Egy magyar orvos nagy szerepet játszott a Titanic tragédiájában

A RMS Titanic a brit White Star Line Olympic-osztályú luxus óceánjárója volt, amelyet az észak-írországi Harland and Wolff hajógyár épített. A maga idejében a világ legnagyobb utasszállító gőzhajójának számított, és azt remélték, hogy testvérhajóival – az RMS Olympic és a később átnevezett HMHS Britannic – uralni fogja a transzatlanti hajóforgalmat.

A „Titanic" utasszállító hajó.

Az első út, amely végül tragédiába torkollott

A Titanic 1912. április 10-én indult az első útjára az angliai Southampton kikötőjéből. Innen a francia Cherbourg, majd az ír Queenstown érintésével haladt tovább az Egyesült Államok felé, végső célja New York City volt.

Április 14-én, vasárnap este 23 óra 40 perckor azonban a hajó az Atlanti-óceán északi részén egy jéghegynek ütközött. A baleset végzetesnek bizonyult: a hajótest több rekesze is megsérült, a víz pedig feltartóztathatatlanul tört be a belső terekbe. Így alig több mint két és fél órával később, 1912. április 15-én hajnalban 2 óra 20 perckor a Titanic kettétörve elsüllyedt. A tragédia több mint 1500 ember életét követelte.

Magyar hős vállalt szerepet a mentésben

A bajba jutott hajó segélykérésére a brit RMS Carpathia sietett, amely végül több mint 700 túlélőt mentett ki a jeges vízből. A Carpathia hajóorvosa Lengyel Árpád volt, aki fáradhatatlanul látta el a túlélőket. Az utasok hálából emlékérmet adományoztak neki a hősies munkájáért.

A magyar orvos végső nyughelye ma is felkereshető a Kerepesi temető területén.

Az egyetlen magyar utas a Titanicon

A Titanic fedélzetén is utazott magyar származású személy: Leopold Weisz, aki eredetileg Weisz Lipót néven született Veszprémben az 1870-es évek közepén. Fiatalon emigrált, majd Angliában tanult, ahol megismerte későbbi feleségét, a belga származású Mathilde Françoise Pëde-t.

A házaspár eredetileg a RMS Lusitania fedélzetére foglalt jegyet, ám végül átküldték őket a Titanic másodosztályára. Ők 1912. április 10-én szálltak fel a hajóra Southamptonban.

Leopold Weisz nem élte túl a katasztrófát. Felesége azonban helyet kapott a 10-es számú mentőcsónakban, így megmenekült a biztos haláltól.