Körbehajózták a földet, de emlékszel rájuk? Ezt a történelmi kvízt csak a legműveltebbek tudják hibátlanul kitölteni

Történelem kvíz a nagy földrajzi felfedezések koráról

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 14:45
történelem kvízeknagy földrajzi felfedezések
A nagy földrajzi felfedezések kora tele volt kockázattal, bátorsággal és olyan pillanatokkal, amelyek átírták a világ történelmét. Történelmi kvízünk segítségével most kiderítheted, mennyit tudsz erről az izgalmas korszakról.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Következő történelmi kvízünkben a XV-XVI. század nagy tengeri expedícióinak világába merülhetsz alá, ahol galleonok hasították a hullámokat, birodalmak húzták meg a határokat, és legendás parancsnokok navigáltak ismeretlen vizeken.

  • Kik indultak útnak először, és miért gondolták jó ötletnek áthajózni az ismeretlen semmibe.
  • Milyen új útvonalak, kontinensek, kereskedelmi kapcsolatok születtek a nagy vállalkozásokból.
  • Hogyan változtatta meg Európa hatalmát és a világ gazdaságát a felfedezések hulláma.
történelmi kvíz a nagy földrajzi felfedezésekről, útvonalakról és a felfedezett új világokról
Izgalmas történelmi kvíz a nagy földrajzi felfedezésekről, amely segítségével a viharos tengerekre repülhetsz képzeletben.
Fotó: wikipedia

Történelmi kvíz a nagy földrajzi felfedezések pillanataiból

A nagy földrajzi felfedezések kora tele volt vakmerő hajóutakkal, merész hajóskapitányokkal és felfedezőkkel, valamint olyan pillanatokkal, amelyek örökre átírták a térképeket.

A kérdések között akad majd könnyebb, amit bárki megmosolyogva kipipál, és lesz olyan is, amihez kicsit jobban kell törni a fejedet.

De ne ijedj meg, nem kell hozzá tengerész tudomány, elég egy csipetnyi kíváncsiság és némi kalandvágy. E történelmi kvíz végére talán te is rájössz, mennyire ismered a felfedezők korának legfontosabb alakjait és helyszíneit.

Készen állsz a képzeletbeli hajóútra? Induljon a történelmi kalandozás! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mi volt a neve Sir Francis Drake híres galleonjának, amellyel megkerülte a Földet?

Az alábbi videóból megismerheted ezt a valóban izgalmas korszakot:

Ezek a történelmi kvízek is érdekelhetnek:

 

