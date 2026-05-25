Történelmi kvíz: csak a legnagyobb Titanic-szakértők tudják mind a 8 választ

Az RMS Titanic története a mai napig a világ legismertebb tengeri katasztrófája, amely mély nyomot hagyott az emberiség történelmében. Ez a történelmi kvíz remek lehetőséget nyújt arra, hogy teszteld a tudásodat a legendás óceánjáró születéséről, felszereltségéről, a végzetes éjszakáról és a mentés részleteiről.

Fotó: Auteur inconnu / wikipedia

A luxus csúcsa: mi volt a Titanic igazi titka?

mi volt a Titanic igazi titka? A végzetes éjszaka: rossz döntések sorozata, amelyek több mint 1500 életbe kerültek.

rossz döntések sorozata, amelyek több mint 1500 életbe kerültek. A túlélők és hősök: magyar szál a történelem leghíresebb mentőakciójában.

A brit White Star Line hajótársaság hatalmas ambíciókkal indította el az új óriásgőzösök tervezését: céljuk a kor legfényűzőbb és legbiztonságosabb óceánjáróinak megalkotása volt. A Titanic korának technológiai csúcsteljesítményét képviselte, így a közvélemény gyakorlatilag elsüllyeszthetetlennek hitte. A tragédia végül a legelső útján következett be, miután a monumentális, elsüllyeszthetetlennek hitt luxushajó egy jéghegynek ütközött az Atlanti-óceánon. A katasztrófa során a mentőeszközök hiányosságai miatt rengeteg ember veszítette életét, a tragédia után pedig teljesen átírták a tengeri biztonsági szabályzatokat. Bár a szerencsétlenül járt monstrum sokáig a tengerfenéken pihent, a maradványok későbbi megtalálása új lendületet adott a kutatásoknak és a megemlékezéseknek.

Készen állsz hát a következő, izgalmas történelmi kvízre, amely a világ egyik leghíresebb tengerjáró hajójának végzetes történetét boncolgatja?