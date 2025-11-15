Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Főzős kvíz: tudod melyik hozzávaló a kakukktojás

Főzős kvíz: tudod melyik hozzávaló a kakukktojás?

gasztronómia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 09:15
ételtesztkvíz
Úgy gondolod mindent recepttel tisztában vagy? A konyhában magabiztos vagy, feltalálod magad, neked nem kell kikeresgélni az interneten, hogy milyen hozzávaló kell egy-egy ételbe? Akkor ez a kvíz neked szól!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Kvízünkből most kiderül, mennyire vagy tisztában a következő receptekkel, ki tudod-e találni, hogy melyik hozzávaló az, amire nincs szükséged a kvízben szereplő étel elkészítéséhez. Lássuk, mennyire vagy igazi konyhatündér?

Tojásos nokedli töltsd ki a kakukktojásos kvízünket
Főzős kvíz: tudod melyik hozzávaló a kakukktojás?
Fotó: Bors

Íme 10 kvízkérdés, 10 kakukktojás, amely alapján kiderítheted, hogy mennyire vagy otthon a konyhában! 

Ahány ház, annyi szokás, de az alapok általában nem változnak. Lecsó, tojásos nokedli, házi kenyér, bolognai spagetti, a hozzávalók listája általában fedi egymást a különböző receptekben, legalábbis, ami az alapokat illeti. Ízlés szerint persze bolondíthatjuk az ízeket, de mi a következő kvízben most az alap hozzávalókkal kapcsolatban kérdezünk. Lássuk sikerül-e eltalálnod, melyik hozzávaló szükséges az étel elkészítéséhez és melyik a kakukktojás? Induljon a kvíz! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Hagyományos körözött, melyik nem fog kelleni?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
