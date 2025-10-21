Fény derült a Titanic legnagyobb rejtélyeire

A világ leghíresebb hajóroncsához számos legenda és összeesküvés-elmélet kapcsolódik, például, hogy egy múmia átka süllyesztette el, vagy egy szellem okozta a bajt. Mi most a tudományos tényekre, és a túlélők beszámolóira hagyatkozva derítünk fényt a Titanic rejtélyeire.

Az USA-ban, Missouri városában látható állandó kiállítás összeállításakor arra is figyeltek, hogy hűen rekonstruálják a Titanic impozáns belső tereit.

Fotó: Shutterstock

Mérnöki csoda – a Titanic

A Titanic óceánjáró luxushajó 1912. április 10-én indult el 2224 emberrel a fedélzetén Southamptonból, New York felé. Az emberiség ünnepelte a 9 szintes, hatalmas hajó megépítését, ugyanis korának modern vívmánya volt: a hajóépítés, a luxus és a mérnöki innováció csúcsának tartották.

A 269 méter hosszú, 28 méter széles, 53 méter magas óceánjáró méreteiben is jócskán meghaladta az elődeit. Elsüllyeszthetetlennek tervezték, a hajótestet 16 vízmentes rekeszre osztották, automatikusan működő vízzáró ajtókkal. Elméletben ha 4 rekesz megtelt volna vízzel, még nem süllyedt volna el a hajó. A csúcssebessége 45 kilométer per óra volt, a 3 óriási hajócsavart 2 dugattyús gőzgép és 1 turbina hajtotta, amelyet 29 kazán és 159 széntüzelésű kemence táplált. A távírórendszere is a legmodernebb volt, ugyanis mivel vezeték nélküli volt, ezért éjjel nappal állandó kapcsolatban állt a szárazfölddel. A belső kommunikációra is nagy hangsúlyt fektettek, ugyanis belső telefonrendszer is működött a hajón. A meleg víz, a lift és az elektromos árammal történő világítás is az alapfelszereltséghez tartoztak.

Vándorkiállítások segítségével még jobban megismerhetjük a Titanic tragédiáját.

Fotó: Shutterstock

Az utasok 6 szinten voltak elhelyezve, az A, B és a C szint foglalta magába az első osztályt. Több, mint 1500 munkás dolgozott Belfastban a Titanicon, amelynek belső terei az első osztályon vetekedtek a legszebb palotákkal. A kor leggazdagabbjait törökfürdő, edzőterem, könyvtár, uszoda, étterem és sétányok várták, az igényeiket személyi inasok szolgálták ki. A belső enteriőr lenyűgöző volt, kristálycsillárok lógtak a mennyezetről, az elegáns ruhákba öltözött elit tagjai márványlépcsőkön suhantak el a díszesen faragott faburkolatok előtt. Az étkezőben a kézzel festett porcelánokból fogyasztották el az étlapról rendelhető, többfogásos vacsorát.