Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Miksa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gasztro Kvíz: Azt hiszed, felismered a magyar ételeket csak a hozzávalók alapján? Ha egyet se rontasz el, jó szakács vagy!

kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 16:20
ételmagyar konyha
Elég egyetlen hozzávaló (vagy négy), hogy beugorjon, melyik jellegzetes magyar ételről van szó? Azt gondolnád, hogy könnyű, pedig fogadjunk, hogy nem tudod hibátlanul megcsinálni ezt a gasztro kvízt! Vagy mégis?

A magyar konyha ízei generációkon átívelően élnek tovább. Te vajon mennyire ismered fel kedvenc fogásainkat mindössze néhány hozzávalóból?  A hagyományos receptek varázsa pont abban rejlik, hogy felidézik a családi emlékeket, az elkészítés apró, titkos részleteit a jól ismert alapanyagok.  Te vajon felismered a magyar ételeket csak hozzávalók alapján? Próbáld ki ebben a kvízben

kvíz
Elképesztő gasztro kvíz! Kitalálod hozzávalók alapján a receptet? (Fotó: Pixels)

Gasztro kvíz - nasztalgikus ízek a múltból!

Nézzük az első rejtvényt: tojás, tejföl, túró, kapor. Elsőre akár egy rakott ételre is tippelhetnél, de a helyes válasz egy igazi vidéki klasszikus. Ez a sós piteféleség sok háztartásban a nyári időszak egyik nagy kedvence, hiszen friss kaporral és házi túróval készítve igazán karakteres, mégis könnyed fogás. A tejföl selymességet, a tojás állagot ad, a kapor pedig meghatározza az egész ízvilágot. Melegen és hidegen is fogyasztható, sőt sokan másnap még jobban szeretik, amikor összeérnek az ízek.

Ez a kvíz nemcsak szórakoztató, hanem nosztalgikus utazás is, visszarepít a nagyi konyhájába, a falusi lagzikba vagy a régi iskolai menzákra. Elevenítsük fel a magyar konyha ízeit! Hiszen egy-egy hozzávaló mögött egy egész történet, hangulat és élmény lapulhat.

Tedd próbára magad: kitalálod, mit főznek, ha csak az alapanyagokat ismered? Figyelj, mert a következő körben talán már csak egyetlen szó lesz a kapaszkodó, például a "szalonna"!

Töltsd ki a gasztro kvízt! Ha egyet se rontasz el, te vagy a konyha királya vagy királynője!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Tojás, tejföl, túró, kapor

 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu