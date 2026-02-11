Sosem hallott titkot árult el Cher: Szexuálisan zaklatták, de senkinek nem mert szólni

Cher memoárjában, a „The Memoir Part One” című könyvben idézi fel, hogy 17 éves korában szexuális zaklatás áldozata lett. A tragikus eset idején Sonny Bonóval volt együtt, de állítása szerint nem merte neki elmondani a történteket, mert attól tartott, hogy párja megöli a zaklatót.

(Fotó: Felix Hörhager/Northfoto)

Cher szexuális zaklatásáról vallott

Az énekesnő új memoárjában őszintén megnyílt élete egyik legmegrázóbb élményéről: Cher szexuális zaklatás áldozata lett, amikor 17 éves volt. A tragikus eset akkor történt, amikor az énekesnő a barátnője lakásában töltötte az éjszakát, mert a nemrég a Grammy-gálán bakizó Cher párja, Sonny Bono, sokáig dolgozott aznap a stúdióban.

Az éjszakát barátnőmnél és egykori szobatársamnál, Josita-nál töltöttem, aki két hálószobás lakásban élt barátjával, Ullével és egy másik lánnyal.

Miután azonban elmentek aludni és az énekesnő lefeküdt a kanapéra, álmából arra ébredt, hogy a barátnőjének a párja befeküdt mellé és elkezdett matatni a fehérneműjében.

Néhány órával később éreztem, hogy valaki fekszik mellettem, és a keze az alsóneműmben van. Félig alvó állapotban azt hittem, hogy otthon vagyok, de hirtelen eszembe jutott, hogy nem.

Cher teljesen ledöbbent a helyzettől. Azt írta, hogy a szíve hevesen vert, és először nem tudta, hogyan reagáljon. Amikor tudatosult benne, hogy mi történik, felkelt az ágyból, és a fürdőszobába ment, majd sikoltozva beszaladt barátnője hálószobájába.

Álmosnak tettettem magam, felkeltem és bementem a fürdőszobába, nem tudva, mit tegyek. Amikor hallottam, hogy bezáródik az ajtó, imádkoztam, hogy menjen el, de amint rájöttem, hogy még ott van, sikoltozva elrohantam mellette Josita hálószobájába.

Szerencsére Cher barátnője gyorsan közbelépett és eltávolította a férfit a szobából.

Cher félt elmondani akkori párjának, Sonny Bono-nak

(Fotó: Jeffrey Mayer/JTMPhotos/Northfoto)

Cher félt, hogy párja, Sonny Bono megöli a férfit

Az énekesnő utána egész éjszaka nyugtalan volt, alig bírt aludni és azon gondolkodott, megmondja-e párjának, hogy mi történt. Végül úgy döntött, inkább nem mondja el, mert attól félt, hogy párja, Sonny Bono megöli a zaklatóját.