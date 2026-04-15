Egy magyar orvos nagy szerepet játszott a Titanic tragédiájában

A RMS Titanic a brit White Star Line Olympic-osztályú luxus óceánjárója volt, amelyet az észak-írországi Harland and Wolff hajógyár épített. A maga idejében a világ legnagyobb utasszállító gőzhajójának számított, és azt remélték, hogy testvérhajóival – az RMS Olympic és a később átnevezett HMHS Britannic – uralni fogja a transzatlanti hajóforgalmat.
A Titanic 1912. április 10-én indult az első útjára az angliai Southampton kikötőjéből. Innen a francia Cherbourg, majd az ír Queenstown érintésével haladt tovább az Egyesült Államok felé, végső célja New York City volt.
Április 14-én, vasárnap este 23 óra 40 perckor azonban a hajó az Atlanti-óceán északi részén egy jéghegynek ütközött. A baleset végzetesnek bizonyult: a hajótest több rekesze is megsérült, a víz pedig feltartóztathatatlanul tört be a belső terekbe. Így alig több mint két és fél órával később, 1912. április 15-én hajnalban 2 óra 20 perckor a Titanic kettétörve elsüllyedt. A tragédia több mint 1500 ember életét követelte.
A bajba jutott hajó segélykérésére a brit RMS Carpathia sietett, amely végül több mint 700 túlélőt mentett ki a jeges vízből. A Carpathia hajóorvosa Lengyel Árpád volt, aki fáradhatatlanul látta el a túlélőket. Az utasok hálából emlékérmet adományoztak neki a hősies munkájáért.
A magyar orvos végső nyughelye ma is felkereshető a Kerepesi temető területén.
A Titanic fedélzetén is utazott magyar származású személy: Leopold Weisz, aki eredetileg Weisz Lipót néven született Veszprémben az 1870-es évek közepén. Fiatalon emigrált, majd Angliában tanult, ahol megismerte későbbi feleségét, a belga származású Mathilde Françoise Pëde-t.
A házaspár eredetileg a RMS Lusitania fedélzetére foglalt jegyet, ám végül átküldték őket a Titanic másodosztályára. Ők 1912. április 10-én szálltak fel a hajóra Southamptonban.
Leopold Weisz nem élte túl a katasztrófát. Felesége azonban helyet kapott a 10-es számú mentőcsónakban, így megmenekült a biztos haláltól.
A Titanic katasztrófája világszerte hatalmas visszhangot váltott ki: újságok százai számoltak be a tragédiáról, a történet pedig később számtalan könyvet és filmet ihletett. A legismertebb feldolgozás kétségtelenül a Titanic, amely generációk számára tette jól ismertté a hajó történetét.
A Titanic tragédiája azonban újabb drámai katasztrófákat is eredményezett. 2023 júniusában a Titan nevű mélytengeri tengeralattjáró azért indult útnak, hogy turistákat szállítson a RMS Titanic roncsaihoz.
A merülést követően a Titan tengeralattjáró a mélyben felrobbant, és az abban tartózkodó mind az öt utas életét vesztette. Az áldozatok között volt Stockton Rush, a vállalat vezérigazgatója, Hamish Harding brit felfedező, Paul-Henri Nargeolet tapasztalt francia búvár, valamint Shahzada Dawood és 19 éves fia, Suleman Dawood.
A Titan katasztrófájának is volt magyar kötődése. Az elhunyt brit felfedező, Hamish Harding nevelt fia, Brian Szasz, magyar származású. Ő a viselkedésével akkoriban jelentős felháborodást váltott ki.
Egy másik magyar vonatkozás a tragédia legfiatalabb áldozatához kötődik. Az utasok közül a 19 éves Suleman Dawood egy különleges céllal indult útnak: a mélytengeri merülés során egy rubik-kocka kirakásával világrekordot szeretett volna felállítani. A fiatal már előzetesen is jelentkezett a Guinness Rekordok Könyvébe, és azt tervezte, hogy a Titanic roncsainál hajtja végre a rekordkísérletét.
Bár a Titanic 1912-es elsüllyedése és a Titan 2023-as katasztrófája között több mint száz év telt el, mégis mondhatjuk, hogy a két tragédia története ma már szorosan összekapcsolódik.
