Kvízünkből most kiderül, mennyire vagy tisztában a következő receptekkel, ki tudod-e találni, hogy melyik hozzávaló az, amire nincs szükséged a kvízben szereplő étel elkészítéséhez. Lássuk, mennyire vagy igazi konyhatündér?

Főzős kvíz: tudod melyik hozzávaló a kakukktojás?

Íme 10 kvízkérdés, 10 kakukktojás, amely alapján kiderítheted, hogy mennyire vagy otthon a konyhában!

Ahány ház, annyi szokás, de az alapok általában nem változnak. Lecsó, tojásos nokedli, házi kenyér, bolognai spagetti, a hozzávalók listája általában fedi egymást a különböző receptekben, legalábbis, ami az alapokat illeti. Ízlés szerint persze bolondíthatjuk az ízeket, de mi a következő kvízben most az alap hozzávalókkal kapcsolatban kérdezünk. Lássuk sikerül-e eltalálnod, melyik hozzávaló szükséges az étel elkészítéséhez és melyik a kakukktojás? Induljon a kvíz!