SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Orsolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fény derült a Titanic legnagyobb rejtélyeire

hajóroncs
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 12:45
Titanichajókatasztrófatörténelem
Az elsüllyeszthetetlennek hitt óceánjáró hajó katasztrófája 113 évvel ezelőtt történt, de a mai napig lázban tartja a kutatókat és a közvéleményt. Ez nem véletlen, ugyanis számos rejtély, legenda és megható emberi történet kapcsolódik a Titanic balesetéhez. Néhány titokról viszont végre lehullt a lepel, amelyeket most veled is megosztunk! Felkészültél egy izgalmas és megható időutazásra?
Szekáry Zsuzsanna
A szerző cikkei

A világ leghíresebb hajóroncsához számos legenda és összeesküvés-elmélet kapcsolódik, például, hogy egy múmia átka süllyesztette el, vagy egy szellem okozta a bajt. Mi most a tudományos tényekre, és a túlélők beszámolóira hagyatkozva derítünk fényt a Titanic rejtélyeire.

A Titanic belső tere és lépcsője
Az USA-ban, Missouri városában látható állandó kiállítás összeállításakor arra is figyeltek, hogy hűen rekonstruálják a Titanic impozáns belső tereit. 
Fotó:  Shutterstock 

Mérnöki csoda – a Titanic

A Titanic óceánjáró luxushajó 1912. április 10-én indult el 2224 emberrel a fedélzetén Southamptonból, New York felé. Az emberiség ünnepelte a 9 szintes, hatalmas hajó megépítését, ugyanis korának modern vívmánya volt: a hajóépítés, a luxus és a mérnöki innováció csúcsának tartották. 

A 269 méter hosszú, 28 méter széles, 53 méter magas óceánjáró méreteiben is jócskán meghaladta az elődeit. Elsüllyeszthetetlennek tervezték, a hajótestet 16 vízmentes rekeszre osztották, automatikusan működő vízzáró ajtókkal. Elméletben ha 4 rekesz megtelt volna vízzel, még nem süllyedt volna el a hajó. A csúcssebessége 45 kilométer per óra volt, a 3 óriási hajócsavart 2 dugattyús gőzgép és 1 turbina hajtotta, amelyet 29 kazán és 159 széntüzelésű kemence táplált. A távírórendszere is a legmodernebb volt, ugyanis mivel vezeték nélküli volt, ezért éjjel nappal állandó kapcsolatban állt a szárazfölddel. A belső kommunikációra is nagy hangsúlyt fektettek, ugyanis belső telefonrendszer is működött a hajón. A meleg víz, a lift és az elektromos árammal történő világítás is az alapfelszereltséghez tartoztak. 

kiállítás a Titanic-ról
Vándorkiállítások segítségével még jobban megismerhetjük a Titanic tragédiáját.
Fotó:  Shutterstock 

Az utasok 6 szinten voltak elhelyezve, az A, B és a C szint foglalta magába az első osztályt. Több, mint 1500 munkás dolgozott Belfastban a Titanicon, amelynek belső terei az első osztályon vetekedtek a legszebb palotákkal. A kor leggazdagabbjait törökfürdő, edzőterem, könyvtár, uszoda, étterem és sétányok várták, az igényeiket személyi inasok szolgálták ki. A belső enteriőr lenyűgöző volt, kristálycsillárok lógtak a mennyezetről, az elegáns ruhákba öltözött elit tagjai márványlépcsőkön suhantak el a díszesen faragott faburkolatok előtt. Az étkezőben a kézzel festett porcelánokból fogyasztották el az étlapról rendelhető, többfogásos vacsorát. 

Még a harmadosztály is szokatlanul kényelmesnek számított, ugyanis tiszta kabinok, közös terek és étkező várta az utasokat. De mivel ezek voltak a legmélyebben, innen származott később a legtöbb elhunyt is. 

A Titanic hősei – a zenészek

Miután a hajó április 14-én, éjjel 23:40 perckor jéghegynek ütközött, és körülbelül fél óra múlva végre megkezdődött az evakuálás, a zenekar tagjai nem estek pánikba. Tudták, hogy a zene megnyugtatja az embereket a gyorsan kialakult felfordulásban, ezért egy tapodtat sem mozdultak a fedélzetről, hanem játszottak a metsző hidegben. A nyolctagú zenekar vezetője, a 33 éves Wallace Henry Hartley hegedűs volt. A férfi a menyasszonyát hagyta hátra a szárazföldön, abban bízva, hogy a munkával megalapozhatja a közös jövőjüket. Ő is, ahogy sokan mások, akik a másod-és harmadosztályon utaztak, egy szebb jövőt álmodtak maguknak. Ám a zenekar tagjai legyűrték magukban a túlélési ösztönt, és menekülés helyett az emberek szolgálatát választották. A legenda szerint az utolsó daluk a Közelebb, közelebb Uram hozzád! volt. Mindannyian az életüket adták az utasok megnyugtatásáért. A zenekarvezető hegedűjét később épségben megtalálták a tenger mélyén, és 100 évvel a tragédia után rekord áron, másfél millió dollárért kelt el egy árverésen. 

Menekülés a süllyedő óceánjáró hajóról

Nemcsak a zenészek tettek tanúságot hatalmas lelki erőről. John Jacob Astor IV. a világ egyik leggazdagabb embere, szintén a Titanic utasa volt. Státusza miatt felajánlottak neki egy helyet a mentőcsónakban, de elutasította az életmentő lehetőséget, és miközben besegítette a feleségét, a következőket mondta: 

„A fiataloknak több esélyük van.” 

Viszont nem mindenki volt ennyire gáláns úriember. Mivel a nők és a gyerekek elsőbbséget élveztek a mentés során, több férfi is álruhát öltve próbált meg túlélni az egyre fokozódó pánikban. Pedig ahogy a Titanic egyik túlélője, az akkor 23 éves Frank Winnold Prentice segédraktáros egy későbbi interjúban elmondta, sokkal több ember menekülhetett volna meg. A férfi szerint az elsőként vízre bocsájtott csónakokban alig páran ültek, mert az emberek eleinte féltek lezuhanni a magasból a csónakokkal. Ráadásul a mentés elején még sokan kételkedtek abban, hogy az óceánjáró valóban el fog süllyedni. Sajnos nem minden csónakot bocsájtottak a vízre, ráadásul nem is volt elég belőlük.

 De ha minden mentőcsónak ellátta volna a feladatát, akár 1178 ember is túlélte volna a katasztrófát a 710 helyett.

 

Titanic,Sinking,After,Hitting,An,Iceberg,,Distressed,Ship,,Visible,Iceberg,
Titanic
Fotó:  Shutterstock 

A Titanic felfedezése

Több évtizednyi keresés után, 1985. szeptember 1-jén fedezték fel a Titanic roncsait a kanadai Newfoundland partjairól 600 kilométerre, 3800 méteres mélységben. Később kiderült, hogy valójában a felfedezés egy titkos katonai küldetés része volt, ugyanis az amerikai hadsereg két eltűnt atom-tengeralattjáró, a USS Thresher és a USS Scorpion roncsait kereste, és a Titanic felkutatása csak fedősztori volt. 

Cipők a tenger mélyén

Miután felfedezték a kettétört hajóroncsot, megkezdték a kutatásokat az óceánjáró környékén és a belsejében is. Rengeteg épségben maradt tárgy került elő, sok még mindig az óceán mélyén pihen, de számos tárgyat felhoztak a felszínre, amelyeket elárvereztek, vagy állandó- illetve vándorkiállítást állítottak össze belőlük. A kutatók szerint viszont a legkülönlegesebb tárgyak nem az ékszerek, étkészletek, hangszerek, illóolajok, szobrok, hanem a párban talált cipők voltak a tengerfenéken. Ezekre ugyanis nem találtak azonnal magyarázatot. 

víz alatti fotó a Titanic-ról
Víz alatti fotó a Titanic orr-részéről. James Cameron filmjéből ismerős lehet, ikonikussá vált a jelenet Leonardo DiCaprio és Kate Winslet között. 
Fotó: Ralph White /  Getty Images

A tudomány viszont választ adott a rejtélyre. Az óceán mélyén extrém körülmények uralkodnak. A jéghideg víz és az erős nyomás, a víz kémiai összetétele, valamint az ott élő ökoszisztéma nem kedvez a szerves anyagok megmaradásának. Így az emberi szövetek, és még a csontok is pár hónap alatt teljesen feloldódnak. Ezért nem találtak holttesteket a kutatók. Viszont a csersavval bevont cipők, és a személyes tárgyak megmutatják az elhunytak helyzetét. 

A Titanic csendben pihen a sötét mélységben, mementót állítva az ember alkotta mérnöki- és művészi csodának. Ám arra is emlékeztet minket, hogy bármilyen magasra törünk a technikai vívmányainkkal, még is csak a természet az úr. De ha a legnehezebb pillanatokban is megőrizzük az emberségünket, nemcsak életeket menthetünk, hanem példával szolgálhatunk az utókornak. 

A Titanic roncsai lassan az enyészeté lesznek, ezért a kutatók versenyt futnak az idővel. Az alábbi videó bemutatja, hogy néz ki a roncs:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu