás krumpli, töltött káposzta – mindannyian imádjuk őket, de vajon ezek a valódi, ősi fogásaink? Meglepő, de a ma ismert hazai ízek jelentős része csak Amerika felfedezése után alakult ki. Teszteld a tudásod kvízünkkel, mennyit tudsz az őshonos kárpát-medencei ételekről?
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • Sokan nem tudják, de a legnépszerűbb magyaros alapanyagok, mint a paprika, a burgonya és a bab valójában a tengerentúlról származnak.
  • A paprika elterjedése előtt a Kárpát-medencei konyhát a zöldfűszerek, a savanykás ízek és az ősi kásanövények dominálták.
  • Teszteld le a tudásodat, és tudd meg, mennyire vagy képben a valódi gasztrotörténeti tényekkel!

Amikor a tradicionális magyar konyhára gondolunk, szinte azonnal felsejlik előttünk a pirospaprika illata, a szaftos pörköltek képe és a kiadós babgulyás. Ám ha visszarepülnénk az időben néhány évszázadot, a mai értelemben vett magyaros fogásokból szinte semmit sem találnánk az asztalokon. Gasztronómiai kultúránk alapkövei, mint a paprika, a paradicsom, a burgonya vagy a szárazbab mind a tengerentúlról érkeztek hozzánk. De akkor mit ettek a honfoglaló őseink, vagy mit főztek a középkori várkonyhákban? Teszteld a tudásod kvízünkkel!

gasztrotörténeti kvíz, pörkölt tányérban
Vajon eltalálod az összes választ? Indulhat a nagy gasztrotörténeti kvíz!
Fotó: Liliya Kandrashevich /   shutterstock

Íme a legizgalmasabb gasztrotörténeti kvíz 

A Kárpát-medence rendkívül gazdag volt őshonos alapanyagokban: mocsaras vidékek vadgyümölcsei, tiszta vizű folyók fejedelmi halai, mára már méltatlanul elfeledett gabonák és zöldfűszerek határozták meg a mindennapok ételeit. A gulyás előtt a savanykás ízek domináltak, a pásztorok pedig generációkon át örökítették a laktató egytálételek szigorú főzési szabályait. Ez a gasztrotörténeti kvíz most visszavisz a gyökerekhez. Készen állsz egy izgalmas időutazásra? Tedd próbára magad, és tudd meg, mennyire ismered a valódi őshonos ízeket!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Sokan azt hiszik, a paprika mindig is a konyhánk része volt, pedig Amerika felfedezése előtt nem ismertük. Mi volt a legfőbb magyar népi fűszer a paprika elterjedése előtt?

Egy kicsit segítünk, nézd meg videón, hogyan készül a slambuc:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu