Körbehajózták a földet, de emlékszel rájuk? Ezt a történelmi kvízt csak a legműveltebbek tudják hibátlanul kitölteni

Következő történelmi kvízünkben a XV-XVI. század nagy tengeri expedícióinak világába merülhetsz alá, ahol galleonok hasították a hullámokat, birodalmak húzták meg a határokat, és legendás parancsnokok navigáltak ismeretlen vizeken.
A nagy földrajzi felfedezések kora tele volt vakmerő hajóutakkal, merész hajóskapitányokkal és felfedezőkkel, valamint olyan pillanatokkal, amelyek örökre átírták a térképeket.
A kérdések között akad majd könnyebb, amit bárki megmosolyogva kipipál, és lesz olyan is, amihez kicsit jobban kell törni a fejedet.
De ne ijedj meg, nem kell hozzá tengerész tudomány, elég egy csipetnyi kíváncsiság és némi kalandvágy. E történelmi kvíz végére talán te is rájössz, mennyire ismered a felfedezők korának legfontosabb alakjait és helyszíneit.
Készen állsz a képzeletbeli hajóútra? Induljon a történelmi kalandozás!
Az alábbi videóból megismerheted ezt a valóban izgalmas korszakot:
