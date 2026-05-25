Most jött: gázszivárgás miatt száz embert kellett evakuálni

Csaknem száz embert menekítettek ki a szlovéniai Celjében egy lakóépületből, miután az egyik lakásból gázszagot észleltek, közölte a helyi média hétfőn. Az eset vasárnap délután történt. A Pohorska utcai lakásban, ahonnan a gázszag származott, a tűzoltók és a rendőrök egy 27 éves, nagyon rossz egészségi állapotban lévő férfit találtak, akit a celjei kórházba szállítottak a gázszivárgás miatt.
A lakásban egy részben kiürült gázpalack is volt
- derült ki az MTI tájékoztatásából.
A lakást biztosították, az áramot lekapcsolták, az egész épületet pedig kiszellőztették. A beavatkozást követően a tűzoltók gázkoncentráció-méréseket végeztek, de további kockázatot nem mutattak ki. A lakók ezután visszatérhettek otthonaikba, ugyanakkor azt tanácsolták nekik, hogy gondoskodjanak további szellőztetésről.
A celjei rendőrkapitányság hétfői közlése szerint a 27 éves férfi ellen közveszély okozásának gyanúja miatt büntetőfeljelentést tesznek. Az eset körülményeit tovább vizsgálják.
