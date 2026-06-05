Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Fatime névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ősi titkok nyomában: 5 magyar szakrális hely, ahol megnyugszik a lélek

Ősi titkok nyomában: 5 magyar szakrális hely, ahol megnyugszik a lélek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szakrális
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 14:45
gyógyítóerőspiritualitásMagyarország
Ha te is lemerültél a hétköznapi hajtásban, felejtsd el a méregdrága wellness-hétvégéket! Összegyűjtöttük Magyarország 5 legerősebb energetikai csomópontját, ahol ingyen tankolhatsz fel életenergiával. Bemutatjuk hazánk szakrális helyeit!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Magyarország számos pontján találhatók olyan szakrális helyek, ahol a látogatók intenzív, testi-lelki gyógyulást segítő energiákat tapasztalhatnak meg.
  • Az 5 hazai helyszín – köztük Dobogókő és az Attila-domb – a Föld láthatatlan energiamezőinek és Szent György-vonalainak csomópontjain fekszik.
  • A néphagyomány és a spirituális tanok szerint ezek a helyek erős gyógyhatással bírnak.

Rejtélyes bizsergés a lábunkban, hirtelen elöntő forróság vagy napokig tartó, kirobbanó energia: te éreztél már ilyesmit egy-egy belföldi kirándulás során? Nem képzelődtél! Az energetikai elmélet szerint a Föld egy élő organizmus, amelyben a mágneses és elektromos áramlatok rendszere afféle idegrendszerként vagy érrendszerként funkcionál. Hazánk tele van szakrális helyekkel, ezekből válogattunk most.

Dobogókő népszerű szakrális hely
Dobogókő, a legnépszerűbb szakrális hely Magyarországon, ahol szinte tapintható a béke és a tiszta energia.
Fotó: A great shot of / shutterstock

Szakrális helyek Magyarországon

Ahogyan a keleti orvoslás az emberi test akupunktúrás pontjait kezeli, úgy tekint a spirituális földrajz a Ley-vonalak metszéspontjaira: ezek a bolygó igazi energiaközpontjai. Ahol ezek a rejtett áramlatok összefutnak, ott a kozmikus és a földi erők felerősödnek. Érdekesség, hogy bár a modern akadémikus tudomány nem igazolja ezen mezők létezését, a korábbi korok emberei csalhatatlan megérzéssel keresték fel ezeket a pontokat. Ha megvizsgáljuk a Kárpát-medence térképét, lenyűgöző mintázat rajzolódik ki: a legősibb kultikus helyek, Árpád-kori templomok, kolostorromok és bazilikák szinte kivétel nélkül ezekre a láthatatlan csomópontokra épültek. A régi idők építészei tudatosan a kereszteződések fókuszába helyezték a szentélyeket és oltárait, hogy az oda belépők közvetlenül megtapasztalhassák a hely szakrális, emelő atmoszféráját.

1. Dobogókő – A Föld szívcsakrája

A Pilis legmagasabb pontja nemcsak a természetjárók fellegvára, hanem a hazai ezoterikus gondolkodás központja is. A spirituális nézetek szerint itt található a bolygót átszövő Szent György-vonalak legfőbb metszéspontja, vagyis a Föld szívcsakrája, ahol a planetáris energiák a legintenzívebben áramlanak. Az idelátogatók gyakran számolnak be arról, hogy a fák között sétálva, vagy a Rezső-kilátónál megállva hirtelen megmagyarázhatatlan nyugalom, belső béke és tiszta, vibráló energia önti el őket. Sokan úgy tartják, hogy egy kiadós dobogókői séta képes teljesen újjáépíteni a kimerült aurát és beindítani a szervezet fizikai öngyógyító folyamatait. 

2. Tápiószentmárton – Attila-domb

A Kincsem Lovaspark területén található domb az ország egyik leghíresebb és leglátogatottabb természetes energetikai központja, az egyik legerősebb szakrális hely. A mérések szerint a földből feltörő, különleges frekvenciájú elektromágneses kisugárzás jótékonyan hat az élő szervezetekre. A látogatók gyakran tapasztalnak bizsergést, melegséget a testükben, miközben a dombon pihennek. Sokan járnak ide krónikus fáradtság, mozgásszervi vagy keringési panaszok enyhítésére, mivel a helyi energiák bizonyítottan serkentik a szervezet öngyógyító folyamatait.

2. Bükkszentkereszt – Boldogasszony-kövek

A Miskolc melletti, kristálytiszta levegőjű hegyi falu erdős határában található sziklákhoz generációk óta zarándokolnak a gyógyulni vágyók. A népnyelv szerint Mária Jézus halála után bánatában világgá ment, és útja során ezen a kövön is megpihent. A kő megpuhult alatta, és így alakult ki a különleges formája. Az itteni energiamező rendkívül intenzív: a helyiek szerint a különböző formájú kövek más-más testi panasz (például fejfájás, gyomorbántalmak vagy ízületi fájdalmak) enyhítését támogatják, ha az ember rájuk ül vagy rájuk helyezi a kezét.

3. Lenti – Energiapark

A Lenti Termálfürdő területén található park különlegessége, hogy itt kifejezetten a Szent György-vonalak törésvonalait és metszéspontjait vették alapul a kialakításakor. A zöldövezetben sétálva az intenzív földsugárzási pontokat külön táblákkal és kövekkel jelölték meg. A javaslatok szerint érdemes ezeken a pontokon, a kihelyezett padokon 20-30 percet eltölteni, mivel az itteni áramlatok hatékonyan segítenek a stressz levezetésében és az energetikai blokkok feloldásában.

4. Majk (Oroszlány mellett) – A kamalduli remeteség

A Vértes sűrű erdeiben fekvő egykori kamalduli remeteség kolostorkomplexuma nemcsak építészeti ritkaság, hanem egy hatalmas spirituális csomópont is. A hajdani barokk templom tornya alatt, valamint a rendház udvarán több energetikai vonal is keresztezi egymást. Az idelátogatók szinte azonnal egy mély, belső csendről és megnyugvásról számolnak be, ami a némasági fogadalmat tett szerzetesek egykori cellaházai között sétálva árad a környezetből.

Nézd meg videón a Kamalduli remeteséget:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu