Körbehajózták a földet, de emlékszel rájuk? Ezt a történelmi kvízt csak a legműveltebbek tudják hibátlanul kitölteni

Következő történelmi kvízünkben a XV-XVI. század nagy tengeri expedícióinak világába merülhetsz alá, ahol galleonok hasították a hullámokat, birodalmak húzták meg a határokat, és legendás parancsnokok navigáltak ismeretlen vizeken.

Kik indultak útnak először, és miért gondolták jó ötletnek áthajózni az ismeretlen semmibe.

Milyen új útvonalak, kontinensek, kereskedelmi kapcsolatok születtek a nagy vállalkozásokból.

Hogyan változtatta meg Európa hatalmát és a világ gazdaságát a felfedezések hulláma.

Izgalmas történelmi kvíz a nagy földrajzi felfedezésekről, amely segítségével a viharos tengerekre repülhetsz képzeletben.

Fotó: wikipedia

Történelmi kvíz a nagy földrajzi felfedezések pillanataiból

A nagy földrajzi felfedezések kora tele volt vakmerő hajóutakkal, merész hajóskapitányokkal és felfedezőkkel, valamint olyan pillanatokkal, amelyek örökre átírták a térképeket.

A kérdések között akad majd könnyebb, amit bárki megmosolyogva kipipál, és lesz olyan is, amihez kicsit jobban kell törni a fejedet.

De ne ijedj meg, nem kell hozzá tengerész tudomány, elég egy csipetnyi kíváncsiság és némi kalandvágy. E történelmi kvíz végére talán te is rájössz, mennyire ismered a felfedezők korának legfontosabb alakjait és helyszíneit.

Készen állsz a képzeletbeli hajóútra? Induljon a történelmi kalandozás!