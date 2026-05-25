Most érkezett: kisiklott és épületnek ütközött egy villamos, gyerekek is megsérültek

Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrád központjában, a balesetben tizenöten megsérültek, köztük a jármű vezetője és két gyerek - írja az MTI.

Többen megsérültek, miután kisiklott egy villamos

Helyszíni beszámolók szerint a szerelvény eddig tisztázatlan körülmények között siklott ki a szerb főváros központi részén, majd egy közeli épületnek csapódott. A sérülteket a helyszínre érkező mentők kórházba szállították.

A helyszínen készült felvételeken súlyos anyagi károk láthatók: a villamos eleje összeroncsolódott, az épület homlokzata és a földszinti üzlethelyiség is megrongálódott. A kereszteződést üveg- és betondarabok borították.

A belgrádi ügyészség rendkívüli műszaki vizsgálatot rendelt el az ügyben, valamint kérte a térfigyelő kamerák felvételeinek lefoglalását, és a baleset résztvevőinek, illetve szemtanúinak kihallgatását.